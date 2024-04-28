1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная прогулка на яхте «ALISIA» в Сочи: эксклюзивное морское путешествие
Отправьтесь в захватывающее морское путешествие на яхте премиум-класса «ALISIA». Персонализированный маршрут, комфорт и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1, линия 2 (причал)
Расписание: Ежедневно по запросу
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 23 800₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Аренда яхты в Сочи
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1, линия 2 (причал)
Расписание: По запросу
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 9 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1 час
Аренда парусной яхты
Начало: Краснодарский край, г Сочи, улица Голубая, 16 А
Расписание: Ежедневно, время по договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 11 чел.
Мини-группа
2 часа
Прогулка на большой парусной яхте
Начало: Порт Сочи, Адлера или Кудепсты
Расписание: Ежедневно в 16:00
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
2 000₽ за человека
Мини-группа
1 час
Прогулка на парусном катамаране
Начало: Порт Сочи
Расписание: Ежедневно, 15:00
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
2 000₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Аренда яхты из Адлера и Сочи
Начало: По договоренности
Расписание: 8:00,9:00,10:00,11:00,12:00,13:00,14:00,15:00,16:00,17:00,18:00
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлизавета28 апреля 2024Было очень классно, нам понравилось. Константин замечательный капитан, было очень приятно) Была возможность подключить музыку на колонке, море было не очень спокойным, поэтому чувствовали себя умеренно-экстримально)
- ААркадий29 сентября 2023С удовольствием покатались на яхте, увидели дельфинов. Капитан очень приятный, общительный. Организация на уровне. Можем смело рекомендовать!
- ГГеоргий25 сентября 2023Яхта просто фантастически красивая!!! Капитан - настоящий яхтсмен, который сам наслаждается этой прогулкой!!! В открытом море вода прогревается намного лучше и купаться было одно удовольствие!!! Мы в восторге!!! Было очень классно!!! Превзошло все ожидания!!!
- ААнна16 сентября 2023Всё очень понравилось, небольшая уютная парусная яхта. Прекрасный капитан Алексей, очень доброжелательный и внимательный к пассажирам. Интересная экскурсия и просто сказочно красиво
- ЛЛев8 сентября 2023Очень понравилась поездка. Все было просто великолепно. Спасибо большое капитану и организаторам!
- ССветлана28 августа 2023Спасибо огромное за изумительную прогулку! Радостным настроением началось путешествие в сопровождении дельфинов! Особая благодарность капитану Семену. Классный, ненавязчивый парень, умеющий поддержать компанию. 3 часа пролетело как 30 минут😩не хватило! Можно весь день поыть под парусами к светлому будущему😄
- ООксана26 июня 2023Морская прогулка на яхте под парусомОчень атмосферная прогулка на яхте, действительно видели дельфинов! Хоть изначально в это и не верилось:)
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Аренда парусной яхты»
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