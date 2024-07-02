Экскурсии выходного дня в Сортавале

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Сортавале, цены от 3 200 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулки на сапборде по Ладожским шхерам
Мини-группа
2.5 часа
123 отзыва
Прогулка на сап-борде по Ладожским шхерам: уникальный тур в Сортавала
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Ладожским шхерам на сап-борде. Вас ждут живописные заливы, карельские фьорды и уникальные виды природы
Начало: По договорённости
Завтра в 11:00
6 июля в 11:00
3 200 за человека
Прогулка на катере: Валаам, Ладожские шхеры, Хонкасало
🚤 На катере
Мини-группа
6 часов
19 отзывов
Прогулка на катере: Валаам, Ладожские шхеры, Хонкасало
Погрузитесь в атмосферу Сортавалы на групповую экскурсию по Ладожским шхерам. Откройте для себя Валаам и Хонкасало с их уникальными видами и историей
Начало: На ул. Ленина
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Завтра в 09:00
6 июля в 09:00
4 800 за человека
Нетуристическое Приладожье: красота первозданности (на вашем авто)
Индивидуальная
6 часов
58 отзывов
Нетуристическое Приладожье: первозданная красота карельской природы
Погрузитесь в мир карельской природы с экскурсией по нетуристическим местам Сортавалы, Питкярантского и Лахденпохского районов
Начало: В Сортавала или Питкяранта
7 июля в 10:00
10 июля в 10:00
9 350 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    2 июля 2024
    Прогулки на сапборде по Ладожским шхерам
    Это было супер! Спасибо Наталье и Александру за организацию, за ответы на мои звонки, и конечно, спасибо за мини-путешествие по заливу! Александр доходчиво все объяснил, в сложной ситуации подсказывал, был всегда рядом! Однозначно рекомендую прогулку на SUP с данной командой! 🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗
  • А
    Алексей
    1 июля 2024
    Прогулки на сапборде по Ладожским шхерам
    Александр и Наталья провели катание на отлично для всей семьи и для подростков и для взрослых! Все началось с правильного
    читать дальше

    предложения по времени для катания, затем очень доступно и по доброму объяснили и показали все основы катания на сапах. В течении катания вдвоем постоянно были рядом с нами - поддерживали, подбадривали. Вокруг были чудесные виды Ладожского озера и окружающего леса. Во время катания Наталья и Александр рассказали очень много интересного. Прекрасным дополнением служила высадка на остров и прогулка по нему с осмотром маленьких птенцов чайки. Кроме этого прекрасным дополнением было хождение рядом с парусником Россия, находящимся на озере. А три сотни фотографии сделанных ребятами это вообще супер! Однозначная рекомендация! Спасибо

  • в
    валерия
    1 июля 2024
    Прогулки на сапборде по Ладожским шхерам
    Прогулка понравилась! Были вечером в 18.00, уже было приятное закатное солнце, лёгкий ветерок. Это был мой первый раз на сапе,
    читать дальше

    но мне всё рассказали и показали, помогли встать на сап. Наталья и Александр очень располагают к себе, сделали для каждого кучу фоток. Высаживались на острове, там удалось посмотреть гнезда чаек и даже маленьких птенчиков. Экскурсию рекомендую

  • А
    Александр
    1 июля 2024
    Прогулка на катере: Валаам, Ладожские шхеры, Хонкасало
    Экскурсия понравилась. Прогулка между Ладожскими шхерами, с высадкой на одной из них. Путешествие на Валаам и обратно. Очень повезло с
    читать дальше

    погодой. Катер причаливает к пристани маломерных судов - от которой очень близко Никольский скит и центральная усадьба острова. Капитан Роман провел интересный рассказ, а на обратном пути, когда Ладога начала капризничать - провел более длинным, но более комфортным маршрутом.

  • Ю
    Юлия
    28 июня 2024
    Прогулка на катере: Валаам, Ладожские шхеры, Хонкасало
    У нас был капитан Роман, понравилось, что он начал с техники безопасности и информации о спасательных средствах на катере -
    читать дальше

    это сразу внушает доверие. Катер кстати был очень комфортный с удобными сидениями. По дороге Роман рассказывал, где мы проплываем, интересные факты и отвечал на вопросы. Экскурсия прошла отлично, всё чётко по программе и обещанному времени, на Хонкасало даже чуть больше получилось. Нам времени на всё хватило, по Валааму гуляли пешком спокойно в своём ритме, но если кто-то хочет максимально погрузиться и совсем всё посмотреть, то лучше брать дополнительно экскурсию на машинке по острову или вообще приезжать отдельно только на Валаам. Рекомендую данную экскурсию и организатора.

    У нас был капитан Роман, понравилось, что он начал с техники безопасности и информации о спасательныхУ нас был капитан Роман, понравилось, что он начал с техники безопасности и информации о спасательныхУ нас был капитан Роман, понравилось, что он начал с техники безопасности и информации о спасательныхУ нас был капитан Роман, понравилось, что он начал с техники безопасности и информации о спасательныхУ нас был капитан Роман, понравилось, что он начал с техники безопасности и информации о спасательныхУ нас был капитан Роман, понравилось, что он начал с техники безопасности и информации о спасательныхУ нас был капитан Роман, понравилось, что он начал с техники безопасности и информации о спасательных
  • Ю
    Юлия
    26 июня 2024
    Прогулка на катере: Валаам, Ладожские шхеры, Хонкасало
    Нам очень понравилась прогулка, повезло с погодой. Попали под дождь уже на Валааме, но ненадолго. Капитан Дмитрий прекрасный организатор и
    читать дальше

    капитан. Накануне поездки напомнил детали, место и время встречи, то, что вход в национальный парк (шхеры) надо оплатить на берегу, потому что на месте отсутствует интернет, а также про удобную обувь. Перед поездкой, пока катер шел на малой скорости, Дмитрий нам рассказал про экскурсию, про Сортавала, что еще можно посмотреть в окрестностях, а при подъезде к Валааму рассказал исторические факты, показал красивые места, сориентировал, как можно провести время на Валааме, что посетить. Пока катер шел на большой скорости, вести рассказ, понятно, проблематично из-за шума, а так же из-за сосредоточенности на управлении судном. В пути мы наслаждались видами, природа Карелии очень красивая. При посещении шхер не все пассажиры рискнули гулять по горной тропе, фактически по скалам, даже и в спортивной обуви, хотя вид со смотровой площадки открывается фантастический. К сожалению, нерпочки к нам не выплыли(((. Большое спасибо за поездку!

    Нам очень понравилась прогулка, повезло с погодой. Попали под дождь уже на Валааме, но ненадолго. КапитанНам очень понравилась прогулка, повезло с погодой. Попали под дождь уже на Валааме, но ненадолго. Капитан

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сортавале
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Прогулки на сапборде по Ладожским шхерам
  2. Прогулка на катере: Валаам, Ладожские шхеры, Хонкасало
  3. Нетуристическое Приладожье: красота первозданности (на вашем авто)
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Ладожское озеро
  2. Ладожские шхеры
  3. Остров Хонкасало
  4. Остров Валаам
  5. Самое главное
  6. Дача Винтера
  7. Рускеала
  8. Мраморный каньон
  9. Гора Хийденвуори
  10. Городище Паасо
Сколько стоит экскурсия по Сортавале в июле 2024
Сейчас в Сортавале в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 3 200 до 9 350. Туристы уже оставили гидам 200 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Сортавале на 2024 год на выходные, 200 ⭐ отзывов, цены от 3200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
ХорошоТам