Аренда катера – экскурсии в Сочи

Найдено 3 экскурсии в категории «Аренда катера» в Сочи, цены от 2 300 ₽, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Аренда роскошной однопалубной яхты в Сочи
🛥 На яхте
скидка
35%
Индивидуальная
1 час
8 отзывов
Аренда роскошной однопалубной яхты в Сочи
Начало: Г. Сочи, ул. Несербская, 3
Расписание: Летом круглосуточно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1793011 655 за всё до 11 чел.
Морская прогулка на катере в Сочи
🚤 На катере
Мини-группа
45 минут
1 отзыв
Морская прогулка на катере в Сочи
Начало: Морпорт Сочи
Расписание: Ежедневно, круглогодично, при отсутствии шторма
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
2 300 за человека
Вейкборд и аренда скоростного катера Инфинити
🚤 На катере
Мини-группа
1 час
Вейкборд и аренда скоростного катера Инфинити
Начало: Отправление происходит с Имеретинского порта
Расписание: Ежедневно 06:00-19:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 12 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Аренда катера»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Аренда роскошной однопалубной яхты в Сочи
  2. Морская прогулка на катере в Сочи
  3. Вейкборд и аренда скоростного катера Инфинити
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июле 2024
Сейчас в Сочи в категории "Аренда катера" можно забронировать 3 экскурсии от 2 300 до 12 000 со скидкой до 35%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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