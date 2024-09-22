Вкусы черноморского побережья: винное путешествие по Сочи, Новороссийску, Геленджику, Анапе и Тамани

Подавить виноград, принять ванну из вина и попробовать улиток
Побывать в российской Каппадокии и увидеть кусочек Франции на побережье Чёрного моря — легко! Приглашаем вас отправиться в увлекательный тур, в котором мы посетим 4 города и заглянем в Тамань
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— удивительную станицу. Вас ждут живописные виноградники, вкуснейшие вина юга России и невероятные пейзажи. Во время путешествия мы заедем на дачу И. В. Сталина и продегустируем его любимые напитки, погуляем по парку с дольменами и водопадами, а также насладимся атмосферой Абрау-Дюрсо.

Вкусы черноморского побережья: винное путешествие по Сочи, Новороссийску, Геленджику, Анапе и Тамани
Вкусы черноморского побережья: винное путешествие по Сочи, Новороссийску, Геленджику, Анапе и Тамани
Вкусы черноморского побережья: винное путешествие по Сочи, Новороссийску, Геленджику, Анапе и Тамани
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем приобретать билеты на обратные рейсы после 18:00.

Проживание. 2-местное размещение в отелях «Сочи», 3* и «Новороссийск», 3*. За доплату возможно 1-местное размещение.

Питание. В стоимость включены только завтраки. Остальное питание оплачивается отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми от 16 лет.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Сочи: дача И.В. Сталина и прогулка по набережной

Встречаемся в аэропорту до 13:00. Как все будут в сборе, познакомимся друг с другом и отправимся на экскурсию. Посетим дачу И. В. Сталина, где нам расскажут о его жизни и покажут, как был устроен быт. А ещё мы попробуем напитки, которые любил вождь.

Затем заселимся в отель, чтобы отдохнуть после перелёта. У вас будет время на обед. Далее пойдём гулять по набережной Сочи. Гид расскажет вам об истории города и покажет его главные достопримечательности.

В свободное время вы сможете самостоятельно исследовать город.

Прибытие в Сочи: дача И.В. Сталина и прогулка по набережнойПрибытие в Сочи: дача И.В. Сталина и прогулка по набережнойПрибытие в Сочи: дача И.В. Сталина и прогулка по набережнойПрибытие в Сочи: дача И.В. Сталина и прогулка по набережнойПрибытие в Сочи: дача И.В. Сталина и прогулка по набережной
2 день

Переезд в Новороссийск

Начинаем путешествие по черноморскому побережью! Нас ждёт трансфер до Новороссийска. По дороге мы насладимся живописными видами и увидим местные достопримечательности. Посетим национальный парк, где осмотрим дольмены и водопады.

После прогулки сделаем остановку, чтобы отдохнуть и пообедать в кафе у моря.

По прибытии в Новороссийск заселимся в отель. У вас будет свободное время, которое вы сможете провести по своему усмотрению.

Переезд в НовороссийскПереезд в НовороссийскПереезд в НовороссийскПереезд в Новороссийск
3 день

Винодельня «Шато де Талю»

После завтрака выезжаем в Геленджик. Посетим замок, окружённый виноградными полями. Это винодельня «Шато де Талю». Здесь вы узнаете, как производится вино, и сможете его попробовать.

По возвращении в город у вас останется свободное время, чтобы сделать фотографии и насладиться обедом на берегу моря. К вечеру вернёмся в Новороссийск.

Винодельня «Шато де Талю»Винодельня «Шато де Талю»Винодельня «Шато де Талю»Винодельня «Шато де Талю»
4 день

Винодельни "Мысхако" и "Шато Пино"

В этот день исследуем знаменитые винодельни в окрестностях Новороссийска. Посетим первую российскую винодельню «Мысхако», где пройдет дегустация вина. После этого у вас будет свободное время на обед и отдыха на курорте Широкая Балка.

Во второй половине дня мы отправимся на молодую винодельню «Шато Пино», узнаем секреты работы виноделов, продегустируем классические и экспериментальные вина, а также попробуем французский деликатес — улиток.

