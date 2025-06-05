Трансформационные женские ретриты в элитных апартаментах на черноморском побережье
Описание тура

Трансформационные женские ретриты в элитных апартаментах на Черноморском побережье — это прекрасная возможность расслабиться, восстановиться и погрузиться в глубокие практики самопознания и личностного роста

Программа тура по дням

1 день

Среда

  • Встреча и трансфер до апартаментов

  • Отдых

2 день

Четверг

Утро

  • йога

  • завтрак

День

  • отдых

  • практика осознанного самонаблюдения (самораскрытие)

Вечер

  • прогулка по пешеходной улице Навагинская

  • ужин

Перед сном

  • медитация

3 день

Пятница

Утро

  • йога

  • завтрак

День

  • отдых

  • психологическая работа, направленная на достижение желаемых внутренних изменений

Вечер

  • посещение спа-центра (массаж за дополнительную плату)

  • ужин под шум прибоя

Перед сном

  • медитация

4 день

Суббота

Утро

  • йога

  • завтрак

День

  • отдых

  • поддерживающая психологическая работа, направленная на закрепление личностной трансформации

Вечер

  • ужин

  • прогулка по набережной Морского порта

Перед сном

  • медитация

5 день

Воскресенье

  • Завтрак

  • Выезд в аэропорт

Варианты проживания

1-местный номер

Варианты проживания

1-местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в апартаментах премиум класса на берегу моря
  • Одноместное размещение с собственным санузлом
  • Завтраки
  • Психологические сессии
  • Йога
  • Медитации
  • Посещение спа-центра
  • Встреча и трансфер из аэропорта
Что не входит в цену
  • Перелёт до места проведения ретрита и обратно
  • Ужины
  • Продукты для самостоятельного приготовления (по желанию)
О чём нужно знать до поездки

Апартаменты предоставляют:

  • Кулер с питьевой водой

  • Полотенца

  • Шампунь, кондиционер

  • Гель для душа

  • Кофемашину и зерновой кофе

  • Чай пакетированный

  • Зонты

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вера
Вера — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Организация трансформационных женских туров в г. Сочи резиденции Санторини. Уникальность данных туров заключается в том, что они сочетают высококлассный сервис, роскошные условия проживания и высокоэффективные практики, направленные на развитие внутренней гармонии и личностные изменения. Такие путешествия будут интересны женщинам, которые предпочитают премиальный комфорт и качество, а также ориентированы на саморазвитие и самопознание.

Тур входит в следующие категории Сочи

от 75 000 ₽ за человека