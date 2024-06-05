1 чел.
По популярности
Групповая
6 часов
Популярное предложение
Водное путешествие на Валаам и Ладожские шхеры
Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии на катере по Ладожским шхерам и острову Валаам. Увидите уникальные природные и исторические достопримечательности
Начало: На причале в районе ул. Ленина
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
4 740₽ за человека
Мини-группа
5.5 часов
По Ладожскому озеру - к Валааму и шхерам
Исследовать святые места острова и насладиться нетронутой природой на водной экскурсии в мини-группе
Начало: От ул. Валаамской
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Завтра в 09:00
11 июня в 11:00
4 800₽ за человека
Мини-группа
5.5 часов
Популярное предложение
Водная прогулка на остров Валаам и Ладожские шхеры
Отправляйтесь на водную прогулку из Сортавала на остров Валаам и Ладожские шхеры. Полюбуйтесь карельскими фьордами и насладитесь свободным временем на Валааме
Начало: На улице Ленина в городе Сортавала
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
4 800₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Ладожские шхеры: индивидуальная прогулка на катере
Погрузитесь в красоту карельских фьордов на комфортном катере. Увидите гранитные скалы, церковь Николая Чудотворца и Дачу Винтера, сделаете уникальные фото
Начало: На улице Ленина в Сортавале
Сегодня в 16:00
Завтра в 06:00
19 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Популярное предложение
Дикие Ладожские шхеры: секретный маршрут на катере
Исследовать тайные уголки карельских фьордов на водной прогулке с коренным карелом
Начало: У горы Паасо
5 июля в 09:00
6 июля в 09:00
от 13 340₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Ладожские шхеры: на катере из центра Сортавалы
Ладожские шхеры - уникальные скалистые острова Карелии. Прогулка на катере с профессиональным капитаном подарит незабываемые впечатления и великолепные виды
Начало: В центре Сортавалы
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00 и 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 15:00
2 400₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Ладожские шхеры и Валаам: на индивидуальном катере из Сортавалы
Путешествуйте по Ладожским шхерам и Валааму на индивидуальном катере из Сортавалы. Живописные бухты, сосновые рощи и незабываемые виды ждут вас
Начало: На ул. Промышленная
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
25 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
2 часа
Ладожские шхеры: прогулка на быстроходном катере
Путешествие по Ладоге - обязательный пункт для каждого, кто хочет ощутить её атмосферу. Пейзажи здесь волшебные, заметили их и кинематографисты
Начало: На причале в Сортавала
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
2 400₽ за человека
Мини-группа
6 часов
Прогулка на катере: Валаам, Ладожские шхеры, Хонкасало
Погрузитесь в атмосферу Сортавалы на групповую экскурсию по Ладожским шхерам. Откройте для себя Валаам и Хонкасало с их уникальными видами и историей
Начало: На ул. Ленина
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
4 800₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
День наедине с природой Карелии: треккинг + каякинг
Насладитесь природой Карелии на индивидуальной экскурсии. Три маршрута на выбор: треккинг и каякинг по Ладожским шхерам, озерам и водопадам
Начало: По договоренности
13 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 22 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
На катере по Ладожским шхерам: групповая прогулка
Из центра Сортавалы навстречу заповедным пейзажам, волнам и ветру в волосах
Начало: На улице Ленина в Сортавале
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00 и 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 15:00
2 400₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Групповая прогулка на катере по Ладоге
40 км невероятной красоты, северных историй и удовольствия от путешествия по озёрной глади
Начало: На причале в Сортавале
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
2 400₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Прогулка на катере по Ладожским шхерам: впечатляющие виды и исторические места
Погрузитесь в мир карельской природы и истории во время захватывающей прогулки на катере по Ладожским шхерам. Откройте для себя красоту и тайны этих мест
Начало: Ул. Ленина, д. 18
Расписание: Ежедневно начиная с 29 апреля
Завтра в 12:00
10 июня в 10:00
2 400₽ за человека
Мини-группа
2 часа
К Ладожским шхерам и острову Хонкасало на катере
Начало: Г. Сортавала, ул. Промышленная дом 44
Расписание: См. расписание
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
2 300₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальный тур на катере к Ладожским шхерам и острову Хонкасало
Начало: Г. Сортавала, ул. Промышленная дом 44
Расписание: См. расписание
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
6 часов
Карельские фьорды, необитаемые острова и Валаам
Начало: Ул. Ленина, 13
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
4 800₽ за человека
Групповая
6.5 часов
Валаам, Ладожские шхеры и остров Хонкасало - прогулка на катере
Начало: Набережная Ладожской флотилии, д. 2
Расписание: Ежедневно по расписанию
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
5 000₽ за человека
Групповая
2 часа
К Ладожским шхерам и необитаемому острову на быстроходном катере
Начало: Ул. Ленина, 18
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 12:00
Завтра в 15:00
2 400₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Валаам и Ладожские шхеры - индивидуальный тур на катере
Начало: Г. Сортавала, ул. Промышленная, д. 44
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
50 000₽ за всё до 11 чел.
