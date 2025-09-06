Мои заказы

Корпоративные туры – туры в Сортавале

Найдено 3 тура в категории «Корпоративные туры» в Сортавале, цены от 59 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Индивидуально по Приладожью: водопады, финское наследие, культура саамов и карелов
На машине
2 дня
Индивидуально по Приладожью: водопады, финское наследие, культура саамов и карелов
Полюбоваться природой и архитектурой, познакомиться с бытом народов, погладить осликов и оленей
Начало: Ж/д вокзал Сортавала, 8:30
Завтра в 08:30
13 сен в 08:30
75 000 ₽ за всё до 7 чел.
Исцеляющее путешествие. Ладога-открытие дорог
На машине
3 дня
Исцеляющее путешествие. Ладога-открытие дорог
Погулять по сакральным местам, ощутить единение с природой и восстановить энергию
Начало: Ж/д вокзал Сортавалы, время по договоренности
30 сен в 09:00
1 окт в 09:00
64 000 ₽ за всё до 4 чел.
Там, где властвует природа: индивидуальный экспресс-автотур в Карелию
На машине
2 дня
Там, где властвует природа: индивидуальный экспресс-автотур в Карелию
Прогуляться среди Ладожских шхер, посетить саамскую деревню и увидеть водопад Юканкоски
Начало: Ж/д вокзал Сортавалы, 8:30 (возможно согласовать и...
20 сен в 08:30
24 сен в 08:30
59 000 ₽ за всё до 2 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Корпоративные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Сортавале
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Индивидуально по Приладожью: водопады, финское наследие, культура саамов и карелов
  2. Исцеляющее путешествие. Ладога-открытие дорог
  3. Там, где властвует природа: индивидуальный экспресс-автотур в Карелию
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Рускеала
  2. Ладожское озеро
  3. Ретро поезд
  4. Остров Валаам
  5. Ладожские шхеры
  6. Исторический парк «Бастионъ»
  7. Питомник хаски
  8. Онежская набережная
  9. Водопад Кивач
  10. Парк Ваккосалми
Сколько стоит тур в Сортавале в сентябре 2025
Сейчас в Сортавале в категории "Корпоративные туры" можно забронировать 3 тура от 59 000 до 75 000.
