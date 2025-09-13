Вы прикоснётесь к 200-летнему тюльпановому дереву-исполину, об истории которого поговорим отдельно.
«33 водопада» всегда и шоу горцев по расписанию (меняется в зависимости от сезона, уточнять у гида)
В долине реки Шахе — крае легенд и водопадов — вы посетите адыгский аул Большой Кичмай, в котором гостеприимные горцы устроят для вас по желанию дегустацию адыгейского сыра. Побываете на горной чайной плантации и сделаете уникальные фотографии на память.
Затем на проверенных временем военных автомобилях высокой проходимости УАЗ отправитесь по руслу реки к знаменитому комплексу «33 водопада». Здесь вы погрузитесь в сказочные пейзажи нетронутой природы и ощутите мощь водной стихии.
А вечером вас ждёт зажигательное выступление прославленного ансамбля адыгского танца «Казбек» и кавказское застолье с искрометными тостами тамады!
Организационные детали
Начало экскурсии из центра Сочи или поселка Дагомыс (включено в стоимость)
Экскурсия подходит для путешественников от 7 лет: для детей помладше программа тяжеловата
Экскурсия проводится на новом комфортабельном кроссовере-минивэне 2024 года выпуска, 6 пассажирских мест
Дополнительные расходы на маршруте
Трансфер на водопады и обратно на внедорожнике УАЗ — 6000 рублей за 1-6 чел. Возможно посещение только кавказского застолья с адыгским шоу, без водопадов (вся остальная экскурсионная программа в этом случае сохраняется без изменений)
Шоу-программа — 500 руб. с человека. Ужин на застолье во время концерта — от 600 руб.
Посещение водопадов — 300 руб. с человека, дети до 18 лет — бесплатно
По вашему желанию и договорённости с гидом можно дополнительно посетить знаменитое Волконское ущелье с единственным в мире дольменом-монолитом. Стоимость поездки 3000 руб., плюс входные билеты в нацпарк — 300 руб. с человека, дети до 18 лет бесплатно
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Сочи
Провёл экскурсии для 2413 туристов
Опытный профессиональный экскурсовод и аттестованный гид, работаю в туризме с 1990 года. Родился и вырос на Черноморском побережье, в городе Воинской Славы Туапсе. В Сочи как гид работаю с 2002 читать дальше
года. Люблю свой край, горжусь им, отлично знаю его историю, его прошлое и настоящее, очень хочу передать эту любовь и гордость всем своим туристам. Предлагаю посетить со мной некоторые необычные, неординарные маршруты по Большому Сочи на комфортабельном кроссовере-минивэне, 6 пассажирских мест.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
К
Кирилл
13 сен 2025
Все очень понравилось, удивительные места и локации. Отличные виды и красивые водопады. Сергей, очень радушный и приветливый экскурсовод. Советую побывать дополнительно в Волконском ущелье, очень впечатлило.
Александр
27 июл 2025
Спасибо большое Сергею за незабываемую экскурсию в край горных аулов, рек и водопадов. С первой минуты общения стало понятно — перед нами настоящий профессионал, влюблённый в свой край и свою читать дальше
работу.
Сергей не просто рассказывал исторические факты, а буквально оживлял их, погружая нас в атмосферу прошлого. Его глубокие знания истории, культуры и природы региона нас крайне впечатлили. Особенно запомнились рассказы о традициях местных жителей и истории Сочи.
Маршрут был продуман до мелочей: мы успели увидеть все ключевые точки, при этом не устали и получили максимум впечатлений.
Отдельно хочу отметить умение Сергея создавать комфортную атмосферу. Сергей с юмором и вниманием отвечал на все наши вопросы и давал полезные советы.
Благодаря Сергею наша поездка превратилась в незабываемое приключение. Однозначно рекомендую этого гида всем, кто хочет по-настоящему узнать и полюбить удивительный край кавказских гор.