Групповая
2 часа
Прогулка на катере к Ладожским шхерам и необитаемому острову
Начало: Набережная Ладожской флотилии, д. 2
Расписание: Ежедневно по расписанию
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
5.5 часов
Индивидуальная прогулка на катере на Валаам и по Ладожским шхерам
Начало: Ул. Ленина, 18
Расписание: Ежедневно с 29 апреля в 09:00, 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 15:00
35 000₽ за всё до 7 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
Символы Ладоги: Валаам и Ладожские шхеры
Увидеть самые знаменитые достопримечательности озера и насладиться прогулкой на катере
Начало: На набережной Ладожской Флотилии
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
2650022 525₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ладожские шхеры и острова Карелии - из Сортавалы
Прогулка на катере с несколькими остановками на воде и со стоянкой в национальном парке
Начало: От причала на улице Валаамской
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
17 000₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВарвара5 июня 2024Вчера ездили на Валаам с Сергеем. Очень понравилось, гид замечательный, вырос в этих местах, хорошо ориентируется и много знает. С отличным чувством юмора. Маршрут хороший, времени на все достаточно. Рекомендуем!
- ССветлана5 июня 2024Сергей прекрасный человек и гид. Знающий свое дело и неравнодушный. Очень советую.
- ЕЕкатерина5 июня 2024Спасибо за незабываемые впечатления, все прошло замечательно. Отдельное спасибо отличному капитану и замечательному экскурсоводу Юрию.
- ЮЮлия4 июня 2024Хочу поблагодарить ещё раз Сергея за прекрасную экскурсию! Сегодня была очень насыщенная программа: сначала мы посетили шхеры, потом Валаам, а на обратной дороге увидели айсберги и нерп!!! Катер комфортный, не укачивает. Места красивейшие! Спасибо!
- ЕЕлена4 июня 2024Чтобы окунуться в красоту природы Карелии не нужна толпа. Это именно такая экскурсия. Были с подругой вдвоем. Под впечатлением до сих пор! Интересно, волшебно, сказочно. Удобная обувь обязательно. По горам вверх должно быть удобно подниматься. Вид сверху будет наградой!
- ЛЛора3 июня 2024Огромное спасибо Юрию за замечательные рассказы! Узнали удивительные факты про шхеры и ладожских нерп, об истории Карелии и Валаама. Он
- ДДмитрий2 июня 2024Все отлично! Спасибо за экскурсию.
- ААгниия1 июня 2024Это была потрясающая экскурсия! Иван, спасибо вам большое! Вы просто сделали наш отдых в Карелии на ура!
- ММария1 июня 2024Отлично провели день, прогулка прошла супер, капитан Леонид рассказывал интересные детали про озеро и Валаам. Катались с собакой - так что катер дог Френдли) рекомендую!
- ССабина1 июня 2024Отличный маршрут, было чень интересно слушать капитана Юрия, видно что делает свое дело с душой.
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Остров Хонкасало»
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