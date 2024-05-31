Валаам и Шхеры – экскурсии в Сортавале

Найдено 8 экскурсий в категории «Валаам и Шхеры» в Сортавале, цены от 2 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Валаам, Ладожские шхеры и остров Хонкасало из Сортавалы на катере
🚤 На катере
Мини-группа
6 часов
286 отзывов
Групповая экскурсия на Валаам и Хонкасало с посещением Ладожских шхер
Вас ждет незабываемое путешествие по Ладожскому озеру с посещением островов Валаам и Хонкасало
Начало: Ленина, 18
Расписание: Ежедневно начиная с 29 апреля
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
4 800 за человека
На катере к острову Валаам и Ладожским шхерам
🚤 На катере
Мини-группа
6 часов
108 отзывов
На катере к острову Валаам и Ладожским шхерам
Начало: Г. Сортавала, ул. Промышленная дом 44
Расписание: См. расписание
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
4 600 за человека
О. Валаам, Ладожские Шхеры на катере
🚶 Пешая
🚤 На катере
Групповая
6 часов
3 отзыва
О. Валаам, Ладожские Шхеры на катере
Начало: Ул. Ленина 18, Сортавала
Расписание: ежедневно 9:00 11:00 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
4 550 за человека
Карельские фьорды, необитаемые острова и Валаам
🚤 На катере
Групповая
6 часов
18 отзывов
Карельские фьорды, необитаемые острова и Валаам
Начало: Ул. Ленина, 13
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
4 800 за человека
Валаам, Ладожские шхеры и остров Хонкасало - прогулка на катере
🚤 На катере
Групповая
6.5 часов
123 отзыва
Валаам, Ладожские шхеры и остров Хонкасало - прогулка на катере
Начало: Набережная Ладожской флотилии, д. 2
Расписание: Ежедневно по расписанию
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
5 000 за человека
Валаам и Ладожские шхеры - индивидуальный тур на катере
🚤 На катере
Индивидуальная
6 часов
10 отзывов
Валаам и Ладожские шхеры - индивидуальный тур на катере
Начало: Г. Сортавала, ул. Промышленная, д. 44
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
50 000 за всё до 11 чел.
Индивидуальная прогулка на катере на Валаам и по Ладожским шхерам
🚤 На катере
Индивидуальная
5.5 часов
15 отзывов
Индивидуальная прогулка на катере на Валаам и по Ладожским шхерам
Начало: Ул. Ленина, 18
Расписание: Ежедневно с 29 апреля в 09:00, 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 15:00
35 000 за всё до 7 чел.
Карелия с воды - на катере к Ладожским шхерам
🚤 На катере
Мини-группа
2 часа
Карелия с воды - на катере к Ладожским шхерам
Начало: Сортавала, набережная Ладожской флотилии, д. 7
Расписание: По вторникам, четвергам, в пятницу и в воскресенье в 10:00, 12:30, 15:00, 17:30
10 июня в 10:00
11 июня в 09:00
2 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вероника
    31 мая 2024
    Валаам, Ладожские шхеры и остров Хонкасало из Сортавалы на катере
    Прекрасная организация: покатали, показали, рассказали. Единственный совет будущим туристам - заранее озаботьтесь экскурсией на острове Валаам (если он вам интересен).
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    Катер высаживает не на основной причал (куда приходят метеоры), а на причал для маломерных судов, находящийся в стороне от монастыря. Остров достаточно большой, за отведенные 3 часа пешком его не обойдешь. Когда мы приехали, на нашем причале свободных экскурсоводов и транспортных средств для экскурсии не было (когда добежали до основного причала метеоров - там тоже). И это еще был не сезон! Погуляли, куда успели дойти, сели на катер и пошли дальше по шхерам. Думаю, при заказе экскурсии на катере Дмитрию стоит сразу включить (для желающих) предварительный заказ экскурсии по острову, наладить связи и заранее бронировать транспорт по острову. Я бы воспользовалась такой услугой, если бы она была в меню)

  • М
    Маша
    29 мая 2024
    Валаам, Ладожские шхеры и остров Хонкасало из Сортавалы на катере
    На кораблике плыли в Валаам - не любитель церквей, поэтому не могу оценить уровень благости, зато рыба там была хороша.
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    И природа хороша. Много кошек, к сожалению, некоторые из них были больны. Потом смотрели шхеры - это великолепно. Капитан много рассказывал, шутил, рулил и хорошо разрулил конфликт с истеричной особой.

  • А
    Александра
    21 мая 2024
    О. Валаам, Ладожские Шхеры на катере
    Поездка очень понравилась. Побывали на острове Валаам, в парке Ладожские шхеры, высадились на острове Хонкасало (Крыша Ладоги). Наш капитан показал нам нерп, которые грелись на солнышке. От души рекомендую.
  • С
    Сергей
    17 мая 2024
    На катере к острову Валаам и Ладожским шхерам
    Незабываемая поездка. Посетили 2 острова, красота невероятная. Всем советуем. Отдельное спасибо капитану катера, Валерию Александровичу по пути показывал красивые места. От поезди остались самые лучшие впечатления.
  • В
    Владимир
    15 мая 2024
    О. Валаам, Ладожские Шхеры на катере
    Понравились Ладожские Шхеры, очень красивая природа! Валаам немного разочаровал - кафе на 3-, с туалетами проблема, какой то особой атмосферы не почувствовал.
  • И
    Ирина
    14 мая 2024
    На катере к острову Валаам и Ладожским шхерам
    Увидели несколько скитов но дополнительно заказали автобус на острове… пешком времени маловато будет.. мы думаем что на посещение острова надо 5-7часов чтобы все успеть. нам давали 3часа только
  • Ю
    Юрий
    26 августа 2023
    Валаам, Ладожские шхеры и остров Хонкасало - прогулка на катере
    Отличный динамичный катер. Все по плану. Красивейшие места.
  • Г
    Галина
    16 августа 2023
    Валаам, Ладожские шхеры и остров Хонкасало - прогулка на катере
    Отличная организация, все по времени, администратор был на связи. Замечательный Кирилл ответил на все вопросы по пути следования на остров.
  • Е
    Евгения
    13 августа 2023
    Валаам, Ладожские шхеры и остров Хонкасало - прогулка на катере
    Ездили на экскурсию,капитан был Геннадий,катер Неожиданный,нам все понравилось,повезло с погодой,озеро было спокойное,по пути капитан рассказывал обо всем,высаживались на острове Хонкасало. Вообщем рекомендую.
  • Л
    Лобанова
    3 августа 2023
    Индивидуальная прогулка на катере на Валаам и по Ладожским шхерам
    Отличная организация, помощь в указании знаменательных мест для посещения. Рекомендации по вкусностям:рыба, пирожки, пряники. Спасибо Дмитрию и Юрию за заботу и безопасное проведение экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Валаам и Шхеры»

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  4. Карельские фьорды, необитаемые острова и Валаам
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  2. Ладожские шхеры
  3. Остров Хонкасало
  4. Самое главное
  5. Остров Валаам
  6. Дача Винтера
  7. Рускеала
  8. Городище Паасо
  9. Мраморный каньон
  10. Гора Хийденвуори
Сколько стоит экскурсия по Сортавале в июне 2024
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