Мини-путешествие в уютной мини-группе: промчаться по волнам, искупаться и отдохнуть
Порадуйте себя прогулкой на белоснежном катере вдоль берегов Сочи.
Берите купальники — чтобы купаться в открытом море и готовьте фотоаппараты — ведь в любой момент среди волн могут показаться дельфины. И можем отправляться!
Берите купальники — чтобы купаться в открытом море и готовьте фотоаппараты — ведь в любой момент среди волн могут показаться дельфины. И можем отправляться!
Ближайшие даты:
30
мая
мая
31
мая
мая
1
июн
июн
2
июн
июн
3
июн
июн
4
июн
июн
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
45 минут среди морских пейзажей в компании капитана с отличным чувством юмора. На катере есть всё для комфортного плавания: спасательные жилеты, тёплые пледы, каюта для переодевания, туалет. Вы можете взять с собой еду и напитки (бокалы есть на борту).
Организационные детали
- Пожалуйста, перед бронированием уточните у нас, есть ли свободные места на нужное время!
- Прогулка проходит в центральном Сочи
- После бронирования с вами свяжется наш диспетчер и сообщит, куда подходить, а перед отплытием встретит вас в морском порту и проводит на судно
- Выход в море может быть отменен из-за непогоды, в этом случае возможен перенос рейса на другое время или другую дату по согласованию с участником
- На борт нельзя проносить напитки ярких цветов (гранатовый сок, красное вино и т. д.)
- По запросу можем сдать катер в аренду только для вашей компании или организовать трансфер до порта
в понедельник и вторник в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00, в среду в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00 и 19:00, в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в морском порту Сочи
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник и вторник в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00, в среду в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00 и 19:00, в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00Экскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — Организатор в Сочи
Провела экскурсии для 1448 туристов
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Мария, я представляю туристическое агентство в Сочи. Мы организуем экскурсии, активные туры и морские прогулки. С радостью отвечу на ваши вопросы и сделаю все, чтобы ваш отдых удался.Задать вопрос
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Дата и количество участников выбирается при бронировании