Ю
Юлия
30 апр 2025
Отличная экскурсия и опытный гид. Если вы хотите увидеть замечательную природу, вдохнуть аромат кавказского горного леса, узнать как пахнут упавшие листья граба, прокатиться с восторгом вдоль горной реки и увидеть каскад водопадов это экскурсия для Вас. Очень советую
О
Ольга
17 авг 2021
Обязательно всем рекомендую посетить эту экскурсию. Она очень разноплановая. На экскурсии можно узнать историю и увидеть уникальный Волконский дольмен, насладиться живописно заросшим лесным массивом, проехать на Газ 66 по реке читать дальше
Шахе, продегустировать мед, увидеть 33 водопада и посетить кавказскоое застолье (попробовать национальную кухню, увидеть танцы и услышать музыку черкесов). И все это за один день! Экскурсовод Сергей очень опытный, хорошо знает свою профессию, маршрут чётко продуман. Большое спасибо Сергею и не только как гиду, но и как просто хорошему человеку!
В
Виктория
20 июн 2021
Очень хорошо провели время. Сергей эрудированный и приятный человек.
О
Ольга
11 июн 2021
Экскурсия нам очень понравилась. Узнали много нового и интересного. В очередной раз восхитились величием и могуществом природы. Сергей отличный гид, прекрасный рассказчик, увлеченный историей и культурой Краснодарского края. Услышали множество легенд и мифов о посещаемых местах. Рекомендуем.
А
Арцвик
30 мая 2021
Наша женская группа из шести человек съездила на экскурсию с гидом Сергеем. Экскурсия оказалась очень интересной, познавательной, информационной, развлекательной. Гид очень интересный рассказчик, профессионал своего дела. Очень рекомендую эту экскурсию в сопровождении Сергея.
Наталья
24 апр 2021
Сергей проводил для нас экскурсию "Сокровища Колхидского леса". Очень понравилось всё,начиная от организации экскурсии и заканчивая просто общением)) Сергей прекрасный гид, отлично разбирается в истории Сочи. Позвонил накануне экскурсии и читать дальше
мы ещё раз обсудили все нюансы. Посетили много интересных и потрясающе красивых мест!!! Дольмен, Тюльпанное дерево (которое произвело на нас огромное впечатление!!!), каскад водопадов (включая ралли на УАЗике по реке Шахе!)! Спасибо Сергею за прекрасно проведенную экскурсию!
Наталья
29 мар 2021
От всей души благодарю Сергея за экскурсию Сокровища Колхидского леса. Экскурсия прошла в теплой дружеской атмосфере. Интересно было услышать не только историческую информацию, но и житейские истории про народы,которые населяли читать дальше
этот край. Сергей - сам уроженец этих мест и рассказывал так интересно, что после возвращения домой буду обязательно читать, изучать все, о чем он рассказывал. Поездка была на комфортабельном автомобиле (Сергей прекрасный водитель), были учтены все мои пожелания. Рекомендую!
С
Салуквадзе
13 фев 2021
Самые наилучшие впечатления от экскурсии. Сергей настоящий профессионал в своего дела. Получили массу положительных эмоций от увиденных красот и от общения с умным, внимательным, чутким, позитивным гидом -Сергеем! Спасибо! Однозначно рекомендуем!
О
Оксана
23 дек 2020
Экскурсия очень понравилась! Сергей выложился по максимуму, постарался учесть все наши пожелания! Доброжелательность Сергея и его легкость в общении создали дружескую обстановку. Мы получили удовольствие, узнали много нового и интересного. Рекомендуем!
Виталий
26 июл 2020
Отличная поездка. Сергей отличный и опытный гид, аккуратный и уверенный водитель. Поездка на комфортном авто. Сергей удобно подобрал время выезда из отеля: успели и по завтракать и искупаться до выезда, и побывать во всех местах до прибытия туда экскурсионных автобусов с толпами туристов. Отдельное спасибо за море брызг, во время джипинга
М
Мария
19 янв 2020
Ездили 18 января группой из 8 человек. Сергей очень интересный рассказчик, аккуратный водитель ивнимательный человек. Посмотрели на очень красивые места в большом Сочи, увидели подснежники, попробовали настоящий каштановый мед. Очень советую эту экскурсию, зимой одевайтесь теплее, во время переправки до водопажов может быть холодно.
А
Алексей
27 окт 2019
Спасибо Сергею за прекрасно проведенный день и хорошее настроение!
С
САША
17 авг 2019
Были на экскурсии Сергея для смелых и сокровища лазыревского взморья. Остались очень довольными. Советуим посетить все. Сергей хороший собеседник очень много знает. Перемещались на большом комфортабельном миневени, и что приятно с кандиционером потому что ни вовсех машинах в сочи работают кондицианеры.