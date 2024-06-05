Дача Винтера – экскурсии в Сортавале

Найдено 13 экскурсий в категории «Дача Винтера» в Сортавале, цены от 2 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На катере по Ладожским шхерам: индивидуальная прогулка
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
30 отзывов
Ладожские шхеры: индивидуальная прогулка на катере
Погрузитесь в красоту карельских фьордов на комфортном катере. Увидите гранитные скалы, церковь Николая Чудотворца и Дачу Винтера, сделаете уникальные фото
Начало: На улице Ленина в Сортавале
Сегодня в 16:00
Завтра в 06:00
19 000 за всё до 8 чел.
Ладожские шхеры: на катере из центра Сортавалы
🚤 На катере
Мини-группа
2 часа
105 отзывов
Ладожские шхеры: на катере из центра Сортавалы
Ладожские шхеры - уникальные скалистые острова Карелии. Прогулка на катере с профессиональным капитаном подарит незабываемые впечатления и великолепные виды
Начало: В центре Сортавалы
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00 и 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 15:00
2 400 за человека
Ладожские шхеры и Валаам: на индивидуальном катере из Сортавалы
🚤 На катере
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Популярное предложение
Ладожские шхеры и Валаам: на индивидуальном катере из Сортавалы
Путешествуйте по Ладожским шхерам и Валааму на индивидуальном катере из Сортавалы. Живописные бухты, сосновые рощи и незабываемые виды ждут вас
Начало: На ул. Промышленная
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
25 000 за всё до 5 чел.
На катере по Ладожским шхерам: групповая прогулка
🚤 На катере
Мини-группа
2 часа
9 отзывов
На катере по Ладожским шхерам: групповая прогулка
Из центра Сортавалы навстречу заповедным пейзажам, волнам и ветру в волосах
Начало: На улице Ленина в Сортавале
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00 и 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 15:00
2 400 за человека
Cортавала и ее живописные окрестности
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
38 отзывов
Cортавала и ее живописные окрестности
Познакомиться со столицей Северного Приладожья и проехать по одной из самых красивых дорог в Карелии
Начало: на ж/д вокзал Сортавалы
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
9 000 за всё до 4 чел.
Прогулка на катере по Ладожским шхерам из Сортавала
🚤 На катере
Мини-группа
2 часа
92 отзыва
Прогулка на катере по Ладожским шхерам: впечатляющие виды и исторические места
Погрузитесь в мир карельской природы и истории во время захватывающей прогулки на катере по Ладожским шхерам. Откройте для себя красоту и тайны этих мест
Начало: Ул. Ленина, д. 18
Расписание: Ежедневно начиная с 29 апреля
Завтра в 12:00
10 июня в 10:00
2 400 за человека
К Ладожским шхерам и острову Хонкасало на катере
🚤 На катере
Мини-группа
2 часа
65 отзывов
К Ладожским шхерам и острову Хонкасало на катере
Начало: Г. Сортавала, ул. Промышленная дом 44
Расписание: См. расписание
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
2 300 за человека
Индивидуальный тур на катере к Ладожским шхерам и острову Хонкасало
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Индивидуальный тур на катере к Ладожским шхерам и острову Хонкасало
Начало: Г. Сортавала, ул. Промышленная дом 44
Расписание: См. расписание
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
12 000 за всё до 5 чел.
Карельские фьорды, необитаемые острова и Валаам
🚤 На катере
Групповая
6 часов
18 отзывов
Карельские фьорды, необитаемые острова и Валаам
Начало: Ул. Ленина, 13
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
4 800 за человека
Валаам, Ладожские шхеры и остров Хонкасало - прогулка на катере
🚤 На катере
Групповая
6.5 часов
123 отзыва
Валаам, Ладожские шхеры и остров Хонкасало - прогулка на катере
Начало: Набережная Ладожской флотилии, д. 2
Расписание: Ежедневно по расписанию
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
5 000 за человека
К Ладожским шхерам и необитаемому острову на быстроходном катере
🚤 На катере
Групповая
2 часа
81 отзыв
К Ладожским шхерам и необитаемому острову на быстроходном катере
Начало: Ул. Ленина, 18
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 12:00
Завтра в 15:00
2 400 за человека
Валаам и Ладожские шхеры - индивидуальный тур на катере
🚤 На катере
Индивидуальная
6 часов
10 отзывов
Валаам и Ладожские шхеры - индивидуальный тур на катере
Начало: Г. Сортавала, ул. Промышленная, д. 44
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
50 000 за всё до 11 чел.
Ладожские шхеры и острова Карелии - из Сортавалы
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
Ладожские шхеры и острова Карелии - из Сортавалы
Прогулка на катере с несколькими остановками на воде и со стоянкой в национальном парке
Начало: От причала на улице Валаамской
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
17 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Ладожские шхеры: на катере из центра Сортавалы
    Спасибо за незабываемые впечатления, все прошло замечательно. Отдельное спасибо отличному капитану и замечательному экскурсоводу Юрию.
  • Д
    Дмитрий
    2 июня 2024
    Ладожские шхеры и Валаам: на индивидуальном катере из Сортавалы
    Все отлично! Спасибо за экскурсию.
  • М
    Мария
    1 июня 2024
    Ладожские шхеры и Валаам: на индивидуальном катере из Сортавалы
    Отлично провели день, прогулка прошла супер, капитан Леонид рассказывал интересные детали про озеро и Валаам. Катались с собакой - так что катер дог Френдли) рекомендую!
  • А
    Анастасия
    28 мая 2024
    Ладожские шхеры: на катере из центра Сортавалы
    Нам все очень понравилось! Роман-отличный рассказчик, и, видимо, предсказатель, потому что, как только он заговорил про нерп, она тут же появилась! Дети в восторге! «Попрыгали» на волнах, сделали красивые фото, прогулялись по острову. Остались под впечатлением, большое вам спасибо ❤️
    Нам все очень понравилось! Роман-отличный рассказчик, и, видимо, предсказатель, потому что, как только он заговорил проНам все очень понравилось! Роман-отличный рассказчик, и, видимо, предсказатель, потому что, как только он заговорил проНам все очень понравилось! Роман-отличный рассказчик, и, видимо, предсказатель, потому что, как только он заговорил проНам все очень понравилось! Роман-отличный рассказчик, и, видимо, предсказатель, потому что, как только он заговорил проНам все очень понравилось! Роман-отличный рассказчик, и, видимо, предсказатель, потому что, как только он заговорил проНам все очень понравилось! Роман-отличный рассказчик, и, видимо, предсказатель, потому что, как только он заговорил про
  • В
    Валентина
    28 мая 2024
    Прогулка на катере по Ладожским шхерам из Сортавала
    Экскурсия была 27 мая 2024 года. к Капитан Юрий очень приветливый молодой человек. Всю экскурсия рассказывал исторические моменты и нам даже удалось увидеть ладожскую норку. Экскурсией очень довольны. Спасибо! Рекомендуем.
  • А
    Алина
    28 мая 2024
    Прогулка на катере по Ладожским шхерам из Сортавала
    Все супер! Лодка, капитан, программа! Даже нерпочек нам показали, дети в восторге!
  • Е
    Евгения
    27 мая 2024
    Ладожские шхеры: на катере из центра Сортавалы
    Все супер. Очень понравилась экскурсия. Спасибо огромное!
  • Е
    Екатерина
    25 мая 2024
    Ладожские шхеры и Валаам: на индивидуальном катере из Сортавалы
    Отличное путешествие на караблике! Очень познавательно. Капитан Максим молодец!
  • С
    Светлана
    20 мая 2024
    К Ладожским шхерам и острову Хонкасало на катере
    Я уже была на экскурсии по Ладожским шхерам, поэтому уже знала, что покажут, поэтому сильно советовала посетить своим друзьям. Но
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    приятно удивлена была, когда заехали посмотреть на нерпочек (и мы их увидели). Конечно, природа там прекрасна в любую пору года, а нам особенно повезло, потому что в день поездки выглянуло солнце. А ещё очень важно, на какой лодке будет экскурсия: в первую поездку лодка была с тупым носом, и волны не разрезала, поэтому очень укачивало. В этот раз была замечательная лодка, все прошло хорошо и без происшествий. Всем очень понравилось, сделали кучу красивых фото. Спасибо капитану!))

