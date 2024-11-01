Вместе с психологом, вдали от цивилизации, шума и проблем, вы будете выполнять духовные практики и экологично проживать трансформацию, наполняться
Описание тура
Организационные детали
Участие возможно с 14 лет.
Проживание. Будем жить в уютном глэмпинге на берегу горной речки, 2-местное размещение.
Питание. В стоимость включены 2 завтрака и 2 ужина.
Дети. Участие возможно с 14 лет.
Транспорт. Передвигаться будем на компактном минивэне или джипе с кондиционером.
Программа тура по дням
Встреча, заселение и посиделки у костра
Встретим вас в аэропорту или на ж/д вокзале в Сочи и отвезём в отель. По пути будем любоваться горами, знакомиться и формировать первые запросы. После заселения снова соберёмся поужинаем в ресторане «Яблоки печём».
Затем — свободное время. Вы можете прогуляться в окрестностях или пойти спать, чтобы набрать сил.
Практики с психологом, пикник и чайная церемония
После завтрака отправимся в горы. Будем наслаждаться единением с природой, выполнять духовные практики и погружаться в свой внутренний мир. Окружающие пейзажи, тишина, атмосфера спокойствия и отдаление от цивилизации поможет нам прожить трансформацию экологично.
В горах устроим пикник. А ещё сегодня погуляем по Красной Поляне, на подъёмнике прокатимся на высоту 2100 метров и полюбуемся закатом. Затем вернёмся в отель и пойдём в баньку, чтобы смыть с себя усталость и негативную энергию. Чистые, обновлённые и расслабленные, насладимся чайной церемонией на свежем воздухе, под небом, полным звёзд.
Красная Поляна, фотосессия и отъезд
Начнём день со вкусного завтрака, а продолжим фотосессией: эстетично оформим ванную и сделаем необычные кадры. Затем снова отправимся в горы. Будем гулять, вдыхать чистый воздух и фотографироваться. Побываем в живописном ущелье Ахцу, попробуем нарзан и попадём в «Пасть дракона» — такое необычное название имеет водопад.
По желанию сегодня можем поехать к морю или покататься на яхте (за доплату).
После обеда вернёмся в глэмпинг, соберём вещи и отвезём вас в Сочи, на ж/д вокзал или в аэропорт.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|49 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в глэмпинге
- Питание
- Экскурсии по программе
- Трансфер из/в аэропорт
- Практики с психологом
- Фото - и видеосопровождение
- Фотосессия
- Подъём по канатной дороге
Что не входит в цену
- Остальное питание
- Доплата за 1-местное размещение