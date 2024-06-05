Остров Хонкасало – экскурсии в Сортавале

Найдено 23 экскурсии в категории «Остров Хонкасало» в Сортавале, цены от 2 300 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Остров Валаам и Ладожские шхеры: прогулка на катере
🚤 На катере
Групповая
6 часов
22 отзыва
Популярное предложение
Водное путешествие на Валаам и Ладожские шхеры
Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии на катере по Ладожским шхерам и острову Валаам. Увидите уникальные природные и исторические достопримечательности
Начало: На причале в районе ул. Ленина
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
4 740 за человека
По Ладожскому озеру - к Валааму и шхерам
Мини-группа
5.5 часов
81 отзыв
По Ладожскому озеру - к Валааму и шхерам
Исследовать святые места острова и насладиться нетронутой природой на водной экскурсии в мини-группе
Начало: От ул. Валаамской
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Завтра в 09:00
11 июня в 11:00
4 800 за человека
Водная прогулка на остров Валаам и Ладожские шхеры
Мини-группа
5.5 часов
119 отзывов
Популярное предложение
Водная прогулка на остров Валаам и Ладожские шхеры
Отправляйтесь на водную прогулку из Сортавала на остров Валаам и Ладожские шхеры. Полюбуйтесь карельскими фьордами и насладитесь свободным временем на Валааме
Начало: На улице Ленина в городе Сортавала
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
4 800 за человека
На катере по Ладожским шхерам: индивидуальная прогулка
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
30 отзывов
Ладожские шхеры: индивидуальная прогулка на катере
Погрузитесь в красоту карельских фьордов на комфортном катере. Увидите гранитные скалы, церковь Николая Чудотворца и Дачу Винтера, сделаете уникальные фото
Начало: На улице Ленина в Сортавале
Сегодня в 16:00
Завтра в 06:00
19 000 за всё до 8 чел.
Дикие Ладожские шхеры: секретный маршрут на катере
🚤 На катере
Индивидуальная
3.5 часа
55 отзывов
Популярное предложение
Дикие Ладожские шхеры: секретный маршрут на катере
Исследовать тайные уголки карельских фьордов на водной прогулке с коренным карелом
Начало: У горы Паасо
5 июля в 09:00
6 июля в 09:00
от 13 340 за всё до 4 чел.
Ладожские шхеры: на катере из центра Сортавалы
🚤 На катере
Мини-группа
2 часа
105 отзывов
Ладожские шхеры: на катере из центра Сортавалы
Ладожские шхеры - уникальные скалистые острова Карелии. Прогулка на катере с профессиональным капитаном подарит незабываемые впечатления и великолепные виды
Начало: В центре Сортавалы
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00 и 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 15:00
2 400 за человека
Ладожские шхеры и Валаам: на индивидуальном катере из Сортавалы
🚤 На катере
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Популярное предложение
Ладожские шхеры и Валаам: на индивидуальном катере из Сортавалы
Путешествуйте по Ладожским шхерам и Валааму на индивидуальном катере из Сортавалы. Живописные бухты, сосновые рощи и незабываемые виды ждут вас
Начало: На ул. Промышленная
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
25 000 за всё до 5 чел.
Ладожские шхеры: прогулка на быстроходном катере
🚤 На катере
Мини-группа
2 часа
60 отзывов
Ладожские шхеры: прогулка на быстроходном катере
Путешествие по Ладоге - обязательный пункт для каждого, кто хочет ощутить её атмосферу. Пейзажи здесь волшебные, заметили их и кинематографисты
Начало: На причале в Сортавала
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
2 400 за человека
Прогулка на катере: Валаам, Ладожские шхеры, Хонкасало
🚤 На катере
Мини-группа
6 часов
12 отзывов
Прогулка на катере: Валаам, Ладожские шхеры, Хонкасало
Погрузитесь в атмосферу Сортавалы на групповую экскурсию по Ладожским шхерам. Откройте для себя Валаам и Хонкасало с их уникальными видами и историей
Начало: На ул. Ленина
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
4 800 за человека
День наедине с природой Карелии: треккинг + каякинг
🚣 Прогулки на каяках
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
День наедине с природой Карелии: треккинг + каякинг
Насладитесь природой Карелии на индивидуальной экскурсии. Три маршрута на выбор: треккинг и каякинг по Ладожским шхерам, озерам и водопадам
Начало: По договоренности
13 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 22 000 за всё до 4 чел.
