Оздоровительные – туры в Сочи

Найдено 3 тура в категории «Оздоровительные» в Сочи, цены от 29 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Женское счастье: отдых, правильное питание и проживание с видом на горы
5 дней
9 отзывов
Женское счастье: отдых, правильное питание и проживание с видом на горы
Побыть наедине с природой, полюбоваться закатами на море и расслабиться с помощью йоги и медитаций
Начало: Ж/д станция "Якорная Щель" или "Головинка" (от аэр...
8 сен в 08:00
22 сен в 08:00
29 500 ₽ за человека
Трансформация в горах: практики с психологом, фотосессия и проживание в глэмпинге
На машине
3 дня
3 отзыва
Трансформация в горах: практики с психологом, фотосессия и проживание в глэмпинге
Погрузиться в свой внутренний мир, смыть негативную энергию в бане и побывать на чайной церемонии
Начало: Сочи, заберём вас из аэропорта или с ж/д вокзала, ...
30 авг в 08:00
6 сен в 08:00
100 000 ₽ за человека
Йога-тур на курорте «Роза Хутор» с размещением в отеле 5*: практика, лекции и перезагрузка
7 дней
Йога-тур на курорте «Роза Хутор» с размещением в отеле 5*: практика, лекции и перезагрузка
Разобрать балансы, прогибы, шпагаты и лотосы, глубже понять своё тело и себя и обновиться в термах
Начало: Курорт «Роза Хутор», Адлерский район Сочи, отель R...
29 сен в 14:00
99 000 ₽ за человека

