Приглашаю прокатиться вдоль берегов Ладожского озера и полюбоваться пейзажами Карелии с воды.
Вы проедете по живописному 40-километровому маршруту, откроете интересные уголки озера и узнаете, как оно появилось.
Я покажу следы ледника и расскажу о памятниках по пути: средневековой церкви и дореволюционном особняке. Также вы подниметесь на смотровую и отдохнёте во время остановок на берегу.
Вы проедете по живописному 40-километровому маршруту, откроете интересные уголки озера и узнаете, как оно появилось.
Я покажу следы ледника и расскажу о памятниках по пути: средневековой церкви и дореволюционном особняке. Также вы подниметесь на смотровую и отдохнёте во время остановок на берегу.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Преимущества программы
Я с детства проводил свободное время на Ладоге, а как только научился управлять катером, принялся исследовать острова и дальние берега. Со мной вы откроете самые интересные и эффектные места озера. В отличие от моей групповой прогулки на катере по Ладоге, в этом формате вы не только проведёте время в своей компании, но и сможете подольше задержаться в понравившихся местах: продолжительность путешествия составляет 3 часа, а не 2, как в групповой.
Наш маршрут
- Мы встретимся у причала и отправимся в путешествие.
- Вы увидите особняк начала 20 века в стиле модерн на мысе Таруниеми, что в переводе с финского значит «сказочный». Узнаете об авторе проекта и владельце дома — выдающемся докторе, меценате, ботанике и дизайнере.
- По пути нам встретится церковь на острове Риеккалансаари, чья история ведётся с 1500 года.
- Вы познакомитесь с необыкновенной природой Ладоги. Я покажу, как двигался ледник в течение 20000 лет, расскажу о появлении озера и открою любопытные истории, с ним связанные.
- На маршруте будут самые красивые острова с оригинальными названиями.
- В одном из мест пришвартуемся и поднимемся на обзорную площадку — вы окинете взглядом открытую Ладогу с высоты птичьего полета.
- Если позволит погода, можно будет искупаться в чистых ладожских водах и получить заряд энергии Севера.
- Из поездки вы вернётесь с полным багажом впечатлений и переполненной памятью телефонов или фотоаппаратов.
Организационные детали
- Прогулка проходит на быстроходном катере вместимостью до 6 пассажиров
- Общий километраж маршрута составит примерно 40 км
- Катер оборудован спасательными жилетами и всеми средствами безопасности для путешествия
- В стоимость включена страховка жизни и здоровья пассажиров
- В стоимость не включено посещение национального парка «Ладожские шхеры» — 200 руб. /чел.
- Прогулка подходит для людей любых возрастов
- В редких случаях, из-за сильного ветра, прогулку придётся перенести или отменить. Это делается для вашей безопасности и комфорта.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале в Сортавале
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Сортавале
Родился и вырос в Сортавале. С самого детства люблю Ладогу. Управлять катером стал с юношества. Всё свободное время проводил на островах и на самых дальних берегах. Сейчас организовываю прогулки по озеру для гостей нашего северного края. Есть лицензия на пассажирские перевозки. Буду рад показать вам красоты Карелии и рассказать о самых интересных местах на ладожских берегах.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
29 июня 2023
Прогулка на катере понравилась. Катер современный, чистый и комфортный. Места ладожских шхер действительно вызывают восхищение и хочется любоваться ими всю дорогу. Интересно было посмотреть и некоторые особенности (например, вниз растущие
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