  • О
    Ольга
    19 мая 2024
    Cортавала и ее живописные окрестности
    Классная экскурсия, рекомендую! Мы даже не заметили, как пролетели 6 часов. Спасибо, Дан!
    Классная экскурсия, рекомендую! Мы даже не заметили, как пролетели 6 часов. Спасибо, Дан!Классная экскурсия, рекомендую! Мы даже не заметили, как пролетели 6 часов. Спасибо, Дан!Классная экскурсия, рекомендую! Мы даже не заметили, как пролетели 6 часов. Спасибо, Дан!Классная экскурсия, рекомендую! Мы даже не заметили, как пролетели 6 часов. Спасибо, Дан!Классная экскурсия, рекомендую! Мы даже не заметили, как пролетели 6 часов. Спасибо, Дан!Классная экскурсия, рекомендую! Мы даже не заметили, как пролетели 6 часов. Спасибо, Дан!Классная экскурсия, рекомендую! Мы даже не заметили, как пролетели 6 часов. Спасибо, Дан!

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Дача Винтера»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сортавале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
  1. На катере по Ладожским шхерам: индивидуальная прогулка
  2. Ладожские шхеры: на катере из центра Сортавалы
  3. Ладожские шхеры и Валаам: на индивидуальном катере из Сортавалы
  4. На катере по Ладожским шхерам: групповая прогулка
  5. Cортавала и ее живописные окрестности
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ладожское озеро
  2. Ладожские шхеры
  3. Остров Хонкасало
  4. Самое главное
  5. Остров Валаам
  6. Дача Винтера
  7. Рускеала
  8. Городище Паасо
  9. Мраморный каньон
  10. Гора Хийденвуори
Сколько стоит экскурсия по Сортавале в июне 2024
Сейчас в Сортавале в категории "Дача Винтера" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 2 300 до 50 000. Туристы уже оставили гидам 589 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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