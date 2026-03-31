Вы увидите уникальные каскады реки Мацеста, расположенные в самом сердце Сочинского национального парка. Вас ждёт поход к водопадам, скрытым от основной туристической тропы. Откройте для себя удивительные истории этих мест, редкие растения и тайны местных лесов.
Описание экскурсииВсего в нескольких шагах от известных Змейковских водопадов скрыты удивительные каскады реки Мацеста — места, где зарождалась история города-курорта. Отправляйтесь со мной по живописным тропам Сочинского национального парка: мы увидим как минимум три водопада, а самые увлечённые исследуют все восемь. По пути вы узнаете увлекательные истории, познакомитесь с редкими растениями и узнаете, какие животные обитают в этих лесах. Это не просто экскурсия, а полноценное приключение — динамичный поход продолжительностью около пяти часов, который подарит яркие впечатления и чувство настоящего открытия!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Семёновские водопады
- Мацестинские водопады
- Природа Сочинского национального парка
Что включено
- Услуги гида-экскурсовода
- Пропуск в национальный парк
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Этнографический комплекс Вольница, Хостинский район
Завершение: Комплекс Вольница либо остановка «село Семёновка»
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день с 9:00 до 12:00 (для возвращения до темноты)
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 15 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
31 мар 2026
Семен показал природу в первозданном виде, рассказал о растениях, животных. Я был с сыном 10 ти летним, он в восторге!
Чуть промокли - переходили речушки по камням, но это не минус)
Прогулка для людей в хорошей физической форме - ходить много, есть подъемы и спуски.
Приедем еще!
