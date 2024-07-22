Вейкбординг или вейкборд — экстремальный вид спорта, сочетающий в себе элементы воднолыжного слалома, акробатику и прыжки. Вейкбординг имеет сходство со сноубордом, скейтбордом и сёрфингом. Один из развивающихся видов спорта и отдыха.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Описание водной прогулки
Что вас ожидает:
- купание в открытом море;
- встреча с дельфинами;
- морская прогулка на скоростном катере;
- хорошее настроение.
Ежедневно 06:00-19:00
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|1 час Вейкборда
|12 000 ₽
|1 час аренды скоростного катера
|15 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Морская прогулка
- Спасательные жилеты
- Остановка для купания в открытом море
- Инструктор по вейкборду
Что не входит в цену
- Трансфер до Имеретинского порта
- Услуги фотографа
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отправление происходит с Имеретинского порта
Завершение: После завершения экскурсии мы возвращаем гостей в Имеретинский порт
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 06:00-19:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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