Винодельни "Мысхако" и "Шато Пино"Винодельни "Мысхако" и "Шато Пино"Винодельни "Мысхако" и "Шато Пино"Винодельни "Мысхако" и "Шато Пино"
5 день

Анапа: винодельня «Гай-Кодзор», Кипарисовое озеро и Ласточкины гнёзда

Утром позавтракаем в отеле, а затем отправимся в Анапу. По дороге будем останавливаться в живописных местах, чтобы сделать эффектные кадры.

После этого посетим одну из самых быстроразвивающихся виноделен региона — «Гай-Кодзор». Мы прогуляемся по её территории и сможем купить вино.

Затем направимся к невероятному Кипарисовому озеру и Ласточкиным гнёздам. Со смотровых площадок открывается потрясающий вид на море! При желании сможем спуститься к воде. Местные пейзажи напоминают турецкую Каппадокию или Сигирию на Шри-Ланке.

Анапа: винодельня «Гай-Кодзор», Кипарисовое озеро и Ласточкины гнёздаАнапа: винодельня «Гай-Кодзор», Кипарисовое озеро и Ласточкины гнёздаАнапа: винодельня «Гай-Кодзор», Кипарисовое озеро и Ласточкины гнёздаАнапа: винодельня «Гай-Кодзор», Кипарисовое озеро и Ласточкины гнёзда
6 день

Очарование Тамани: дегустация и «винное SPA»

Позавтракав, выезжаем в Тамань. По пути вновь насладимся великолепными пейзажами. Первым делом мы посетим музей «Вилла Романов» — частную коллекцию, расположенную в самом дорогом отеле региона. Полюбуемся видами на Азовское море из ресторана, где у нас будет время на обед.

После этого отправимся на экскурсию с дегустацией в лучшую винодельню региона — «Поместье Голубицкое». Затем доберёмся до «Южной Винной компании». Там мы прогуляемся по виноградникам и устроим фотосессию. Также нам выпадет уникальная возможность понаблюдать за сбором винограда и поучаствуете в программе «Танцуй, виноград».

В завершении дня вас ждут уникальные SPA-процедуры — винные ванны с бокалом вина. Освежимся, поднимем настроение и вернёмся в Новороссийск.

Очарование Тамани: дегустация и «винное SPA»Очарование Тамани: дегустация и «винное SPA»Очарование Тамани: дегустация и «винное SPA»Очарование Тамани: дегустация и «винное SPA»
7 день

Свободный день и вечернее шоу фонтанов в Абрау-Дюрсо

После завтрака — свободное время. Вечером мы отправимся на шоу фонтанов в Абрау-Дюрсо (зависит от сезона). Перед этим вас ждёт экскурсия по винным тоннелям самого знаменитого русского винного дома.

У вас будет возможность покататься на лодочке по озеру Абрау и посетить фирменный магазин. Затем вернёмся в Новороссийск.

Свободный день и вечернее шоу фонтанов в Абрау-ДюрсоСвободный день и вечернее шоу фонтанов в Абрау-ДюрсоСвободный день и вечернее шоу фонтанов в Абрау-ДюрсоСвободный день и вечернее шоу фонтанов в Абрау-Дюрсо
8 день

Окончание тура

Завтракаем и отправляемся в аэропорт. Рекомендуем приобретать билеты на рейсы с вылетом после 18:00.

До новых встреч!

Окончание тураОкончание тураОкончание тураОкончание тура

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет85 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Экскурсии и дегустации
Что не входит в цену
  • Билеты до Сочи и обратно
  • Обеды и ужины
  • Стоимость тура при 1-местном размещении - 105 000 руб
  • Прогулка на лодке по озеру Абрау
  • Стоимость актуальна при бронировании до 31.07. Далее стоимость тура - 98 500 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Сочи, до 13:00
Завершение: Аэропорт Сочи, около 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Сочи

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе турыНа 8 днейИз аэропорта

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