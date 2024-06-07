🛣 Джиппинг Мини-группа 3.5 часа 34 отзыва Популярное предложение Приключение на вездеходе: исследование мыса Импиниеми и Ладожских шхер Путешествие на вездеходе к мысу Импиниеми: через скалы и леса, к радоновому озеру и заброшенным каменоломням. Узнаем легенды и полюбуемся Ладожскими шхерами Начало: В деревне Кирконкюля Расписание: ежедневно в 09:00, 13:00 и 17:00 4 000 ₽ за человека

🚤 На катере Групповая 2.5 часа 372 отзыва Насладитесь красотой Ладожских шхер на комфортабельном катере в Карелии Готовы вдохновиться первозданной природой Карелии? Проплывите среди каменистых Ладожских шхер на комфортабельном катере, наслаждаясь видами скал и лесов Начало: В деревне Кирконкюля, недалеко от пос. Импилахти 6... Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00 и 18:00 2 000 ₽ за человека

🚤 На катере Групповая 6 часов 22 отзыва Популярное предложение Водное путешествие на Валаам и Ладожские шхеры Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии на катере по Ладожским шхерам и острову Валаам. Увидите уникальные природные и исторические достопримечательности Начало: На причале в районе ул. Ленина Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00 4 740 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 8 часов 549 отзывов В тренде Путешествие по Ладожским шхерам и водопадам Карелии: незабываемый день Оцените великолепие Ладожских шхер и водопадов Карелии за один день. Групповая экскурсия подарит незабываемые впечатления и множество ярких эмоций Начало: Ул. Ленина Расписание: ежедневно в 10:30 3 250 ₽ за человека

Мини-группа 5.5 часов 81 отзыв По Ладожскому озеру - к Валааму и шхерам Исследовать святые места острова и насладиться нетронутой природой на водной экскурсии в мини-группе Начало: От ул. Валаамской Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00 4 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 207 отзывов Популярное предложение История Сортавалы: путешествие по следам трех стран Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Сортавале, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: На площади Кирова 2 500 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 92 отзыва История и архитектура Сортавалы: экскурсия в мини-группе Погрузитесь в историю Сортавалы от первых поселений до современности. Узнайте о значимых зданиях, сердобольском граните и жизни местных жителей Начало: Ул. Карельская д. 22 Сеурахуоне 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 149 отзывов В тренде Сортавала - с карелкой Открыть яркую историю города, в которой переплелись русское, шведское, финское и карельское прошлое Начало: На пристани Сортавала или в другом удобном вам мес... от 2 800 ₽ за всё до 10 чел.

🚌 На автобусе Групповая 8 часов 72 отзыва В тренде Поездка в Рускеала: мраморный каньон, водопады и история Сортавалы Погрузитесь в атмосферу Карелии: мраморные каньоны Рускеалы, живописные водопады и исторические уголки Сортавалы Начало: В центре Сортавалы Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00 3 250 ₽ за человека

Мини-группа 5.5 часов 119 отзывов Популярное предложение Водная прогулка на остров Валаам и Ладожские шхеры Отправляйтесь на водную прогулку из Сортавала на остров Валаам и Ладожские шхеры. Полюбуйтесь карельскими фьордами и насладитесь свободным временем на Валааме Начало: На улице Ленина в городе Сортавала Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00 4 800 ₽ за человека

Групповая 2.5 часа 596 отзывов Водная экскурсия по Ладожским шхерам: Пейзажи и легенды Карелии Отправляйтесь на Ладогу за вдохновением! Харизматичный гид-капитан покажет отвесные скалы, водопады и живописные бухты. Откройте историю и легенды края Начало: В деревне Кирконкюля недалеко от Импилахти Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00 и 18:00 1 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 44 отзыва Сортавала - город трех государств: индивидуальная экскурсия Откройте для себя Сортавалу, город с богатой историей и культурным наследием. Прогуляйтесь по его улицам и насладитесь видами с горы Кухавуори Начало: На площади Вяйнемяйнена 4 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 35 отзывов Популярное предложение Квест-экскурсия «Сортавала с коренной карелкой»: погружение в историю Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Сортавале, где история и культура оживают в каждом задании квеста Начало: На площади Кирова 2 000 ₽ за человека

Мини-группа 3 часа 31 отзыв Ладожские шхеры, залив Сумерианлахти и пещера: прогулка на лодке Разведайте красоты Ладоги на моторной лодке! Проплывите среди шхер, загляните в залив Сумерианлахти и пещеру. Чаепитие и незабываемые виды гарантированы Начало: В посёлке Импилахти 2 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 198 отзывов Сортавала - путешествие сквозь время в самом финском городе России Погрузитесь в историю и культуру Сортавалы, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю Начало: В Сортавала, на Пристани от 3 300 ₽ за всё до 10 чел.

