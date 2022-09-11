Ладожские шхеры

Природа в Ладожских шхерах разнообразнее, чем на остальной части Карелии. Количество редких и исчезающих видов здесь больше, чем в других районах республики и на прилегающих к ней территориях. Этот край неприступный, непредсказуемый, угрюмый зимой, теплый и величественный летом. Здесь не перестаешь удивляться новым сюрпризам. Реликтовые сосны и еловые чащи украшают склоны гор. А воздух здесь всегда влажным и тягучий.

Необитаемый остров

Остров Хонкасало нередко называют «крышей Ладоги». Во время прогулки по нему вы подниметесь на «Сторожевую гору». Здесь находится скала Вахтимяки, с которой открываются великолепные панорамы шхер, а вдали можно увидеть Валаамский архипелаг и купола Спасо-Преображенского собора. Вся ладожская красота как на ладони.

Важно знать:

Посадка заканчивается за 15 минут до начала рейса.