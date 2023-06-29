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сосны!), на которые Евгений обратил наше внимание и рассказал больше. Прогулку рекомендую. Единственное, что не понравилось: была заявлена длительность 3 часа, по факту оказалось 2 часа. Отдали предпочтение этой экскурсии именно из-за ее более продолжительного времени. Стоит уточнить, что по программе мы должны были 1,5ч гулять по острову (из этого,видимо, и выстраивается длительность 3 часа). Однако, нам хватило 30 -40 минут более чем. Возможно стоило самим предложить Евгению вместо этого оставшиеся время прокатиться по озеру и посмотреть что-то еще. Но мы постеснялись. И наверное все-таки организатор экскурсии должен выступить с предложением. Тем не менее, как и было обещано, сделали целую коллекцию красивых снимков.