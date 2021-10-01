Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сортавалы

Что вас ожидает

Прогулка по Ладоге на крытом катере. Вы проплывете вдоль отвесной скалы, на которой проводились соревнования по скалолазанию, пройдете по узкому проливу с живописными скалами, нависающими над водой. Увидите выразительные мысы и лесной водопад, Петровскую загубину, где добывали гранит для строительства Петербурга и другие дивные уголки Карелии.

Высадка на 2-3 уединенных островах. Во время остановок мы прикоснемся к северным скалам, выйдем на финский пляж с интересным песчано-каменистым ландшафтом, побываем в кратере вулкана и даже прикоснемся к застывшей лаве.

Карельские истории: в дороге вас ждут предания и легенды края, начиная с первых поселенцев и шведского периода — до военных лет и современности.

Знакомство с обитателями шхер. Архипелаг стал домом для десятков видов пернатых, рыб и млекопитающих, которых мы сможем встретить. Вы увидите бобровые хатки, а если повезет, даже понаблюдаете за ладожскими нерпами, которые устраивают на островах лежбища.

Организационные детали