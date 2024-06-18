Приглашаем в тур, где будет много вина, зажигательных танцев, веселья, жаркого солнца и моря. За традиции, аутентичность и все перемещения отвечает наш местный друг — Батал. Вы повеселитесь на настоящем абхазском застолье и расслабитесь в диком горячем источнике под звёздами, побываете в секретных местах Нового Афона и погуляете по улочкам заброшенных городов, увидите удивительное озеро Рица и насладитесь местными угощениями: сыром, вином и мёдом. Наше путешествие не про экскурсии, факты и историю, оно про впечатления, дружескую атмосферу и погружение в местную жизнь.

Описание

Организационные детали

Для перехода границы России с Абхазией достаточно российского паспорта. ПЦР-тесты и какие-то другие справки не нужны.

Формат всех наших путешествий — молодёжный. Это не значит то, что если вам уже не 25, то вы не можете поехать в тур! Мы не ставим верхней планки по возрасту участников. Очень многим подходит наш формат тура! С нами часто ездят люди старшего возраста и всегда всем максимально комфортно. Молодёжный формат заключается в том, что тур очень насыщенный, активный, веселый. В туре мы становимся одной командой и проводим его на лёгкой, дружеской, где-то пьянящей волне.

Туры для вас проводит наш главный гид-водитель по Абхазии Батал и другие гиды из команды.

Но нужно учесть, что наши гиды не профессиональные экскурсоводы и рассказать глубоко историю и о каждом здании, дереве и какая порода коров в Абхазии они не смогут. Общение с нашими гидами — это более душевные разговоры о жизни в стране, обычаях, значимых моментах новой истории. Общение наполнено шутками, позитивом и искренним желанием встретить вас гостеприимно и влюбить в Абхазию. Гид даст основную информацию о посещаемых локациях, но не сможет глубоко рассказать историю каждого места и говорить постоянно «в микрофон», как гиды в автобусных турах. Прошу учитывать эту информацию при выборе тура.

Организатора оставляют за собой право изменять порядок дней в туре по своему усмотрению, сохраняя программу и аэропорты прилета и вылета.

Условия отмены:

отмена в течение 24 часов — полный возврат предоплаты

отмена более чем за 45 дней до начала тура — полный возврат за вычетом 15% от стоимости тура

отмена менее чем за 45 дней до начала тура — предоплата не возвращается