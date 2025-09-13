Вас ждёт незабываемое путешествие в долину реки Шахе. Уникальные реликтовые растения, захватывающие горские легенды и посещение адыгского аула Большой Кичмай. Прогулка по чайной плантации и каскадному комплексу "33 водопада" подарит яркие впечатления. Завершите день на шоу ансамбля адыгского танца "Казбек", погрузившись в атмосферу кавказского гостеприимства

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Время начала: 10:00, 10:30, 11:00

Описание экскурсии

Вы прикоснётесь к 200-летнему тюльпановому дереву-исполину, об истории которого поговорим отдельно.

«33 водопада» всегда и шоу горцев по расписанию (меняется в зависимости от сезона, уточнять у гида)

В долине реки Шахе — крае легенд и водопадов — вы посетите адыгский аул Большой Кичмай, в котором гостеприимные горцы устроят для вас по желанию дегустацию адыгейского сыра. Побываете на горной чайной плантации и сделаете уникальные фотографии на память.

Затем на проверенных временем военных автомобилях высокой проходимости УАЗ отправитесь по руслу реки к знаменитому комплексу «33 водопада». Здесь вы погрузитесь в сказочные пейзажи нетронутой природы и ощутите мощь водной стихии.

А вечером вас ждёт зажигательное выступление прославленного ансамбля адыгского танца «Казбек» и кавказское застолье с искрометными тостами тамады!

Организационные детали

Начало экскурсии из центра Сочи или поселка Дагомыс (включено в стоимость)

Экскурсия подходит для путешественников от 7 лет: для детей помладше программа тяжеловата

Экскурсия проводится на новом комфортабельном кроссовере-минивэне 2024 года выпуска, 6 пассажирских мест

Дополнительные расходы на маршруте