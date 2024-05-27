1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная морская рыбалка в Сочи
Прокатиться на катере-тримаране, порыбачить и отдохнуть в окружении сказочных пейзажей
Начало: по договоренности
«Дети допускаются на катер только в сопровождении взрослых»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
25 000₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
1 час
На катере - по Чёрному морю
Мини-путешествие в уютной мини-группе: промчаться по волнам, искупаться и отдохнуть
Начало: В морском порту Сочи
«На катере есть всё для комфортного плавания: спасательные жилеты, тёплые пледы, каюта для переодевания, туалет»
Расписание: ежедневно в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
2 000₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
2.5 часа
Дайвинг в Чёрном море (из Сочи)
Исследовать подводный мир в компании инструктора и получить сертификат международного уровня
Начало: От места вашего проживания
«Здесь вы пересядете в катер и отправитесь в морское приключение»
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00 и 14:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
43003 440₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Незабываемая морская прогулка на яхте или катере с купанием
Начало: Имеретинский морской порт Адлера или Морпорт Сочи
Расписание: Ежедневно, круглогодично, при отсутствии шторма
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
от 1 900₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Сочи: морская прогулка на белоснежном катере
Прокатиться на американском судне, искупаться и полюбоваться городом с воды
Начало: В районе Морского вокзала
«Оцените живописную панораму Черноморского побережья, искупаетесь и позагораете на мягких подушках в носовой части катера»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
9 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Сочи: прогулка на парусной яхте с мотором
Прокатиться по бескрайним просторам Черного моря, искупаться и полюбоваться живописными видами
Начало: Сочи, ул. Несебрская 3
«На катер разрешено брать любые напитки и еду, кроме красного вина и соков красного цвета»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
12 900₽ за всё до 11 чел.
скидка
35%
Мини-группа
3 часа
В мини-группе - на морскую рыбалку с пикником на борту
Выйти в открытое море, чтобы насладиться видами, поймать рыбу и тут же её приготовить
Начало: В порту Сочи
«🚤 Морская рыбалка проходит на комфортабельном катере/яхте/катамаране/тримаране, где есть снасти, вся необходимая посуда, пледы, мягкие кресла и диваны, туалет»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
60003 900₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Черноморская рыбалка и пикник в открытом море
Выйти в море, поймать рыбку и сразу же её съесть
Начало: У кассы №4 в Морском порту
«Вы отправитесь в 3-часовое морское приключение на катере и поймаете свою «золотую рыбку», а лучше — целую стаю»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 13:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 300₽ за человека
Мини-группа
45 минут
Морская прогулка на катере в Сочи
Начало: Морпорт Сочи
«Можно взять в аренду яхту и катер»
Расписание: Ежедневно, круглогодично, при отсутствии шторма
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ээвелина27 мая 2024Замечательная поездка, были небольшой группы, рыбы поймать много не удалось, но отлично провели расслабляюще время на воде)! 3 часа не много, очень хорошо
- ААндрей15 мая 2024Всё очень хорошо, 4 звёзды за то что организованная рыбалка была только на Ставридку. Капитан баркаса Николай, всё объяснил, ставридка приготовил на 6 баллов из 5.
- MMaksim13 мая 2024Все было супер!
- ННаталья20 апреля 2024Отличное сопровождение. Поддержка связи в сложных погодных условиях. Организаторам спасибо.
- ЛЛюдмила14 апреля 2024Понравилась прогулка, группа небольшая, удалось увидеть дельфинов
- ДДмитрий11 апреля 2024Все на уровне, спасибо!
- ГГалина1 марта 2024Были на рыбалке 29.02.24. К сожалению рыбу не поймали… К счастью была прекрасная солнечная погода, поплавали в море, вдалеке видели дельфинов. Поэтому как прогулка в солнечную погоду хорошо, как рыбалка ожиданий не оправдала. Сказали, что рыбы много в мае …
- ИИгорь21 ноября 2023Отличная морская прогулка: от коммуникации с организатором до выхода на пирс после прогулки. «Катер» чистый - будьте готовы разуться:) Рекомендую бронировать слот, чтобы застать в процессе закат.
- ААнастасия21 октября 2023Все прекрасно ✨
- ЕЕлизавета15 октября 2023Забронировала поездку на катере на 1,5 часа за сутки до даты. Все организовано замечательно, чётко, без лишней суеты, организаторы помимо
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «На катере»
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