На катере по Ладожским шхерам: групповая прогулка
🚤 На катере
Мини-группа
2 часа
9 отзывов
На катере по Ладожским шхерам: групповая прогулка
Из центра Сортавалы навстречу заповедным пейзажам, волнам и ветру в волосах
Начало: На улице Ленина в Сортавале
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00 и 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 15:00
2 400 за человека
Групповая прогулка на катере по Ладоге
🚤 На катере
Мини-группа
2 часа
2 отзыва
Групповая прогулка на катере по Ладоге
40 км невероятной красоты, северных историй и удовольствия от путешествия по озёрной глади
Начало: На причале в Сортавале
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
2 400 за человека
Прогулка на катере по Ладожским шхерам из Сортавала
🚤 На катере
Мини-группа
2 часа
92 отзыва
Прогулка на катере по Ладожским шхерам: впечатляющие виды и исторические места
Погрузитесь в мир карельской природы и истории во время захватывающей прогулки на катере по Ладожским шхерам. Откройте для себя красоту и тайны этих мест
Начало: Ул. Ленина, д. 18
Расписание: Ежедневно начиная с 29 апреля
Завтра в 12:00
10 июня в 10:00
2 400 за человека
К Ладожским шхерам и острову Хонкасало на катере
🚤 На катере
Мини-группа
2 часа
65 отзывов
К Ладожским шхерам и острову Хонкасало на катере
Начало: Г. Сортавала, ул. Промышленная дом 44
Расписание: См. расписание
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
2 300 за человека
Индивидуальный тур на катере к Ладожским шхерам и острову Хонкасало
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Индивидуальный тур на катере к Ладожским шхерам и острову Хонкасало
Начало: Г. Сортавала, ул. Промышленная дом 44
Расписание: См. расписание
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
12 000 за всё до 5 чел.
Карельские фьорды, необитаемые острова и Валаам
🚤 На катере
Групповая
6 часов
18 отзывов
Карельские фьорды, необитаемые острова и Валаам
Начало: Ул. Ленина, 13
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
4 800 за человека
Валаам, Ладожские шхеры и остров Хонкасало - прогулка на катере
🚤 На катере
Групповая
6.5 часов
123 отзыва
Валаам, Ладожские шхеры и остров Хонкасало - прогулка на катере
Начало: Набережная Ладожской флотилии, д. 2
Расписание: Ежедневно по расписанию
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
5 000 за человека
К Ладожским шхерам и необитаемому острову на быстроходном катере
🚤 На катере
Групповая
2 часа
81 отзыв
К Ладожским шхерам и необитаемому острову на быстроходном катере
Начало: Ул. Ленина, 18
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 12:00
Завтра в 15:00
2 400 за человека
Валаам и Ладожские шхеры - индивидуальный тур на катере
🚤 На катере
Индивидуальная
6 часов
10 отзывов
Валаам и Ладожские шхеры - индивидуальный тур на катере
Начало: Г. Сортавала, ул. Промышленная, д. 44
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
50 000 за всё до 11 чел.
Прогулка на катере к Ладожским шхерам и необитаемому острову
🚤 На катере
Групповая
2 часа
67 отзывов
Прогулка на катере к Ладожским шхерам и необитаемому острову
Начало: Набережная Ладожской флотилии, д. 2
Расписание: Ежедневно по расписанию
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
2 500 за человека
Индивидуальная прогулка на катере на Валаам и по Ладожским шхерам
🚤 На катере
Индивидуальная
5.5 часов
15 отзывов
Индивидуальная прогулка на катере на Валаам и по Ладожским шхерам
Начало: Ул. Ленина, 18
Расписание: Ежедневно с 29 апреля в 09:00, 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 15:00
35 000 за всё до 7 чел.
Символы Ладоги: Валаам и Ладожские шхеры
🚤 На катере
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
Символы Ладоги: Валаам и Ладожские шхеры
Увидеть самые знаменитые достопримечательности озера и насладиться прогулкой на катере
Начало: На набережной Ладожской Флотилии
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
2650022 525 за всё до 5 чел.
