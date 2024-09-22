Встречаемся в аэропорту до 13:00. Как все будут в сборе, познакомимся друг с другом и отправимся на экскурсию. Посетим дачу И. В. Сталина, где нам расскажут о его жизни и покажут, как был устроен быт. А ещё мы попробуем напитки, которые любил вождь.

Затем заселимся в отель, чтобы отдохнуть после перелёта. У вас будет время на обед. Далее пойдём гулять по набережной Сочи. Гид расскажет вам об истории города и покажет его главные достопримечательности.

В свободное время вы сможете самостоятельно исследовать город.