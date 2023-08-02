В окрестностях озера Лоухиярви, недалеко от Питкяранты и в часе езды от Сортавалы находится Уксинская озовая гряда. Это чудо природы, доставшееся в наследство от Ледникового периода. Здесь необычно и красиво. Ни домов, ни шумных дорог, ни туристических толп. А ещё это место силы. В экологичном путешествие на сап-борде вы насладитесь пейзажами, а в конце попьёте карельский чай с калитками.

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Описание

Что вас ожидает

Необычная Карелия

Ледник образовал здесь многочисленные вытянутые холмы — озы. Их склоны покрыты россыпью массивных валунов (высотой до 20 м), иногда очень необычной формы. А во впадинах между холмами спрятались небольшие прозрачные озёра.

Из деревни Ууксу мы отвезём вас на внедорожнике в две природные локации. Покажем одно из свидетельств того, что мы находимся на месте силы. Расскажем о природе края и тайне здешнего «Самолётного озера».

Романтический сап-трип

После небольшого инструктажа выдадим вам спасательные жилеты — и вы отправитесь в сап-путешествие. Сап-борды широкие и устойчивые, поэтому подойдут и новичкам, и уверенным райдерам. После прогулки мы угостим вас карельским чаем на травах с калитками.

Организационные детали