Ладожские шхеры и острова Карелии - из Сортавалы
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
Ладожские шхеры и острова Карелии - из Сортавалы
Прогулка на катере с несколькими остановками на воде и со стоянкой в национальном парке
Начало: От причала на улице Валаамской
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
17 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Варвара
    5 июня 2024
    По Ладожскому озеру - к Валааму и шхерам
    Вчера ездили на Валаам с Сергеем. Очень понравилось, гид замечательный, вырос в этих местах, хорошо ориентируется и много знает. С отличным чувством юмора. Маршрут хороший, времени на все достаточно. Рекомендуем!
  • С
    Светлана
    5 июня 2024
    По Ладожскому озеру - к Валааму и шхерам
    Сергей прекрасный человек и гид. Знающий свое дело и неравнодушный. Очень советую.
  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Ладожские шхеры: на катере из центра Сортавалы
    Спасибо за незабываемые впечатления, все прошло замечательно. Отдельное спасибо отличному капитану и замечательному экскурсоводу Юрию.
  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    По Ладожскому озеру - к Валааму и шхерам
    Хочу поблагодарить ещё раз Сергея за прекрасную экскурсию! Сегодня была очень насыщенная программа: сначала мы посетили шхеры, потом Валаам, а на обратной дороге увидели айсберги и нерп!!! Катер комфортный, не укачивает. Места красивейшие! Спасибо!
    Хочу поблагодарить ещё раз Сергея за прекрасную экскурсию! Сегодня была очень насыщенная программа: сначала мы посетилиХочу поблагодарить ещё раз Сергея за прекрасную экскурсию! Сегодня была очень насыщенная программа: сначала мы посетилиХочу поблагодарить ещё раз Сергея за прекрасную экскурсию! Сегодня была очень насыщенная программа: сначала мы посетилиХочу поблагодарить ещё раз Сергея за прекрасную экскурсию! Сегодня была очень насыщенная программа: сначала мы посетили
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Дикие Ладожские шхеры: секретный маршрут на катере
    Чтобы окунуться в красоту природы Карелии не нужна толпа. Это именно такая экскурсия. Были с подругой вдвоем. Под впечатлением до сих пор! Интересно, волшебно, сказочно. Удобная обувь обязательно. По горам вверх должно быть удобно подниматься. Вид сверху будет наградой!
    Чтобы окунуться в красоту природы Карелии не нужна толпа. Это именно такая экскурсия. Были с подругой вдвоем. Под впечатлением до сих пор!
  • Л
    Лора
    3 июня 2024
    Водная прогулка на остров Валаам и Ладожские шхеры
    Огромное спасибо Юрию за замечательные рассказы! Узнали удивительные факты про шхеры и ладожских нерп, об истории Карелии и Валаама. Он
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    рассказывал ровно столько сколько нужно - делал небольшие паузы, чтобы пассажиры могли поделиться друг с другом впечатлениями. Всё путешествие по удивительным местам прошло в дружеской и весёлой атмосфере!!! С удовольствием ещё раз поеду и буду рекомендоваь эту экскурсию друзьям!

  • Д
    Дмитрий
    2 июня 2024
    Ладожские шхеры и Валаам: на индивидуальном катере из Сортавалы
    Все отлично! Спасибо за экскурсию.
  • А
    Агниия
    1 июня 2024
    День наедине с природой Карелии: треккинг + каякинг
    Это была потрясающая экскурсия! Иван, спасибо вам большое! Вы просто сделали наш отдых в Карелии на ура!
  • М
    Мария
    1 июня 2024
    Ладожские шхеры и Валаам: на индивидуальном катере из Сортавалы
    Отлично провели день, прогулка прошла супер, капитан Леонид рассказывал интересные детали про озеро и Валаам. Катались с собакой - так что катер дог Френдли) рекомендую!
  • С
    Сабина
    1 июня 2024
    Водная прогулка на остров Валаам и Ладожские шхеры
    Отличный маршрут, было чень интересно слушать капитана Юрия, видно что делает свое дело с душой.

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Остров Хонкасало»

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  3. Водная прогулка на остров Валаам и Ладожские шхеры
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ладожское озеро
  2. Ладожские шхеры
  3. Остров Хонкасало
  4. Самое главное
  5. Остров Валаам
  6. Дача Винтера
  7. Рускеала
  8. Городище Паасо
  9. Мраморный каньон
  10. Гора Хийденвуори
Сколько стоит экскурсия по Сортавале в июне 2024
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