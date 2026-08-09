В часе езды от Сортавалы, в окрестностях озера Лоухиярви, находится Уксинская озовая гряда - природное чудо, оставшееся от Ледникового периода. Здесь нет домов и шумных дорог, только спокойствие и красота.Вас

ждёт экологичное путешествие на сап-борде, где можно насладиться видами и выпить карельский чай с калитками. Ледник создал здесь озы - вытянутые холмы, покрытые валунами и окружённые прозрачными озёрами. Из деревни Ууксу вас доставят на внедорожнике к природным локациям, где вы узнаете о тайнах Самолётного озера и почувствуете силу этого места. Сап-борды подойдут как новичкам, так и опытным райдерам. Включены трансфер, аренда оборудования и сопровождение гида

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для сап-прогулки в Уксинской озовой гряде - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна, вода в озёрах тёплая, а природа радует зеленью и цветением. Май и сентябрь также подойдут для путешествия, хотя могут быть прохладнее. В остальное время года прогулка возможна, но может потребовать дополнительной подготовки из-за погодных условий.

Сейчас август — это идеальное время.