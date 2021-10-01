Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сортавалы

Прогулка по Ладожским шхерам на катере

Путешествие в мини-группе по заповедному озеру к скалистым островам Карелии

4.9
127 отзывов
Готовы вдохновиться первозданной природой Карелии? В небольшой группе до 8 человек вы проплывете среди каменистых Ладожских шхер на комфортабельном катере.

Полюбуетесь отвесными скалами и хвойными лесами, мысами и водопадом.

Доберетесь до финского пляжа и, если повезет, повстречаетесь с ладожской нерпой.
Прогулка по Ладожским шхерам на катере
Прогулка по Ладожским шхерам на катере
Прогулка по Ладожским шхерам на катере
Прогулка по Ладожским шхерам на катере
Прогулка по Ладожским шхерам на катере
Прогулка по Ладожским шхерам на катере
Прогулка по Ладожским шхерам на катере
Прогулка по Ладожским шхерам на катере
Прогулка по Ладожским шхерам на катере
Прогулка по Ладожским шхерам на катере
Прогулка по Ладожским шхерам на катере
Прогулка по Ладожским шхерам на катере
Прогулка по Ладожским шхерам на катере

Что вас ожидает

Прогулка по Ладоге на крытом катере. Вы проплывете вдоль отвесной скалы, на которой проводились соревнования по скалолазанию, пройдете по узкому проливу с живописными скалами, нависающими над водой. Увидите выразительные мысы и лесной водопад, Петровскую загубину, где добывали гранит для строительства Петербурга и другие дивные уголки Карелии.

Высадка на 2-3 уединенных островах. Во время остановок мы прикоснемся к северным скалам, выйдем на финский пляж с интересным песчано-каменистым ландшафтом, побываем в кратере вулкана и даже прикоснемся к застывшей лаве.

Карельские истории: в дороге вас ждут предания и легенды края, начиная с первых поселенцев и шведского периода — до военных лет и современности.

Знакомство с обитателями шхер. Архипелаг стал домом для десятков видов пернатых, рыб и млекопитающих, которых мы сможем встретить. Вы увидите бобровые хатки, а если повезет, даже понаблюдаете за ладожскими нерпами, которые устраивают на островах лежбища.

Организационные детали

  • Прогулка проводится на катере в группе до 8 человек. На борту с вами будет сопровождающий из нашей команды.
  • Место отправления катера — в 50 км от города Сортавала. Вы сможете легко добраться сюда на личном автомобиле или такси.
  • Катер крытый, поэтому дополнительно утепляться не стоит. Также все пассажиры получают спасательные жилеты.
  • Прогулка проводятся в период открытой навигации, с мая по начало ноября
🚩 Начало и место завершения: в деревне Кирконкюля
Время проведения: ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00 и 18:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Лариса
Лариса
Мы команда гидов-коренных жителей Приладожья, знающих местные обычаи и историю края. Любим Ладогу и ценим уникальную природу Карелии. С уважением относимся к гостям Прилажожья и готовы ответить на любые вопросы. Общительные, дружелюбные и внимательные!
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127 реальных отзывов от туристов

Н
1 окт 2021
Классная прогулка, такие красивые места иначе не увидишь! Людмила и Олег прекрасные гиды.
А
28 сен 2021
Спасибо Олегу за незабываемые впечатления!
В
27 сен 2021
Душевная прогулка по потрясающим местам. Спасибо!

PS: с чистыми окнами катера было бы совсем идеально, а то обзор только в одну сторону - назад.
Т
23 сен 2021
Интересная прогулка по потрясающим местам! Спасибо Ларисе и Олегу за маленькое путешествие, впечатлениями зарядились надолго! Рекомендуем!
Ирина
21 сен 2021
Отличная прогулка по Ладожским шхерам, красивые виды. Катер крытый, поэтому комфортно даже в дождливую погоду.
С
20 сен 2021
Мы прекрасно провели этот день. 2, 5 часа пролетели незаметно. Гид и капитан не только показали и рассказали интересные факты о местности, но также порекомендовали другие места для посещения. При высадке на остров никто не теропил и не подгонял, на все хватило времени. Горячий чай в конце стал приятным сюрпризом.
А
19 сен 2021
Ларисе огромное спасибо за приятную переписку. Очень приятное общение и быстрые, содержательные ответына все вопросы!
Гида нет, все рассказывает сам капитан. Информации немного, нет ничего лишнего, но интересно! Спасибо Олегу - профессионалу своего дела!
Жаль, что высадка была только на 1 остров, а не на, хотя бы, 2, как обещано в описании экскурсии (на сколько помню, там указано, что высадка на 2-3 острова). Поэтому наверное и закончили на полчаса раньше. Заявлено 2, 5 часа, нас обратно привезли через 2.
Хоть нас было вместе с детьми всего 7 человек, мокрые были все в конце сидящие, т. е. 4 человека, сидящие ближе к мотору. Катер крытый, что намного теплее, чем в лодке, но окна затерты так, что ничего сквозь них не видно. Открыта только клеёнка над мотором, чтобы был хоть какой-то обзор, отсюда и брызги на сидящих у него… Советуем одеваться в непромокаемую одежду, потому что виды того стоят))
Мария
17 сен 2021
Здравствуйте! Спасибо большое за экскурсию, нам очень понравилось, ребёнок в восторге. Отдельное спасибо капитану интересно все рассказал и показал много чудесных мест, вообщем экскурсия просто супер. Всем рекомендую. Спасибо еще раз вам огромное за эмоции!
И
16 сен 2021
Спасибо большое, Ларисе и Олегу. Очень всё понравилось.
Е
14 сен 2021
Спасибо большое Ларисе и Олегу за прекрасно проведенное время!
А
9 сен 2021
Прекрасная поездка в приятной компании. Спасибо большое Ларисе и Олегу!:) Рекомендую посетить эти места, вы проникнитесь атмосферой и прочувствуете всю красоту природы Карелии!
А
8 сен 2021
Замечательная экскурсия, все ясно и понятно. Восхищены маршрутом и умением капитана Олега. Ларисе отдельное спасибо за интересный материал и горячий чай). В конце было даже немного адреналина с прыжками по воде. Ребёнок доволен. Огромное спасибо. )
Е
8 сен 2021
Хорошая экскурсия на закрытом катере. Лариса и капитан хорошие собеседники, и отвечают на вопросы которые появляются. Высаживались на два острова и пили чай с печеньками. Хотелось бы конечно больше островов и больше историй:) Но в целом все отлично.
Тем кто хочет приехать без машины не советую, связи нет, интернета нет. Заранее разбирайтесь как будет добираться и выбираться:)
Б
7 сен 2021
Потрясающая экскурсия.
Хороший маршрут и прекрасная работа гида позволяют сполна насладиться изумительной природой Карелии и оценить всю красоту этих мест.
Рекомендую всем, не пожалеете. )
Юлия
5 сен 2021
Отличная экскурсия!
Для меня, человека который не любит экскурсии, это идеальный вариант.
Гид и капитан - приятные, доброжелательные.
Рассказывают немного, но информация интересная, при необходимости можно задать вопросы и получить ответы.
Ситуация, когда гид пытается заполнить весь эфир своими рассказами, отсутствует.
И это позволяет вдоволь налюбоваться красотами и пейзажем.
Катер чистый, аккуратный.
Ещё 112 отзывов

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