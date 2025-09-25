Отправьтесь в путь и посетите знаменитый остров Хонкасало и погрузитесь в его уникальную атмосферу! Во время нашей экскурсии вы увидите множество достопримечательностей, включая знаменитую Дачу Винтера, остров Хавус и остров Риеккалансаари.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Незабываемые пейзажи и уникальные впечатления от поездки на Аэроглиссере по узким заснеженным проливам Ладожских Шхер сквозь кристальные ледяные торосы! Вы посетите знаменитый остров Хонкасало и погрузитесь в его уникальную атмосферу. Вам предоставляется 40 минут свободного времени, чтобы исследовать этот удивительный живописный остров. Во время нашей экскурсии вы увидите множество достопримечательностей, включая знаменитую Дачу Винтера, остров Хавус и остров Риеккалансаари.
Ежедневно 09:30, 12:00, 14:30
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дачу Винтера
- Острова Хонкасало
- Хавус и Риеккалансаари
Что включено
- Транспортные услуги
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Сортавала ул. Промышленная 44
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 09:30, 12:00, 14:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Сортавалы
Похожие экскурсии из Сортавалы
Водная прогулка
Водная прогулка на остров Валаам и Ладожские шхеры
Отправляйтесь на водную прогулку из Сортавала на остров Валаам и Ладожские шхеры. Полюбуйтесь карельскими фьордами и насладитесь свободным временем на Валааме
Начало: На улице Ленина в городе Сортавала
Расписание: ежедневно в 09:00 и 11:00
25 сен в 09:00
26 сен в 09:00
5500 ₽ за человека
Водная прогулка
Валаам, Ладожские шхеры и остров Хонкасало
Карелия манит своими нетронутыми лесами и скалами. На водной прогулке вы увидите Валаам, Ладожские шхеры и остров Хонкасало. Незабываемое путешествие
Начало: На набережной Ладожской Флотилии
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Завтра в 09:00
25 сен в 09:00
5500 ₽ за человека
Водная прогулка
Валаам, Ладожские шхеры и остров Хонкасало
Путешествие на катере из Сортавалы к Валааму и Ладожским шхерам. Насладитесь красотой природы и историей региона в комфорте и безопасности
Начало: На ул. Валаамской
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Завтра в 09:00
25 сен в 09:00
5600 ₽ за человека