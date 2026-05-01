Этот поход — возможность пройти по пути от гор к морю.Вы начнёте путешествие с плато Лаго-Наки, побываете на смотровых площадках, обойдёте величественный Оштен и подниметесь на его вершину, где откроются

панорамы кавказских хребтов. Проследуете через альпийские луга, пересечёте Армянский перевал, отдохнёте у приюта Фишт и, при желании, попаритесь в бане. На пути встретятся буковые леса, ледяные реки, пастушьи стоянки. Завершится маршрут в посёлке на побережье. Тур подойдёт тем, кто хочет впервые попробовать горный треккинг без перегрузки.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Вы берёте личное снаряжение с собой. При необходимости инструктор поможет собрать комплект — есть проверенные пункты проката. Пример стоимости аренды минимального комплекта (палатка, спальник, коврик): от 800 ₽ в сутки на одного и от 1200 ₽ в сутки на двоих. Полный список снаряжения доступен у инструктора по запросу.

Питание и групповое снаряжение будут равномерно распределены между участниками в начале маршрута. Весь поход мы будем не только идти вместе, но и готовить, нести снаряжение и разделять впечатления.