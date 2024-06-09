Всего за час на быстроходном судне я отвезу вас к Валаамскому монастырю, где у вас будет целых три часа свободного времени.
А на обратном пути мы вернёмся сквозь узкие проливы Ладожских шхер и остановимся на острове Хонкасало, где вы побудете наедине с прекрасной природой Карелии. Что сделало Ладогу такой особенной — я расскажу в путешествии.
А на обратном пути мы вернёмся сквозь узкие проливы Ладожских шхер и остановимся на острове Хонкасало, где вы побудете наедине с прекрасной природой Карелии. Что сделало Ладогу такой особенной — я расскажу в путешествии.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Священный остров
По пути к крупнейшему острову Валаамского архипелага вы узнаете главное о его истории и памятниках, а прибыв на место, исследуете его в своём темпе. Сможете посетить Спасо-Преображенский монастырь, главную достопримечательность Валаама. Рассмотрите аутентичные старинные фрески в Никольском ските. А также увидите три часовни в Монастырской бухте: Покровскую, Благовещенскую и Иконы Божией Матери.
Ладожские шхеры
И конечно, вы познакомитесь с необыкновенной природой Ладоги. Я расскажу захватывающую историю происхождения Ладожского озера и всех островов, что нам встретятся по пути. Покажу, как двигался ледник в течение 20 000 лет и преображал природу края. А во время остановки на острове Хонкасало вы оцените красоту самобытных карельских панорам.
Организационные детали
- В стоимость включена страховка жизни и здоровья пассажиров
- Дополнительные расходы: посещение национального парка «Ладожские шхеры» — 200 руб. с человека, природного парка «Валаамский архипелаг» — 150 руб. с человека
- Катер оборудован спасательными жилетами и всеми безопасными средствами для путешествия
- В редких случаях, из-за сильного ветра, прогулку придётся перенести или отменить. Это делается для ваших безопасности и комфорта
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Ладожской Флотилии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Сортавале
Родился и вырос в Сортавале. С самого детства люблю Ладогу. Управлять катером стал с юношества. Всё свободное время проводил на островах и на самых дальних берегах. Сейчас организовываю прогулки по озеру для гостей нашего северного края. Есть лицензия на пассажирские перевозки. Буду рад показать вам красоты Карелии и рассказать о самых интересных местах на ладожских берегах.Задать вопрос
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