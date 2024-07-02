1 чел.
По популярности
Мини-группа
2.5 часа
Прогулка на сап-борде по Ладожским шхерам: уникальный тур в Сортавала
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Ладожским шхерам на сап-борде. Вас ждут живописные заливы, карельские фьорды и уникальные виды природы
Начало: По договорённости
Завтра в 11:00
6 июля в 11:00
3 200₽ за человека
Мини-группа
6 часов
Прогулка на катере: Валаам, Ладожские шхеры, Хонкасало
Погрузитесь в атмосферу Сортавалы на групповую экскурсию по Ладожским шхерам. Откройте для себя Валаам и Хонкасало с их уникальными видами и историей
Начало: На ул. Ленина
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Завтра в 09:00
6 июля в 09:00
4 800₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Нетуристическое Приладожье: первозданная красота карельской природы
Погрузитесь в мир карельской природы с экскурсией по нетуристическим местам Сортавалы, Питкярантского и Лахденпохского районов
Начало: В Сортавала или Питкяранта
7 июля в 10:00
10 июля в 10:00
9 350₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина2 июля 2024Это было супер! Спасибо Наталье и Александру за организацию, за ответы на мои звонки, и конечно, спасибо за мини-путешествие по заливу! Александр доходчиво все объяснил, в сложной ситуации подсказывал, был всегда рядом! Однозначно рекомендую прогулку на SUP с данной командой! 🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗
- ААлексей1 июля 2024Александр и Наталья провели катание на отлично для всей семьи и для подростков и для взрослых! Все началось с правильного
- ввалерия1 июля 2024Прогулка понравилась! Были вечером в 18.00, уже было приятное закатное солнце, лёгкий ветерок. Это был мой первый раз на сапе,
- ААлександр1 июля 2024Экскурсия понравилась. Прогулка между Ладожскими шхерами, с высадкой на одной из них. Путешествие на Валаам и обратно. Очень повезло с
- ЮЮлия28 июня 2024У нас был капитан Роман, понравилось, что он начал с техники безопасности и информации о спасательных средствах на катере -
- ЮЮлия26 июня 2024Нам очень понравилась прогулка, повезло с погодой. Попали под дождь уже на Валааме, но ненадолго. Капитан Дмитрий прекрасный организатор и
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «На выходные»
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