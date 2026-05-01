Вы начнёте путешествие с плато Лаго-Наки, побываете на смотровых площадках, обойдёте величественный Оштен и подниметесь на его вершину, где откроются
Описание тура
Организационные детали
Вы берёте личное снаряжение с собой. При необходимости инструктор поможет собрать комплект — есть проверенные пункты проката. Пример стоимости аренды минимального комплекта (палатка, спальник, коврик): от 800 ₽ в сутки на одного и от 1200 ₽ в сутки на двоих. Полный список снаряжения доступен у инструктора по запросу.
Питание и групповое снаряжение будут равномерно распределены между участниками в начале маршрута. Весь поход мы будем не только идти вместе, но и готовить, нести снаряжение и разделять впечатления.
Питание. Трёхразовое походное питание. Утром и вечером будем готовить горячую еду, днём предусмотрены перекусы с чаем, бутербродами и сладостями.
Транспорт. Будет организована заброска от центра Майкопа до плато Лаго-Наки, а также выброска с маршрута внедорожным транспортом от кордона Бабук-Аул до конечной остановки в посёлке Солохаул.
Возраст участников. 14+.
Уровень сложности. Активные передвижения, маршруты до 25 км. Нужна базовая физподготовка. Общая протяжённость переходов составит около 45–50 км за 4 дня. Наиболее интенсивный подъём ожидается во время восхождения на Оштен — около 800 м набора высоты. В другие дни маршрут проходит с умеренными подъёмами и значительными спусками, особенно в завершающий день, когда предстоит сброс высоты до 1500 м. Тур подойдёт как новичкам, так и тем, кто хочет вернуться к горным походам в щадящем ритме. Наша задача — показать, что походы могут быть доступными, комфортными и насыщенными.
Обратите внимание: для похода в приграничную зону участникам не требуется самостоятельно оформлять в ФСБ спец. пропуска. Инструктор позаботится об оформлении группового разрешения.
Программа тура по дням
Лаго-Наки и подножие Оштена
Наше путешествие начнётся у гостевого дома, где участники получат снаряжение и пайки, заранее распределённые между всеми. После короткого инструктажа о маршруте, правилах безопасности и особенностях похода мы отправимся на автомобиле к плато Лаго-Наки. Там оформим пропуска на КПП и перейдём к пешей части пути. В этот день нам предстоит пройти около 9 км без резких наборов высоты. По дороге сделаем остановку на обзорной площадке, откуда откроются первые виды Кавказского заповедника. Проследовав вдоль горы Абадзеш, мы выйдем к подножию Оштена — здесь и разобьём наш лагерь.
Восхождение на Оштен
Этот день станет одним из самых насыщенных: после плотного завтрака начнётся восхождение на Оштен — гору, уступающую по высоте лишь пику Фишт. Нас ждёт маршрут протяжённостью около 6 км в одну сторону с набором высоты около 800 м. Без рюкзаков преодолеть подъём будет значительно легче. С вершины открываются круговые панорамы, особенно впечатляющие в ясную погоду. Оштен — древний коралловый риф, и его рельеф отражает морское прошлое этих мест.
Вечером мы вернёмся в лагерь и восстановим силы за вкусным ужином.
Армянский перевал и приют Фишт
После утренних сборов мы продолжим маршрут, обогнув Оштен с противоположной стороны. Путь пройдёт через Армянский перевал, откуда начнётся спуск по живописному буковому лесу к истоку реки Белая и приюту Фишт. Протяжённость перехода составит около 12 км, рельеф преимущественно равномерный, с умеренным подъёмом. По прибытии можно будет попариться в дровяной бане — вода в округе ледяная, так что этот контраст оценят настоящие любители закаливания.
Через перевалы к морю
Заключительный день похода начнётся рано: собрав лагерь, мы отправимся к побережью. Дорога пройдёт через Белореченский и Черкесский перевалы. В пути заглянем к горным пастухам, где отведаем пирожков с мацони или свежего молока от местных коров. В этот день нам предстоит пройти 15–16 км с общим набором около 700 м и значительным снижением высоты.
Вторая половина дня будет посвящена спуску. К вечеру мы доберёмся до дороги, где нас будет ждать внедорожник. Выедем из леса к посёлку Солохаул — здесь завершится наше путешествие.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|19 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трёхразовое питание
- Аренда группового снаряжения (кухонное и техническое оборудование, аптечка)
- Сопровождение инструктором-проводником
- Страховка от несчастного случая
- Регистрация группы в МЧС
- Оформление спец. пропусков
Что не входит в цену
- Переезд до Сочи и обратно
- Проживание (палатки вы берёте с собой или в аренду со спальником и ковриком от 800 ₽ в сутки на 1 человека и от 1200 ₽ в сутки на 2 человек)
- Ночёвка в гостевом доме в Майкопе - около 1 000 ₽
- Транспортная заброска и выброска - около 2 500 ₽
- Пропуск в Кавказский заповедник - около 1 500 ₽