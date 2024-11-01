Встретим вас в аэропорту или на ж/д вокзале в Сочи и отвезём в отель. По пути будем любоваться горами, знакомиться и формировать первые запросы. После заселения снова соберёмся поужинаем в ресторане «Яблоки печём».

Затем — свободное время. Вы можете прогуляться в окрестностях или пойти спать, чтобы набрать сил.