1 чел.
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скидка
35%
Индивидуальная
1 час
Аренда роскошной однопалубной яхты в Сочи
Начало: Г. Сочи, ул. Несербская, 3
Расписание: Летом круглосуточно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1793011 655₽ за всё до 11 чел.
Мини-группа
45 минут
Морская прогулка на катере в Сочи
Начало: Морпорт Сочи
Расписание: Ежедневно, круглогодично, при отсутствии шторма
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
2 300₽ за человека
Мини-группа
1 час
Вейкборд и аренда скоростного катера Инфинити
Начало: Отправление происходит с Имеретинского порта
Расписание: Ежедневно 06:00-19:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 12 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга13 июня 2024Вид на Сочи, горы шикарный. Вместо однопалубной яхты нам предоставили двухпалубную. Была остановка для купания в открытом море. Очень понравилось, спасибо за приятные впечатления!
- ДДмитрий2 мая 2024Хорошая организация, хорошие лодки, опытный капитан
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Аренда катера»
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