Групповая прогулка на катере по Ладожским шхерам и островам из Сортавалы
Ладожские шхеры не зря сравнивают с норвежскими фьордами — вы сами убедитесь в том, насколько справедливо это наблюдение, на нашей водной прогулке.
На катере мы пройдем вдоль живописных скалистых берегов, изрезанных бухтами, а затем сойдем на берег острова Хонкасало и осмотрим окрестности с вершины горы Вахтимяки.
На катере мы пройдем вдоль живописных скалистых берегов, изрезанных бухтами, а затем сойдем на берег острова Хонкасало и осмотрим окрестности с вершины горы Вахтимяки.
Ближайшие даты:
1
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даты
Что вас ожидает:
- Ладожские шхеры
- Ладожское озеро
- О. Хонкасало
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Ладожские шхеры
Природа в Ладожских шхерах разнообразнее, чем на остальной части Карелии. Количество редких и исчезающих видов здесь больше, чем в других районах республики и на прилегающих к ней территориях. Этот край неприступный, непредсказуемый, угрюмый зимой, теплый и величественный летом. Здесь не перестаешь удивляться новым сюрпризам. Реликтовые сосны и еловые чащи украшают склоны гор. А воздух здесь всегда влажным и тягучий.
Необитаемый остров
Остров Хонкасало нередко называют «крышей Ладоги». Во время прогулки по нему вы подниметесь на «Сторожевую гору». Здесь находится скала Вахтимяки, с которой открываются великолепные панорамы шхер, а вдали можно увидеть Валаамский архипелаг и купола Спасо-Преображенского собора. Вся ладожская красота как на ладони.
Важно знать:
Посадка заканчивается за 15 минут до начала рейса.
Ежедневно по расписанию
Ответы на вопросы
- Что входит
- Место в катере
- Прогулка и экскурсия по Ладожским шхерам
- Самостоятельная прогулка по о. Хонкасало
- Что не входит
- Личные расходы
- Питание
- Место начала и завершения?
- Пристань г. Сортавала
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно по расписаниюЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Важная информация
- Посадка заканчивается за 15 минут до начала рейса
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 42 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юрий
11 сен 2022
П
Плешкова
7 сен 2022
А
Артем
6 сен 2022
Прогулка очень понравилась. С катера очень хорошо ощущается вся красота северной Ладоги. С горы на острове Хонкасало отличный вид на бухту. Большое спасибо организатору!
В
Валерий
1 сен 2022
Восхищаемся красотами Карелии, ладожскими шхерами, удивительной природой. Поездка понравилась, капитан катера провел небольшую экскурсию.
К
Кирилл
31 авг 2022
Забронировали поездку.
После получения сообщений на почту о подтверждении бронировали, мне пытались позвонить на телефон для подтверждения (зачем-то), однако телефон не везде ловит, и я трубку не смог снять.
В итоге по приезду мне девушка сообщила, что тк она мне не дозвонилась, мест на нас может не хватить (удивительно, предоплату взяли, а мест может не хватить).
В итоге место нашли на лодке, но понервничать пришлось.
Пожалуйста, используйте для связи ещё и what’s up.
Спасибо.
После получения сообщений на почту о подтверждении бронировали, мне пытались позвонить на телефон для подтверждения (зачем-то), однако телефон не везде ловит, и я трубку не смог снять.
В итоге по приезду мне девушка сообщила, что тк она мне не дозвонилась, мест на нас может не хватить (удивительно, предоплату взяли, а мест может не хватить).
В итоге место нашли на лодке, но понервничать пришлось.
Пожалуйста, используйте для связи ещё и what’s up.
Спасибо.
М
Мария
18 авг 2022
Ю
Юлия
14 авг 2022
Шхеры потрясают. На Ладожских шхерах нужно побывать обязательно, равнодушных не останется.
М
Михаил
13 авг 2022
Все отлично! Экскурсия очень понравилась.
М
Мошечкова
10 авг 2022
Дух захватывает от природы
М
Мария
7 авг 2022
Экскурсия была просто замечательной! Увидели Карелию с новой стороны;)
Советуем!
Советуем!
А
Арина
4 авг 2022
Красивые места, очень понравилось 🙂
Е
Ерина
2 авг 2022
Не смотря на плохую погоду, экскурсия оправдала ожидания. Нас было всего 3 человека в катере нашей компанией, экскурсия получилась индивидуальная. Красивая природа, интересный рассказ. Нам повезло, что на остров мы прибыли первыми, успели подняться на смотровую площадку и пофотографировать без людей. Буквально через 15мин катера начали прибывать один за одним и привозить десятки туристов. Остров потрясающий, хочется рассматривать каждый уголок, есть хороший заход в воду, при подходящей погоде можно было бы окунуться (ходить приходится буквально по камням/скалам, горным тропинкам, нужна подходящая обувь и физическое состояние, не горный туризм конечно, но и не всем пенсионерам под силу). Прогулка на катере достаточно экстремальная, подпрыгивает на волнах, круто разворачивается, для любителей это очень эмоционально. Одно из лучших впечатлений из путешествия по Карелии.
А
Андрей
30 июля 2022
Г
Гаврилова
30 июля 2022
О
Ольга
24 июля 2022
Прекрасная прогулка по дивной красоты Ладоге и острову. Выходили в грозу, но это не испортило впечатления.
Ещё 27 отзывов
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