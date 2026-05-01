От плато Лаго-Наки к морю: поход с палатками в мини-группе

Подняться на Оштен, прогуляться по буковому лесу и заглянуть к горным пастухам
Этот поход — возможность пройти по пути от гор к морю.

Вы начнёте путешествие с плато Лаго-Наки, побываете на смотровых площадках, обойдёте величественный Оштен и подниметесь на его вершину, где откроются
панорамы кавказских хребтов.

Проследуете через альпийские луга, пересечёте Армянский перевал, отдохнёте у приюта Фишт и, при желании, попаритесь в бане. На пути встретятся буковые леса, ледяные реки, пастушьи стоянки. Завершится маршрут в посёлке на побережье. Тур подойдёт тем, кто хочет впервые попробовать горный треккинг без перегрузки.

Описание тура

Организационные детали

Вы берёте личное снаряжение с собой. При необходимости инструктор поможет собрать комплект — есть проверенные пункты проката. Пример стоимости аренды минимального комплекта (палатка, спальник, коврик): от 800 ₽ в сутки на одного и от 1200 ₽ в сутки на двоих. Полный список снаряжения доступен у инструктора по запросу.

Питание и групповое снаряжение будут равномерно распределены между участниками в начале маршрута. Весь поход мы будем не только идти вместе, но и готовить, нести снаряжение и разделять впечатления.

Питание. Трёхразовое походное питание. Утром и вечером будем готовить горячую еду, днём предусмотрены перекусы с чаем, бутербродами и сладостями.

Транспорт. Будет организована заброска от центра Майкопа до плато Лаго-Наки, а также выброска с маршрута внедорожным транспортом от кордона Бабук-Аул до конечной остановки в посёлке Солохаул.

Возраст участников. 14+.

Уровень сложности. Активные передвижения, маршруты до 25 км. Нужна базовая физподготовка. Общая протяжённость переходов составит около 45–50 км за 4 дня. Наиболее интенсивный подъём ожидается во время восхождения на Оштен — около 800 м набора высоты. В другие дни маршрут проходит с умеренными подъёмами и значительными спусками, особенно в завершающий день, когда предстоит сброс высоты до 1500 м. Тур подойдёт как новичкам, так и тем, кто хочет вернуться к горным походам в щадящем ритме. Наша задача — показать, что походы могут быть доступными, комфортными и насыщенными.

Обратите внимание: для похода в приграничную зону участникам не требуется самостоятельно оформлять в ФСБ спец. пропуска. Инструктор позаботится об оформлении группового разрешения.

Программа тура по дням

1 день

Лаго-Наки и подножие Оштена

Наше путешествие начнётся у гостевого дома, где участники получат снаряжение и пайки, заранее распределённые между всеми. После короткого инструктажа о маршруте, правилах безопасности и особенностях похода мы отправимся на автомобиле к плато Лаго-Наки. Там оформим пропуска на КПП и перейдём к пешей части пути. В этот день нам предстоит пройти около 9 км без резких наборов высоты. По дороге сделаем остановку на обзорной площадке, откуда откроются первые виды Кавказского заповедника. Проследовав вдоль горы Абадзеш, мы выйдем к подножию Оштена — здесь и разобьём наш лагерь.

2 день

Восхождение на Оштен

Этот день станет одним из самых насыщенных: после плотного завтрака начнётся восхождение на Оштен — гору, уступающую по высоте лишь пику Фишт. Нас ждёт маршрут протяжённостью около 6 км в одну сторону с набором высоты около 800 м. Без рюкзаков преодолеть подъём будет значительно легче. С вершины открываются круговые панорамы, особенно впечатляющие в ясную погоду. Оштен — древний коралловый риф, и его рельеф отражает морское прошлое этих мест.

Вечером мы вернёмся в лагерь и восстановим силы за вкусным ужином.

3 день

Армянский перевал и приют Фишт

После утренних сборов мы продолжим маршрут, обогнув Оштен с противоположной стороны. Путь пройдёт через Армянский перевал, откуда начнётся спуск по живописному буковому лесу к истоку реки Белая и приюту Фишт. Протяжённость перехода составит около 12 км, рельеф преимущественно равномерный, с умеренным подъёмом. По прибытии можно будет попариться в дровяной бане — вода в округе ледяная, так что этот контраст оценят настоящие любители закаливания.

4 день

Через перевалы к морю

Заключительный день похода начнётся рано: собрав лагерь, мы отправимся к побережью. Дорога пройдёт через Белореченский и Черкесский перевалы. В пути заглянем к горным пастухам, где отведаем пирожков с мацони или свежего молока от местных коров. В этот день нам предстоит пройти 15–16 км с общим набором около 700 м и значительным снижением высоты.

Вторая половина дня будет посвящена спуску. К вечеру мы доберёмся до дороги, где нас будет ждать внедорожник. Выедем из леса к посёлку Солохаул — здесь завершится наше путешествие.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник19 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трёхразовое питание
  • Аренда группового снаряжения (кухонное и техническое оборудование, аптечка)
  • Сопровождение инструктором-проводником
  • Страховка от несчастного случая
  • Регистрация группы в МЧС
  • Оформление спец. пропусков
Что не входит в цену
  • Переезд до Сочи и обратно
  • Проживание (палатки вы берёте с собой или в аренду со спальником и ковриком от 800 ₽ в сутки на 1 человека и от 1200 ₽ в сутки на 2 человек)
  • Ночёвка в гостевом доме в Майкопе - около 1 000 ₽
  • Транспортная заброска и выброска - около 2 500 ₽
  • Пропуск в Кавказский заповедник - около 1 500 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вокзал Сочи, время - по договорённости
Завершение: Сочи, Дагомыс, 18:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел
Павел — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Родился и всю жизнь рос на западном Кавказе. Долгое время увлекался любительскими походами, потом затянуло окончательно. Закончил школу инструкторов, прошел обучение по мед помощи. Занимаюсь любимым делом.

