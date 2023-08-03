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Индивидуальная
5.5 часов
Индивидуальная прогулка на катере на Валаам и по Ладожским шхерам
Начало: Ул. Ленина, 18
Расписание: Ежедневно с 29 апреля в 09:00, 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
35 000₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
6 часов
Ладожские шхеры + Валаам на комфортном катере в мини-группе
Начало: Г. Сортавала, наб. Ладожской флотилии, 5
Расписание: Ежедневно в 9:00, 11:00, 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
4 500₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
2 в 1: Индивидуальная прогулка в Ладожские шхеры + Валаам
Начало: Г. Сортавала, наб. Ладожской флотилии 5
Расписание: Ежедневно в 9:00, 11:00, 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
30 000₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛобанова3 августа 2023Отличная организация, помощь в указании знаменательных мест для посещения. Рекомендации по вкусностям:рыба, пирожки, пряники. Спасибо Дмитрию и Юрию за заботу и безопасное проведение экскурсии
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Индивидуальные туры на Валаам»
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