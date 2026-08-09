В часе езды от Сортавалы, в окрестностях озера Лоухиярви, находится Уксинская озовая гряда - природное чудо, оставшееся от Ледникового периода. Здесь нет домов и шумных дорог, только спокойствие и красота.
Вас
Вас
5 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Уникальные природные пейзажи
- 🏞 Тайны Самолётного озера
- 🛶 Экологичное путешествие на сап-борде
- 🍵 Карельский чай с калитками
- 🚗 Удобный трансфер и сопровождение гида
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
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Лучшее время для сап-прогулки в Уксинской озовой гряде - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна, вода в озёрах тёплая, а природа радует зеленью и цветением. Май и сентябрь также подойдут для путешествия, хотя могут быть прохладнее. В остальное время года прогулка возможна, но может потребовать дополнительной подготовки из-за погодных условий.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Уксинская озовая гряда
- Самолётное озеро
Описание экскурсии
Необычная Карелия
Ледник образовал здесь многочисленные вытянутые холмы — озы. Их склоны покрыты россыпью массивных валунов (высотой до 20 м), иногда очень необычной формы. А во впадинах между холмами спрятались небольшие прозрачные озёра.
Из деревни Ууксу мы отвезём вас на внедорожнике в две природные локации. Покажем одно из свидетельств того, что мы находимся на месте силы.
Романтический сап-трип
После небольшого инструктажа выдадим вам спасательные жилеты — и вы отправитесь в сап-путешествие. Сап-борды широкие и устойчивые, поэтому подойдут и новичкам, и уверенным райдерам. После прогулки мы угостим вас карельским чаем на травах с калитками.
Организационные детали
- До места начала прогулки, в деревню Ууксу, вам нужно добраться из Сортавалы самостоятельно. Если вы едете из Петербурга, то после бронирования получите подробную информацию о том, как до нас добраться
- Если вы на своей машине, в деревне можно будет оставить её на охраняемой стоянке
- В стоимость включён трансфер из Ууксу до места начала сап-прогулки, аренда сап-бордов, спасательные жилеты, чай с калитками
- За дополнительную плату вы можете воспользоваться услугами фотографа
- Подготовка к поездке: одежда по погоде и удобная обувь
- Вас будут сопровождать я или другой инструктор из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Питкяранта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 238 туристов
Наша команда организовывает отдых с размещением в гостевом доме и поездки по Северному Приладожью. У нас работают увлеченные знатоки края и сертифицированные капитаны. Мы сторонники концепции необычных путешествий. И будет рады показать самые интересные и нетуристические места.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Бесподобное место, просто что-то нереальное-инопланетное, не жалеем ни секунды проведенной там. Хочется еще там оставаться и наслаждаться тишиной и красотой. Еще бы часок добавить к пребыванию там, поскольку добираться в
+2
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В
Спасибо,все было отлично!
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В
Экскурсия просто вау. Уксинский оз - потрясающе красивое место, и именно во время катания на сап-бордах по озёрам оза можно почувствовать всю его красоту. В экскурсию входят чай с калитками, что особенно приятно после катания физической нагрузки.
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А
Дата посещения: 10 авг 2025
Очень атмосферная экскурсия! Рекомендую!
Сначала заехали на озеро, гуляли вокруг по валунам, неповторимые виды и поляны черники(брусника была, но неспелая).
Экскурсовод Илья очень интересный собеседник, интересный рассказчик.
Потом приехали на другое озеро и катались на сапах. Спокойная гладь воды, прозрачная, видны все камушки, а окружающая природа — потрясающей красоты!
У кого будет возможность, обязательно приезжайте сюда, не пожалеете!
Сначала заехали на озеро, гуляли вокруг по валунам, неповторимые виды и поляны черники(брусника была, но неспелая).
Экскурсовод Илья очень интересный собеседник, интересный рассказчик.
Потом приехали на другое озеро и катались на сапах. Спокойная гладь воды, прозрачная, видны все камушки, а окружающая природа — потрясающей красоты!
У кого будет возможность, обязательно приезжайте сюда, не пожалеете!
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Наиогромнейшее спасибо организатору Татьяне, и нашему гиду и проводнику в эту увлекательнейшую поездку- Ивану!
Перед тем как поехать кататься на Сапах, мы заехали на поляну с черникой и брусникой, потом на
Перед тем как поехать кататься на Сапах, мы заехали на поляну с черникой и брусникой, потом на
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Удивительно красивое место, прекрасная организация и сопровождение! С удовольствием погуляли, поплавали на сапах, попили вкусный чай со свежайшей выпечкой. Большое спасибо организаторам, всё чудесно!
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Входит в следующие категории Сортавалы
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