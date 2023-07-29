1 день

Исторический парк "Бастион". Горный парк "Рускеала"

Сбор группы в 08:19 на вокзале г. Сортавала со стороны перрона.

Рекомендуем для прибытия поезд № 160B.

Едем завтракать в уютном кафе.

Знакомимся с гидом и другими участниками тура.

Рассаживаемся по автобусам и отправляемся навстречу приключениям!

Первая остановка — исторический парк «Бастион».

Парк «Бастiонъ»— современная площадка с тематическими экскурсиями с полным погружением в различные исторические эпохи.

Не просто проходимся по локациям, но и примеряем на себя роль местного жителя, задаем вопросы другим актерам, чтобы по максимуму узнать все аспекты разных исторических эпох.

В конце путешествия обязательно фотографируемся в исторических костюмах и участвуем в мастер-классах.

Делаем паузу на обед в кафе и продолжаем наше путешествие. Следующая остановка — знаменитый за пределами Карелии горный парк «Рускеала».

Рускеальский мраморный карьер является памятником культурного наследия России. Разработка здесь началась в 1765 году.

Рускеальским мрамором отделаны стены знаменитого Исаакиевского собора, станции метро Ладожская и Приморская в Санкт-Петербурге.

Карьер представляет собой огромную систему подземных штолен и штреков, соединенных вертикальными шахтами.

Большая их часть после Великой Отечественной войны оказалась затоплена, и карьер превратился в удивительно красивое озеро с бирюзовым оттенком воды, прозрачность которой достигает 15–18 метров.

Возвращаемся в автобус и едем в п. Харлу.

Расселяемся по палаткам, участвуем в приготовлении ужина и под треск поленьев в костре настраиваемся на предстоящий отдых в Карелии, знакомимся ближе с инструкторами и участниками группы.