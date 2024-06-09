Всего за час на быстроходном судне я отвезу вас к Валаамскому монастырю, где у вас будет целых три часа свободного времени. А на обратном пути мы вернёмся сквозь узкие проливы Ладожских шхер и остановимся на острове Хонкасало, где вы побудете наедине с прекрасной природой Карелии. Что сделало Ладогу такой особенной — я расскажу в путешествии.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Священный остров

По пути к крупнейшему острову Валаамского архипелага вы узнаете главное о его истории и памятниках, а прибыв на место, исследуете его в своём темпе. Сможете посетить Спасо-Преображенский монастырь, главную достопримечательность Валаама. Рассмотрите аутентичные старинные фрески в Никольском ските. А также увидите три часовни в Монастырской бухте: Покровскую, Благовещенскую и Иконы Божией Матери.

Ладожские шхеры

И конечно, вы познакомитесь с необыкновенной природой Ладоги. Я расскажу захватывающую историю происхождения Ладожского озера и всех островов, что нам встретятся по пути. Покажу, как двигался ледник в течение 20 000 лет и преображал природу края. А во время остановки на острове Хонкасало вы оцените красоту самобытных карельских панорам.

Организационные детали