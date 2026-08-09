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Уксинская озовая гряда: сап-прогулка в одном из самых красивых мест Карелии

Погрузитесь в удивительный мир Карелии на сап-борде. Уникальные пейзажи, тайны природы и карельский чай с калитками ждут вас на Уксинской озовой гряде
В часе езды от Сортавалы, в окрестностях озера Лоухиярви, находится Уксинская озовая гряда - природное чудо, оставшееся от Ледникового периода. Здесь нет домов и шумных дорог, только спокойствие и красота.

Вас
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ждёт экологичное путешествие на сап-борде, где можно насладиться видами и выпить карельский чай с калитками. Ледник создал здесь озы - вытянутые холмы, покрытые валунами и окружённые прозрачными озёрами.

Из деревни Ууксу вас доставят на внедорожнике к природным локациям, где вы узнаете о тайнах Самолётного озера и почувствуете силу этого места. Сап-борды подойдут как новичкам, так и опытным райдерам. Включены трансфер, аренда оборудования и сопровождение гида

5
8 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌲 Уникальные природные пейзажи
  • 🏞 Тайны Самолётного озера
  • 🛶 Экологичное путешествие на сап-борде
  • 🍵 Карельский чай с калитками
  • 🚗 Удобный трансфер и сопровождение гида

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для сап-прогулки в Уксинской озовой гряде - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна, вода в озёрах тёплая, а природа радует зеленью и цветением. Май и сентябрь также подойдут для путешествия, хотя могут быть прохладнее. В остальное время года прогулка возможна, но может потребовать дополнительной подготовки из-за погодных условий.
Сейчас август — это идеальное время.
Уксинская озовая гряда: сап-прогулка в одном из самых красивых мест Карелии
Уксинская озовая гряда: сап-прогулка в одном из самых красивых мест Карелии
Уксинская озовая гряда: сап-прогулка в одном из самых красивых мест Карелии

Что можно увидеть

  • Уксинская озовая гряда
  • Самолётное озеро

Описание экскурсии

Необычная Карелия

Ледник образовал здесь многочисленные вытянутые холмы — озы. Их склоны покрыты россыпью массивных валунов (высотой до 20 м), иногда очень необычной формы. А во впадинах между холмами спрятались небольшие прозрачные озёра.

Из деревни Ууксу мы отвезём вас на внедорожнике в две природные локации. Покажем одно из свидетельств того, что мы находимся на месте силы.

Романтический сап-трип

После небольшого инструктажа выдадим вам спасательные жилеты — и вы отправитесь в сап-путешествие. Сап-борды широкие и устойчивые, поэтому подойдут и новичкам, и уверенным райдерам. После прогулки мы угостим вас карельским чаем на травах с калитками.

Организационные детали

  • До места начала прогулки, в деревню Ууксу, вам нужно добраться из Сортавалы самостоятельно. Если вы едете из Петербурга, то после бронирования получите подробную информацию о том, как до нас добраться
  • Если вы на своей машине, в деревне можно будет оставить её на охраняемой стоянке
  • В стоимость включён трансфер из Ууксу до места начала сап-прогулки, аренда сап-бордов, спасательные жилеты, чай с калитками
  • За дополнительную плату вы можете воспользоваться услугами фотографа
  • Подготовка к поездке: одежда по погоде и удобная обувь
  • Вас будут сопровождать я или другой инструктор из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Питкяранта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваша команда гидов в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 238 туристов
Наша команда организовывает отдых с размещением в гостевом доме и поездки по Северному Приладожью. У нас работают увлеченные знатоки края и сертифицированные капитаны. Мы сторонники концепции необычных путешествий. И будет рады показать самые интересные и нетуристические места.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
Анна
Бесподобное место, просто что-то нереальное-инопланетное, не жалеем ни секунды проведенной там. Хочется еще там оставаться и наслаждаться тишиной и красотой. Еще бы часок добавить к пребыванию там, поскольку добираться в
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одну сторону до локации 30-40мин, драгоценное время съедает дорога, но можно полюбоваться по дороге лесом, очень красивый.
Людей крайне мало за счет удаленности. По круглым камням ходить только в обуви с закрытыми носками, лучше кросы с хорошим протектором.
Катание на сапах для этого места идеально. Даже искупались! Чистейшая вода, красивые виды. Обязательно берите сменную сухую одежду и по возможности аквашуз, в воде скользкие камни и есть довольно острые.
Если хотите эффектные фото и видео, лучше заранее обговорить возможность заказать услуги фотографа.
Завершение прогулки - вкусный чай с калитками. Спасибо большое, за прекрасную организацию поездки. Обязательно еще вернемся сюда. Однозначно рекомендуем!

