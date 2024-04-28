Е Елизавета Индивидуальная прогулка на яхте премиум-класса «ALISIA» Было очень классно, нам понравилось. Константин замечательный капитан, было очень приятно) Была возможность подключить музыку на колонке, море было не очень спокойным, поэтому чувствовали себя умеренно-экстримально)

А Аркадий Аренда яхты в Сочи С удовольствием покатались на яхте, увидели дельфинов. Капитан очень приятный, общительный. Организация на уровне. Можем смело рекомендовать!

Г Георгий Индивидуальная прогулка на яхте премиум-класса «ALISIA» Яхта просто фантастически красивая!!! Капитан - настоящий яхтсмен, который сам наслаждается этой прогулкой!!! В открытом море вода прогревается намного лучше и купаться было одно удовольствие!!! Мы в восторге!!! Было очень классно!!! Превзошло все ожидания!!!

А Анна Аренда парусной яхты Всё очень понравилось, небольшая уютная парусная яхта. Прекрасный капитан Алексей, очень доброжелательный и внимательный к пассажирам. Интересная экскурсия и просто сказочно красиво

Л Лев Аренда яхты в Сочи Очень понравилась поездка. Все было просто великолепно. Спасибо большое капитану и организаторам!

С Светлана Аренда парусной яхты Спасибо огромное за изумительную прогулку! Радостным настроением началось путешествие в сопровождении дельфинов! Особая благодарность капитану Семену. Классный, ненавязчивый парень, умеющий поддержать компанию. 3 часа пролетело как 30 минут😩не хватило! Можно весь день поыть под парусами к светлому будущему😄