🚌 На автобусе Групповая 9 часов 69 отзывов Экскурсия по местам силы Сортавалы: лабиринты, идолы, духи Погрузитесь в магический мир Карелии: протосаамский лабиринт, остров Койонсаари, скала Хийси и неоязыческий идол ждут вас на этой экскурсии Начало: Ул. Кирова, 8 Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу и субботу в 09:00 3 250 ₽ за человека

Индивидуальная 5 часов 112 отзывов Однодневная экскурсия: Паасонвуори, Рускеала и водопады Ахинкоски Карелия - край удивительной природы. Посетите гору Паасо, водопады Ахинкоски и знаменитый парк Рускеала с его Мраморным каньоном за один день Начало: В центре Сортавалы от 3 600 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 18 отзывов Пешком по Сортавале: от деревянной архитектуры до видов с горы Ваккосалми Погрузитесь в уникальную атмосферу Сортавалы, пройдясь по историческим улицам и насладившись природными красотами 5 200 ₽ за всё до 5 чел.

🚤 На катере Групповая 7.5 часов 131 отзыв Популярное предложение В поисках Ладожских сокровищ: пешком и на катере Отправляйтесь на захватывающую экскурсию по Ладожским островам. Вас ждут прогулки на катере, эко-тропы и отдых на пляже Начало: В поселке Хийденсельга Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 10:00 3 900 ₽ за человека

🚤 На катере Индивидуальная 2 часа 30 отзывов Ладожские шхеры: индивидуальная прогулка на катере Погрузитесь в красоту карельских фьордов на комфортном катере. Увидите гранитные скалы, церковь Николая Чудотворца и Дачу Винтера, сделаете уникальные фото Начало: На улице Ленина в Сортавале 19 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚤 На катере Индивидуальная 3.5 часа 55 отзывов Популярное предложение Дикие Ладожские шхеры: секретный маршрут на катере Исследовать тайные уголки карельских фьордов на водной прогулке с коренным карелом Начало: У горы Паасо от 13 340 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 6 часов 57 отзывов Нетуристическое Приладожье: первозданная красота карельской природы Погрузитесь в мир карельской природы с экскурсией по нетуристическим местам Сортавалы, Питкярантского и Лахденпохского районов Начало: В Сортавала или Питкяранта 9 350 ₽ за всё до 4 чел.

🚤 На катере Мини-группа 3 часа 62 отзыва Прогулка на катере «Кружево Ладожских шхер»: впечатляющее путешествие Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Ладожским шхерам на комфортабельном катере, полное историй и красоты Карелии Начало: посёлок Импелахти, деревня Кирконкюля (50 км от Со... 2 500 ₽ за человека

Индивидуальная 6.5 часов 29 отзывов Трилогия Приладожья: Паасо, Ахинкоски, Рускеала (на вашем авто) Погрузитесь в атмосферу древних карельских поселений и насладитесь красотой природы Сортавалы Начало: В центре Сортавалы 6 670 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 7 часов 51 отзыв В Приладожье! Фэнтези-край удивительной красоты Путешествие по уникальным местам Сортавалы: древние карельские поселения, водопады, горы и возможность добыть драгоценности из скалы Начало: Сортавальский или Питкярантский район 9 350 ₽ за всё до 4 чел.

🚤 На катере Мини-группа 2 часа 105 отзывов Ладожские шхеры: на катере из центра Сортавалы Ладожские шхеры - уникальные скалистые острова Карелии. Прогулка на катере с профессиональным капитаном подарит незабываемые впечатления и великолепные виды Начало: В центре Сортавалы Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00 и 17:00 2 400 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 6 отзывов Рускеала и окрестности: путешествие по ярким местам Северного Приладожья Погрузитесь в волшебство Карелии: от мраморного каньона Рускеала до водопадов Тохмайоки и уникального Сада камней 14 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚤 На катере Индивидуальная 6 часов 3 отзыва Популярное предложение Ладожские шхеры и Валаам: на индивидуальном катере из Сортавалы Путешествуйте по Ладожским шхерам и Валааму на индивидуальном катере из Сортавалы. Живописные бухты, сосновые рощи и незабываемые виды ждут вас Начало: На ул. Промышленная 25 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚤 На катере Мини-группа 2 часа 60 отзывов Ладожские шхеры: прогулка на быстроходном катере Путешествие по Ладоге - обязательный пункт для каждого, кто хочет ощутить её атмосферу. Пейзажи здесь волшебные, заметили их и кинематографисты Начало: На причале в Сортавала 2 400 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Карельский Клондайк и водопад Белые мосты Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Карелии! Добыча гранатов, водопад Белые мосты и вкусные карельские угощения ждут вас Начало: Питкярантский район, Сортавальский район от 5 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 4 отзыва Погружение в историю и культуру Сортавалы: экскурсия с местным гидом Откройте для себя сердце Сортавалы в компании страстного гида. Исторические здания, уникальные традиции и живописные уголки ждут вас Начало: На площади Кирова Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, 12:00 и 14:00 1 000 ₽ за человека