Бесподобное место, просто что-то нереальное-инопланетное, не жалеем ни секунды проведенной там. Хочется еще там оставаться и
Бесподобное место, просто что-то нереальное-инопланетное, не жалеем ни секунды проведенной там. Хочется еще там оставаться и
Бесподобное место, просто что-то нереальное-инопланетное, не жалеем ни секунды проведенной там. Хочется еще там оставаться и
Бесподобное место, просто что-то нереальное-инопланетное, не жалеем ни секунды проведенной там. Хочется еще там оставаться и
Бесподобное место, просто что-то нереальное-инопланетное, не жалеем ни секунды проведенной там. Хочется еще там оставаться и
Бесподобное место, просто что-то нереальное-инопланетное, не жалеем ни секунды проведенной там. Хочется еще там оставаться и
Бесподобное место, просто что-то нереальное-инопланетное, не жалеем ни секунды проведенной там. Хочется еще там оставаться и
Бесподобное место, просто что-то нереальное-инопланетное, не жалеем ни секунды проведенной там. Хочется еще там оставаться и+2
Бесподобное место, просто что-то нереальное-инопланетное, не жалеем ни секунды проведенной там. Хочется еще там оставаться и
Бесподобное место, просто что-то нереальное-инопланетное, не жалеем ни секунды проведенной там. Хочется еще там оставаться и
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В
Спасибо,все было отлично!
Спасибо,все было отлично!
Спасибо,все было отлично!
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В
Экскурсия просто вау. Уксинский оз - потрясающе красивое место, и именно во время катания на сап-бордах по озёрам оза можно почувствовать всю его красоту. В экскурсию входят чай с калитками, что особенно приятно после катания физической нагрузки.
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А
Дата посещения: 10 авг 2025
Очень атмосферная экскурсия! Рекомендую!
Сначала заехали на озеро, гуляли вокруг по валунам, неповторимые виды и поляны черники(брусника была, но неспелая).
Экскурсовод Илья очень интересный собеседник, интересный рассказчик.
Потом приехали на другое озеро и катались на сапах. Спокойная гладь воды, прозрачная, видны все камушки, а окружающая природа — потрясающей красоты!
У кого будет возможность, обязательно приезжайте сюда, не пожалеете!
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KRISTINA
Наиогромнейшее спасибо организатору Татьяне, и нашему гиду и проводнику в эту увлекательнейшую поездку- Ивану!
Перед тем как поехать кататься на Сапах, мы заехали на поляну с черникой и брусникой, потом на
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чудодейственные камни. И уже потом наполненные красотой природы катались на Сапах.
Иван подробно и обстоятельно все рассказал, помогал, где было необходимо. А в конце устроил нам такой вкусный пикник 🧺.
Спасибо ребята, Вы супер!

Наиогромнейшее спасибо организатору Татьяне, и нашему гиду и проводнику в эту увлекательнейшую поездку- Ивану!
Наиогромнейшее спасибо организатору Татьяне, и нашему гиду и проводнику в эту увлекательнейшую поездку- Ивану!
Наиогромнейшее спасибо организатору Татьяне, и нашему гиду и проводнику в эту увлекательнейшую поездку- Ивану!
Наиогромнейшее спасибо организатору Татьяне, и нашему гиду и проводнику в эту увлекательнейшую поездку- Ивану!
Наиогромнейшее спасибо организатору Татьяне, и нашему гиду и проводнику в эту увлекательнейшую поездку- Ивану!
Наиогромнейшее спасибо организатору Татьяне, и нашему гиду и проводнику в эту увлекательнейшую поездку- Ивану!
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Татьяна
Удивительно красивое место, прекрасная организация и сопровождение! С удовольствием погуляли, поплавали на сапах, попили вкусный чай со свежайшей выпечкой. Большое спасибо организаторам, всё чудесно!
Удивительно красивое место, прекрасная организация и сопровождение! С удовольствием погуляли, поплавали на сапах, попили вкусный чай
Удивительно красивое место, прекрасная организация и сопровождение! С удовольствием погуляли, поплавали на сапах, попили вкусный чай
Удивительно красивое место, прекрасная организация и сопровождение! С удовольствием погуляли, поплавали на сапах, попили вкусный чай
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Входит в следующие категории Сортавалы

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