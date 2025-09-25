Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Отправьтесь в путь и посетите знаменитый остров Хонкасало и погрузитесь в его уникальную атмосферу! Во время нашей экскурсии вы увидите множество достопримечательностей, включая знаменитую Дачу Винтера, остров Хавус и остров Риеккалансаари.

Описание экскурсии Что вас ожидает: Незабываемые пейзажи и уникальные впечатления от поездки на Аэроглиссере по узким заснеженным проливам Ладожских Шхер сквозь кристальные ледяные торосы! Вы посетите знаменитый остров Хонкасало и погрузитесь в его уникальную атмосферу. Вам предоставляется 40 минут свободного времени, чтобы исследовать этот удивительный живописный остров. Во время нашей экскурсии вы увидите множество достопримечательностей, включая знаменитую Дачу Винтера, остров Хавус и остров Риеккалансаари.

