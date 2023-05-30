На катере - по Чёрному морю

Мини-путешествие в уютной мини-группе: промчаться по волнам, искупаться и отдохнуть

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Ответы на вопросы
Порадуйте себя прогулкой на белоснежном катере вдоль берегов Сочи.

Берите купальники — чтобы купаться в открытом море и готовьте фотоаппараты — ведь в любой момент среди волн могут показаться дельфины. И можем отправляться!
На катере - по Чёрному морю
На катере - по Чёрному морю
На катере - по Чёрному морю
На катере - по Чёрному морю
На катере - по Чёрному морю
На катере - по Чёрному морю
Ближайшие даты:
30
мая
31
мая
1
июн
2
июн
3
июн
4
июн
5
июн
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даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

45 минут среди морских пейзажей в компании капитана с отличным чувством юмора. На катере есть всё для комфортного плавания: спасательные жилеты, тёплые пледы, каюта для переодевания, туалет. Вы можете взять с собой еду и напитки (бокалы есть на борту).

Организационные детали

  • Пожалуйста, перед бронированием уточните у нас, есть ли свободные места на нужное время!
  • Прогулка проходит в центральном Сочи
  • После бронирования с вами свяжется наш диспетчер и сообщит, куда подходить, а перед отплытием встретит вас в морском порту и проводит на судно
  • Выход в море может быть отменен из-за непогоды, в этом случае возможен перенос рейса на другое время или другую дату по согласованию с участником
  • На борт нельзя проносить напитки ярких цветов (гранатовый сок, красное вино и т. д.)
  • По запросу можем сдать катер в аренду только для вашей компании или организовать трансфер до порта

в понедельник и вторник в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00, в среду в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00 и 19:00, в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в морском порту Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и вторник в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00, в среду в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00 и 19:00, в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Водные развлечения
Можно с детьми
Летние
Романтические
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