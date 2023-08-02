Прокатиться по прозрачным лесным озёрам вдоль россыпей ледниковых валунов
В окрестностях озера Лоухиярви, недалеко от Питкяранты и в часе езды от Сортавалы находится Уксинская озовая гряда. Это чудо природы, доставшееся в наследство от Ледникового периода. Здесь необычно и красиво. Ни домов, ни шумных дорог, ни туристических толп. А ещё это место силы.
В экологичном путешествие на сап-борде вы насладитесь пейзажами, а в конце попьёте карельский чай с калитками.
В экологичном путешествие на сап-борде вы насладитесь пейзажами, а в конце попьёте карельский чай с калитками.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Необычная Карелия
Ледник образовал здесь многочисленные вытянутые холмы — озы. Их склоны покрыты россыпью массивных валунов (высотой до 20 м), иногда очень необычной формы. А во впадинах между холмами спрятались небольшие прозрачные озёра.
Из деревни Ууксу мы отвезём вас на внедорожнике в две природные локации. Покажем одно из свидетельств того, что мы находимся на месте силы. Расскажем о природе края и тайне здешнего «Самолётного озера».
Романтический сап-трип
После небольшого инструктажа выдадим вам спасательные жилеты — и вы отправитесь в сап-путешествие. Сап-борды широкие и устойчивые, поэтому подойдут и новичкам, и уверенным райдерам. После прогулки мы угостим вас карельским чаем на травах с калитками.
Организационные детали
- До места начала прогулки, в деревню Ууксу, вам нужно добраться из Сортавалы самостоятельно. Если вы едете из Петербурга, то после бронирования получите подробную информацию о том, как до нас добраться.
- Если вы на своей машине, в деревне можно будет оставить её на охраняемой стоянке
- В стоимость включён трансфер из Ууксу до места начала сап-прогулки, аренда сап-бордов, спасательные жилеты, чай с калитками
- За дополнительную плату вы можете воспользоваться услугами фотографа
- Подготовка к поездке: одежда по погоде и удобная обувь
- Вас будут сопровождать я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в деревне Ууксу
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Сортавале
Провели экскурсии для 46 туристов
Наша команда организовывает отдых с размещением в гостевом доме и поездки по Северному Приладожью. У нас работают увлеченные гиды, знатоки края и сертифицированные капитаны. Мы сторонники концепции необычных путешествий. И будет рады показать самые интересные и нетуристические места.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Владимир
2 авг 2023
Экскурсия просто огонь!!! Илья, наш проводник, настолько интересный и приятный человек, что за это отдельная благодарность!! Само место настолько необычное, описать эмоции и впечатления можно одним словом - они зашкаливают!!!
Хотите необычных, ярких ни с чем не сравнимых впечатлений - вам сюда.
Рекомендую на все 100%! 👍
Хотите необычных, ярких ни с чем не сравнимых впечатлений - вам сюда.
Рекомендую на все 100%! 👍
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Можно с детьми
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Выездные
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Активности
SUP-прогулки
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