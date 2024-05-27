Прогулки на катере в Сочи

Найдено 9 экскурсий в категории «На катере» в Сочи, цены от 1 900 ₽, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Индивидуальная морская рыбалка в Сочи
🚤 На катере
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная морская рыбалка в Сочи
Прокатиться на катере-тримаране, порыбачить и отдохнуть в окружении сказочных пейзажей
Начало: по договоренности
«Дети допускаются на катер только в сопровождении взрослых»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
25 000 за всё до 10 чел.
На катере - по Чёрному морю
🚤 На катере
Мини-группа
1 час
5 отзывов
На катере - по Чёрному морю
Мини-путешествие в уютной мини-группе: промчаться по волнам, искупаться и отдохнуть
Начало: В морском порту Сочи
«На катере есть всё для комфортного плавания: спасательные жилеты, тёплые пледы, каюта для переодевания, туалет»
Расписание: ежедневно в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
2 000 за человека
Дайвинг в Чёрном море (из Сочи)
🚗 На машине
🚤 На катере
скидка
20%
Мини-группа
2.5 часа
11 отзывов
Дайвинг в Чёрном море (из Сочи)
Исследовать подводный мир в компании инструктора и получить сертификат международного уровня
Начало: От места вашего проживания
«Здесь вы пересядете в катер и отправитесь в морское приключение»
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00 и 14:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
43003 440 за человека
Незабываемая морская прогулка на яхте или катере с купанием
🛥 На яхте
🚤 На катере
Мини-группа
1.5 часа
62 отзыва
Незабываемая морская прогулка на яхте или катере с купанием
Начало: Имеретинский морской порт Адлера или Морпорт Сочи
Расписание: Ежедневно, круглогодично, при отсутствии шторма
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
от 1 900 за человека
Сочи: морская прогулка на белоснежном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
5 отзывов
Сочи: морская прогулка на белоснежном катере
Прокатиться на американском судне, искупаться и полюбоваться городом с воды
Начало: В районе Морского вокзала
«Оцените живописную панораму Черноморского побережья, искупаетесь и позагораете на мягких подушках в носовой части катера»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
9 900 за всё до 6 чел.
Сочи: прогулка на парусной яхте с мотором
🛥 На яхте
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
4 отзыва
Сочи: прогулка на парусной яхте с мотором
Прокатиться по бескрайним просторам Черного моря, искупаться и полюбоваться живописными видами
Начало: Сочи, ул. Несебрская 3
«На катер разрешено брать любые напитки и еду, кроме красного вина и соков красного цвета»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
12 900 за всё до 11 чел.
В мини-группе - на морскую рыбалку с пикником на борту
🚤 На катере
скидка
35%
Мини-группа
3 часа
2 отзыва
В мини-группе - на морскую рыбалку с пикником на борту
Выйти в открытое море, чтобы насладиться видами, поймать рыбу и тут же её приготовить
Начало: В порту Сочи
«🚤 Морская рыбалка проходит на комфортабельном катере/яхте/катамаране/тримаране, где есть снасти, вся необходимая посуда, пледы, мягкие кресла и диваны, туалет»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
60003 900 за человека
Черноморская рыбалка и пикник в открытом море
🚤 На катере
Мини-группа
3 часа
8 отзывов
Черноморская рыбалка и пикник в открытом море
Выйти в море, поймать рыбку и сразу же её съесть
Начало: У кассы №4 в Морском порту
«Вы отправитесь в 3-часовое морское приключение на катере и поймаете свою «золотую рыбку», а лучше — целую стаю»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 13:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 300 за человека
Морская прогулка на катере в Сочи
🚤 На катере
Мини-группа
45 минут
Морская прогулка на катере в Сочи
Начало: Морпорт Сочи
«Можно взять в аренду яхту и катер»
Расписание: Ежедневно, круглогодично, при отсутствии шторма
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • э
    эвелина
    27 мая 2024
    Черноморская рыбалка и пикник в открытом море
    Замечательная поездка, были небольшой группы, рыбы поймать много не удалось, но отлично провели расслабляюще время на воде)! 3 часа не много, очень хорошо
  • А
    Андрей
    15 мая 2024
    Черноморская рыбалка и пикник в открытом море
    Всё очень хорошо, 4 звёзды за то что организованная рыбалка была только на Ставридку. Капитан баркаса Николай, всё объяснил, ставридка приготовил на 6 баллов из 5.
  • M
    Maksim
    13 мая 2024
    Сочи: морская прогулка на белоснежном катере
    Все было супер!
  • Н
    Наталья
    20 апреля 2024
    Сочи: прогулка на парусной яхте с мотором
    Отличное сопровождение. Поддержка связи в сложных погодных условиях. Организаторам спасибо.
  • Л
    Людмила
    14 апреля 2024
    Незабываемая морская прогулка на яхте или катере с купанием
    Понравилась прогулка, группа небольшая, удалось увидеть дельфинов
  • Д
    Дмитрий
    11 апреля 2024
    Сочи: прогулка на парусной яхте с мотором
    Все на уровне, спасибо!
  • Г
    Галина
    1 марта 2024
    Черноморская рыбалка и пикник в открытом море
    Были на рыбалке 29.02.24. К сожалению рыбу не поймали… К счастью была прекрасная солнечная погода, поплавали в море, вдалеке видели дельфинов. Поэтому как прогулка в солнечную погоду хорошо, как рыбалка ожиданий не оправдала. Сказали, что рыбы много в мае …
  • И
    Игорь
    21 ноября 2023
    На катере - по Чёрному морю
    Отличная морская прогулка: от коммуникации с организатором до выхода на пирс после прогулки. «Катер» чистый - будьте готовы разуться:) Рекомендую бронировать слот, чтобы застать в процессе закат.
  • А
    Анастасия
    21 октября 2023
    На катере - по Чёрному морю
    Все прекрасно ✨
    Все прекрасно ✨Все прекрасно ✨
  • Е
    Елизавета
    15 октября 2023
    Сочи: морская прогулка на белоснежном катере
    Забронировала поездку на катере на 1,5 часа за сутки до даты. Все организовано замечательно, чётко, без лишней суеты, организаторы помимо
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    сообщения в вацап за несколько часов до прогулки прозванивают и напоминают. Сама прогулка 🔥🔥🔥, повезло с погодой, с морем - было тихое, наш капитан Дмитрий был вежлив и гостепреимен. Сын с удочкой, почувствовал себя настоящим рыбаком, а также посидел за штурвалом катера, немного порулил. Половину прогулки я вместе с сыном любовалась морем и береговой линией с носа катера, сидя на мягких матрасах, вторую половину провела на диванчике на корме вместе с мужем. Однозначно буду рекомендовать данную морскую прогулку. Спасибо организаторам и капитану Дмитрию за яркие эмоции!

    Забронировала поездку на катере на 1,5 часа за сутки до даты. Все организовано замечательно, чётко, безЗабронировала поездку на катере на 1,5 часа за сутки до даты. Все организовано замечательно, чётко, безЗабронировала поездку на катере на 1,5 часа за сутки до даты. Все организовано замечательно, чётко, безЗабронировала поездку на катере на 1,5 часа за сутки до даты. Все организовано замечательно, чётко, без

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «На катере»

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  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
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