Описание тура
Трансформационные женские ретриты в элитных апартаментах на Черноморском побережье — это прекрасная возможность расслабиться, восстановиться и погрузиться в глубокие практики самопознания и личностного роста
Программа тура по дням
Среда
Встреча и трансфер до апартаментов
Отдых
Четверг
Утро
йога
завтрак
День
отдых
практика осознанного самонаблюдения (самораскрытие)
Вечер
прогулка по пешеходной улице Навагинская
ужин
Перед сном
медитация
Пятница
Утро
йога
завтрак
День
отдых
психологическая работа, направленная на достижение желаемых внутренних изменений
Вечер
посещение спа-центра (массаж за дополнительную плату)
ужин под шум прибоя
Перед сном
медитация
Суббота
Утро
йога
завтрак
День
отдых
поддерживающая психологическая работа, направленная на закрепление личностной трансформации
Вечер
ужин
прогулка по набережной Морского порта
Перед сном
медитация
Воскресенье
Завтрак
Выезд в аэропорт
Варианты проживания
1-местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в апартаментах премиум класса на берегу моря
- Одноместное размещение с собственным санузлом
- Завтраки
- Психологические сессии
- Йога
- Медитации
- Посещение спа-центра
- Встреча и трансфер из аэропорта
Что не входит в цену
- Перелёт до места проведения ретрита и обратно
- Ужины
- Продукты для самостоятельного приготовления (по желанию)
О чём нужно знать до поездки
Апартаменты предоставляют:
Кулер с питьевой водой
Полотенца
Шампунь, кондиционер
Гель для душа
Кофемашину и зерновой кофе
Чай пакетированный
Зонты