Аренда парусной яхты – экскурсии в Сочи

Найдено 6 экскурсий в категории «Аренда парусной яхты» в Сочи, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Индивидуальная прогулка на яхте премиум-класса «ALISIA»
🛥 На яхте
Индивидуальная
1.5 часа
12 отзывов
Индивидуальная прогулка на яхте «ALISIA» в Сочи: эксклюзивное морское путешествие
Отправьтесь в захватывающее морское путешествие на яхте премиум-класса «ALISIA». Персонализированный маршрут, комфорт и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1, линия 2 (причал)
Расписание: Ежедневно по запросу
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 23 800 за всё до 6 чел.
Аренда яхты в Сочи
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
6 отзывов
Аренда яхты в Сочи
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1, линия 2 (причал)
Расписание: По запросу
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 9 000 за всё до 8 чел.
Аренда парусной яхты
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Аренда парусной яхты
Начало: Краснодарский край, г Сочи, улица Голубая, 16 А
Расписание: Ежедневно, время по договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 000 за всё до 11 чел.
Прогулка на большой парусной яхте
🛥 На яхте
Мини-группа
2 часа
3 отзыва
Прогулка на большой парусной яхте
Начало: Порт Сочи, Адлера или Кудепсты
Расписание: Ежедневно в 16:00
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
2 000 за человека
Прогулка на парусном катамаране
🛥 На яхте
Мини-группа
1 час
Прогулка на парусном катамаране
Начало: Порт Сочи
Расписание: Ежедневно, 15:00
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
2 000 за человека
Аренда яхты из Адлера и Сочи
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
Аренда яхты из Адлера и Сочи
Начало: По договоренности
Расписание: 8:00,9:00,10:00,11:00,12:00,13:00,14:00,15:00,16:00,17:00,18:00
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
18 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елизавета
    28 апреля 2024
    Индивидуальная прогулка на яхте премиум-класса «ALISIA»
    Было очень классно, нам понравилось. Константин замечательный капитан, было очень приятно) Была возможность подключить музыку на колонке, море было не очень спокойным, поэтому чувствовали себя умеренно-экстримально)
  • А
    Аркадий
    29 сентября 2023
    Аренда яхты в Сочи
    С удовольствием покатались на яхте, увидели дельфинов. Капитан очень приятный, общительный. Организация на уровне. Можем смело рекомендовать!
  • Г
    Георгий
    25 сентября 2023
    Индивидуальная прогулка на яхте премиум-класса «ALISIA»
    Яхта просто фантастически красивая!!! Капитан - настоящий яхтсмен, который сам наслаждается этой прогулкой!!! В открытом море вода прогревается намного лучше и купаться было одно удовольствие!!! Мы в восторге!!! Было очень классно!!! Превзошло все ожидания!!!
  • А
    Анна
    16 сентября 2023
    Аренда парусной яхты
    Всё очень понравилось, небольшая уютная парусная яхта. Прекрасный капитан Алексей, очень доброжелательный и внимательный к пассажирам. Интересная экскурсия и просто сказочно красиво
  • Л
    Лев
    8 сентября 2023
    Аренда яхты в Сочи
    Очень понравилась поездка. Все было просто великолепно. Спасибо большое капитану и организаторам!
  • С
    Светлана
    28 августа 2023
    Аренда парусной яхты
    Спасибо огромное за изумительную прогулку! Радостным настроением началось путешествие в сопровождении дельфинов! Особая благодарность капитану Семену. Классный, ненавязчивый парень, умеющий поддержать компанию. 3 часа пролетело как 30 минут😩не хватило! Можно весь день поыть под парусами к светлому будущему😄
  • О
    Оксана
    26 июня 2023
    Морская прогулка на яхте под парусом
    Очень атмосферная прогулка на яхте, действительно видели дельфинов! Хоть изначально в это и не верилось:)

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Аренда парусной яхты»

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  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
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