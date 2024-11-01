Трансформация в горах: практики с психологом, фотосессия и проживание в глэмпинге

Погрузиться в свой внутренний мир, смыть негативную энергию в бане и побывать на чайной церемонии
Отправляемся прочь от шумных городов, бесконечных дэдлайнов и забот — в горы.

Вместе с психологом, вдали от цивилизации, шума и проблем, вы будете выполнять духовные практики и экологично проживать трансформацию, наполняться
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силой и энергией.

Проведём необычную фотосессию: украсим ванну цветами и сделаем эстетичные кадры на фоне горной речки.

А ещё устроим пикник, посчитаем звёзды в небе, насладимся ароматным чаем и избавимся от усталости и негатива.

Трансформация в горах: практики с психологом, фотосессия и проживание в глэмпинге
Трансформация в горах: практики с психологом, фотосессия и проживание в глэмпинге
Трансформация в горах: практики с психологом, фотосессия и проживание в глэмпинге
Ближайшие даты:
Время начала: 18:00

Описание тура

Организационные детали

Участие возможно с 14 лет.

Проживание. Будем жить в уютном глэмпинге на берегу горной речки, 2-местное размещение.

Питание. В стоимость включены 2 завтрака и 2 ужина.

Дети. Участие возможно с 14 лет.

Транспорт. Передвигаться будем на компактном минивэне или джипе с кондиционером.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, заселение и посиделки у костра

Встретим вас в аэропорту или на ж/д вокзале в Сочи и отвезём в отель. По пути будем любоваться горами, знакомиться и формировать первые запросы. После заселения снова соберёмся поужинаем в ресторане «Яблоки печём».

Затем — свободное время. Вы можете прогуляться в окрестностях или пойти спать, чтобы набрать сил.

Встреча, заселение и посиделки у костраВстреча, заселение и посиделки у костраВстреча, заселение и посиделки у костраВстреча, заселение и посиделки у костраВстреча, заселение и посиделки у костраВстреча, заселение и посиделки у костраВстреча, заселение и посиделки у костра
2 день

Практики с психологом, пикник и чайная церемония

После завтрака отправимся в горы. Будем наслаждаться единением с природой, выполнять духовные практики и погружаться в свой внутренний мир. Окружающие пейзажи, тишина, атмосфера спокойствия и отдаление от цивилизации поможет нам прожить трансформацию экологично.

В горах устроим пикник. А ещё сегодня погуляем по Красной Поляне, на подъёмнике прокатимся на высоту 2100 метров и полюбуемся закатом. Затем вернёмся в отель и пойдём в баньку, чтобы смыть с себя усталость и негативную энергию. Чистые, обновлённые и расслабленные, насладимся чайной церемонией на свежем воздухе, под небом, полным звёзд.

Практики с психологом, пикник и чайная церемонияПрактики с психологом, пикник и чайная церемонияПрактики с психологом, пикник и чайная церемонияПрактики с психологом, пикник и чайная церемонияПрактики с психологом, пикник и чайная церемонияПрактики с психологом, пикник и чайная церемонияПрактики с психологом, пикник и чайная церемонияПрактики с психологом, пикник и чайная церемония
3 день

Красная Поляна, фотосессия и отъезд

Начнём день со вкусного завтрака, а продолжим фотосессией: эстетично оформим ванную и сделаем необычные кадры. Затем снова отправимся в горы. Будем гулять, вдыхать чистый воздух и фотографироваться. Побываем в живописном ущелье Ахцу, попробуем нарзан и попадём в «Пасть дракона» — такое необычное название имеет водопад.

По желанию сегодня можем поехать к морю или покататься на яхте (за доплату).

После обеда вернёмся в глэмпинг, соберём вещи и отвезём вас в Сочи, на ж/д вокзал или в аэропорт.

Красная Поляна, фотосессия и отъездКрасная Поляна, фотосессия и отъездКрасная Поляна, фотосессия и отъездКрасная Поляна, фотосессия и отъездКрасная Поляна, фотосессия и отъездКрасная Поляна, фотосессия и отъезд

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет49 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в глэмпинге
  • Питание
  • Экскурсии по программе
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Практики с психологом
  • Фото - и видеосопровождение
  • Фотосессия
  • Подъём по канатной дороге
Что не входит в цену
  • Остальное питание
  • Доплата за 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сочи, заберём вас из аэропорта или с ж/д вокзала, время по договорённости
Завершение: Сочи, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Сочи

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