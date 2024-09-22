Описание тура
Организационные детали
Рекомендуем приобретать билеты на обратные рейсы после 18:00.
Проживание. 2-местное размещение в отелях «Сочи», 3* и «Новороссийск», 3*. За доплату возможно 1-местное размещение.
Питание. В стоимость включены только завтраки. Остальное питание оплачивается отдельно.
Дети. Возможно участие с детьми от 16 лет.
Программа тура по дням
Прибытие в Сочи: дача И.В. Сталина и прогулка по набережной
Встречаемся в аэропорту до 13:00. Как все будут в сборе, познакомимся друг с другом и отправимся на экскурсию. Посетим дачу И. В. Сталина, где нам расскажут о его жизни и покажут, как был устроен быт. А ещё мы попробуем напитки, которые любил вождь.
Затем заселимся в отель, чтобы отдохнуть после перелёта. У вас будет время на обед. Далее пойдём гулять по набережной Сочи. Гид расскажет вам об истории города и покажет его главные достопримечательности.
В свободное время вы сможете самостоятельно исследовать город.
Переезд в Новороссийск
Начинаем путешествие по черноморскому побережью! Нас ждёт трансфер до Новороссийска. По дороге мы насладимся живописными видами и увидим местные достопримечательности. Посетим национальный парк, где осмотрим дольмены и водопады.
После прогулки сделаем остановку, чтобы отдохнуть и пообедать в кафе у моря.
По прибытии в Новороссийск заселимся в отель. У вас будет свободное время, которое вы сможете провести по своему усмотрению.
Винодельня «Шато де Талю»
После завтрака выезжаем в Геленджик. Посетим замок, окружённый виноградными полями. Это винодельня «Шато де Талю». Здесь вы узнаете, как производится вино, и сможете его попробовать.
По возвращении в город у вас останется свободное время, чтобы сделать фотографии и насладиться обедом на берегу моря. К вечеру вернёмся в Новороссийск.
Винодельни "Мысхако" и "Шато Пино"
В этот день исследуем знаменитые винодельни в окрестностях Новороссийска. Посетим первую российскую винодельню «Мысхако», где пройдет дегустация вина. После этого у вас будет свободное время на обед и отдыха на курорте Широкая Балка.
Во второй половине дня мы отправимся на молодую винодельню «Шато Пино», узнаем секреты работы виноделов, продегустируем классические и экспериментальные вина, а также попробуем французский деликатес — улиток.
Анапа: винодельня «Гай-Кодзор», Кипарисовое озеро и Ласточкины гнёзда
Утром позавтракаем в отеле, а затем отправимся в Анапу. По дороге будем останавливаться в живописных местах, чтобы сделать эффектные кадры.
После этого посетим одну из самых быстроразвивающихся виноделен региона — «Гай-Кодзор». Мы прогуляемся по её территории и сможем купить вино.
Затем направимся к невероятному Кипарисовому озеру и Ласточкиным гнёздам. Со смотровых площадок открывается потрясающий вид на море! При желании сможем спуститься к воде. Местные пейзажи напоминают турецкую Каппадокию или Сигирию на Шри-Ланке.
Очарование Тамани: дегустация и «винное SPA»
Позавтракав, выезжаем в Тамань. По пути вновь насладимся великолепными пейзажами. Первым делом мы посетим музей «Вилла Романов» — частную коллекцию, расположенную в самом дорогом отеле региона. Полюбуемся видами на Азовское море из ресторана, где у нас будет время на обед.
После этого отправимся на экскурсию с дегустацией в лучшую винодельню региона — «Поместье Голубицкое». Затем доберёмся до «Южной Винной компании». Там мы прогуляемся по виноградникам и устроим фотосессию. Также нам выпадет уникальная возможность понаблюдать за сбором винограда и поучаствуете в программе «Танцуй, виноград».
В завершении дня вас ждут уникальные SPA-процедуры — винные ванны с бокалом вина. Освежимся, поднимем настроение и вернёмся в Новороссийск.
Свободный день и вечернее шоу фонтанов в Абрау-Дюрсо
После завтрака — свободное время. Вечером мы отправимся на шоу фонтанов в Абрау-Дюрсо (зависит от сезона). Перед этим вас ждёт экскурсия по винным тоннелям самого знаменитого русского винного дома.
У вас будет возможность покататься на лодочке по озеру Абрау и посетить фирменный магазин. Затем вернёмся в Новороссийск.
Окончание тура
Завтракаем и отправляемся в аэропорт. Рекомендуем приобретать билеты на рейсы с вылетом после 18:00.
До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|85 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида-экскурсовода
- Экскурсии и дегустации
Что не входит в цену
- Билеты до Сочи и обратно
- Обеды и ужины
- Стоимость тура при 1-местном размещении - 105 000 руб
- Прогулка на лодке по озеру Абрау
- Стоимость актуальна при бронировании до 31.07. Далее стоимость тура - 98 500 руб