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 7 часов 5 отзывов Популярное предложение Лучшие места Карелии за один день: от Рускеалы до Паасо Погрузитесь в мир карельской природы и истории: от величественных водопадов до древних городищ и мраморных каньонов Начало: У фонтана в Сортавале 14000 12 600 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 1.5 часа 1 отзыв Горный парк Рускеала: путеводитель по истории и природе в аудиоформате Ваш личный гид по Горному парку Рускеала. Откройте великолепие карельской природы и уникальные исторические места Начало: Около входа в Горный парк Рускеала 1 190 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 2 отзыва Мифы финно-угорских народов: экскурсия в парке Ваккосалми Путешествие по парку Ваккосалми раскроет тайны древних легенд и обычаев, встреча с величием природы и истории Сортавалы Начало: У входа в парк «Ваккосалми» 2 600 ₽ за всё до 5 чел.

🚤 На катере Индивидуальная 3 часа 5 отзывов На катере - к маяку Хейнялуото Отправиться небанальным маршрутом и исследовать одно из красивейших мест открытой Ладоги Начало: Причал в деревне Ууксу от 13 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚤 На катере 10% скидка Индивидуальная 3 часа 1 отзыв На катере - к ладожским Курилам: индивидуальная экскурсия Отправляйтесь на индивидуальную экскурсию на катере к Ладожским Курилам. Вас ждут живописные острова, «пиратская» бухта и возможность увидеть ладожских нерп Начало: У причала возле ресторана «Пийпун Пиха» 13350 12 015 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 99 отзывов Карелия - сказочное умиротворение и безмыслие Путешествие на Хийденвуори откроет вам тайны Карелии, ее мифы и легенды. Насладитесь панорамами Ладожских шхер и сделайте уникальные фото Начало: В деревне Хийденсельга от 2 940 ₽ за всё до 6 чел.

🚤 На катере 10% скидка Мини-группа 6 часов 74 отзыва 2 в 1: прогулка на катере к острову Валаам и по Ладожским шхерам Перезагрузка и отдых - Ладожские шхеры и Валаам подарят вам незабываемые впечатления. Насладитесь природой, узнайте местные легенды и ощутите умиротворение Начало: В пос. Импилахти д. Кирконкюля Расписание: ежедневно в 08:00 и 15:00 4800 4 320 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 40 отзывов Завораживающая экскурсия по Сортавале: Рускеала и водопады Вас ждет путешествие по живописным уголкам Карелии, где история и природа сплелись в единое целое Начало: У ж/д вокзала от 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 6 отзывов Карелия глазами карела Погулять по склонам горы Паасо, увидеть усадьбу аптекаря и любимое место кинематографистов от 9 300 ₽ за всё до 7 чел.

🚤 На катере Мини-группа 6 часов 4 отзыва Популярное предложение Трансфер на Валаам + водная прогулка по Ладожским шхерам в мини-группе Насладитесь живописными видами Ладоги и Валаама. Комфортный катер, свободное время на острове и незабываемая прогулка по шхерам Начало: На базе отдыха «Белые мосты» Расписание: ежедневно в 09:00 5 000 ₽ за человека

🚤 На катере Мини-группа 5.5 часов 12 отзывов Путешествие по Ладожским шхерам и острову Валаам на катере Путешествие на катере по Ладожским шхерам и острову Валаам. Откройте для себя уникальную природу Карелии и ее духовные святыни Начало: В поселке Импилахти, деревня Кирконкюля Расписание: ежедневно в 08:00 и 15:00 4 500 ₽ за человека

10% скидка Мини-группа 6 часов 4 отзыва Валаам: путешествие в сердце Ладоги с гидом-краеведом Увидеть заповедные Ладожские шхеры и побывать на святом острове в мини-группе Начало: На городском причале в Сортавале Расписание: ежедневно в 08:00 и 15:00 4800 4 320 ₽ за человека

🚤 На катере Индивидуальная 2 часа 4 отзыва Уникальная прогулка на катере по Ладожскому озеру из Сортавалы Отдохните от городской суеты на индивидуальной экскурсии по заповедным островам Ладожского озера. Насладитесь видами карельских фьордов и свежим воздухом Начало: Возле ресторана «Пийпун Пиха» 9 340 ₽ за всё до 4 чел.