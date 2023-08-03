Индивидуальные туры на Валаам – экскурсии в Сортавале

Найдено 3 экскурсии в категории «Индивидуальные туры на Валаам» в Сортавале, цены от 4 500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Индивидуальная прогулка на катере на Валаам и по Ладожским шхерам
🚤 На катере
Индивидуальная
5.5 часов
15 отзывов
Индивидуальная прогулка на катере на Валаам и по Ладожским шхерам
Начало: Ул. Ленина, 18
Расписание: Ежедневно с 29 апреля в 09:00, 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
35 000 за всё до 7 чел.
Ладожские шхеры + Валаам на комфортном катере в мини-группе
🚤 На катере
Мини-группа
6 часов
Ладожские шхеры + Валаам на комфортном катере в мини-группе
Начало: Г. Сортавала, наб. Ладожской флотилии, 5
Расписание: Ежедневно в 9:00, 11:00, 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
4 500 за человека
2 в 1: Индивидуальная прогулка в Ладожские шхеры + Валаам
🚤 На катере
Индивидуальная
6 часов
2 в 1: Индивидуальная прогулка в Ладожские шхеры + Валаам
Начало: Г. Сортавала, наб. Ладожской флотилии 5
Расписание: Ежедневно в 9:00, 11:00, 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
30 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Индивидуальные туры на Валаам»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сортавале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Индивидуальная прогулка на катере на Валаам и по Ладожским шхерам
  2. Ладожские шхеры + Валаам на комфортном катере в мини-группе
  3. 2 в 1: Индивидуальная прогулка в Ладожские шхеры + Валаам
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ладожское озеро
  2. Ладожские шхеры
  3. Остров Хонкасало
  4. Самое главное
  5. Остров Валаам
  6. Дача Винтера
  7. Рускеала
  8. Мраморный каньон
  9. Городище Паасо
  10. Гора Хийденвуори
Сколько стоит экскурсия по Сортавале в июне 2024
Сейчас в Сортавале в категории "Индивидуальные туры на Валаам" можно забронировать 3 экскурсии от 4 500 до 35 000. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Сортавале на 2024 год по теме «Индивидуальные туры на Валаам», 15 ⭐ отзывов, цены от 4500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам