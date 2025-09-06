Индивидуально по Приладожью: водопады, финское наследие, культура саамов и карелов
Полюбоваться природой и архитектурой, познакомиться с бытом народов, погладить осликов и оленей
Начало: Ж/д вокзал Сортавала, 8:30
Завтра в 08:30
13 сен в 08:30
75 000 ₽ за всё до 7 чел.
Исцеляющее путешествие. Ладога-открытие дорог
Погулять по сакральным местам, ощутить единение с природой и восстановить энергию
Начало: Ж/д вокзал Сортавалы, время по договоренности
30 сен в 09:00
1 окт в 09:00
64 000 ₽ за всё до 4 чел.
Там, где властвует природа: индивидуальный экспресс-автотур в Карелию
Прогуляться среди Ладожских шхер, посетить саамскую деревню и увидеть водопад Юканкоски
Начало: Ж/д вокзал Сортавалы, 8:30 (возможно согласовать и...
20 сен в 08:30
24 сен в 08:30
59 000 ₽ за всё до 2 чел.
