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капитан. Накануне поездки напомнил детали, место и время встречи, то, что вход в национальный парк (шхеры) надо оплатить на берегу, потому что на месте отсутствует интернет, а также про удобную обувь. Перед поездкой, пока катер шел на малой скорости, Дмитрий нам рассказал про экскурсию, про Сортавала, что еще можно посмотреть в окрестностях, а при подъезде к Валааму рассказал исторические факты, показал красивые места, сориентировал, как можно провести время на Валааме, что посетить. Пока катер шел на большой скорости, вести рассказ, понятно, проблематично из-за шума, а так же из-за сосредоточенности на управлении судном. В пути мы наслаждались видами, природа Карелии очень красивая. При посещении шхер не все пассажиры рискнули гулять по горной тропе, фактически по скалам, даже и в спортивной обуви, хотя вид со смотровой площадки открывается фантастический. К сожалению, нерпочки к нам не выплыли(((. Большое спасибо за поездку!