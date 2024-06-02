1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Рускеала и окрестности: путешествие по ярким местам Северного Приладожья
Погрузитесь в волшебство Карелии: от мраморного каньона Рускеала до водопадов Тохмайоки и уникального Сада камней
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Карельский Клондайк и водопад Белые мосты
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Карелии! Добыча гранатов, водопад Белые мосты и вкусные карельские угощения ждут вас
Начало: Питкярантский район, Сортавальский район
15 июня в 11:00
17 июня в 12:00
от 5 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Популярное предложение
Лучшие места Карелии за один день: от Рускеалы до Паасо
Погрузитесь в мир карельской природы и истории: от величественных водопадов до древних городищ и мраморных каньонов
Начало: У фонтана в Сортавале
10 июня в 09:30
12 июня в 09:30
1400012 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Завораживающая экскурсия по Сортавале: Рускеала и водопады
Вас ждет путешествие по живописным уголкам Карелии, где история и природа сплелись в единое целое
Начало: У ж/д вокзала
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Карелия глазами карела
Погулять по склонам горы Паасо, увидеть усадьбу аптекаря и любимое место кинематографистов
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 9 300₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Исцеляющее путешествие «В поисках своего Сампо»
Побывать в заповедных местах, ощутить гармонизирующую силу природы и обрести внутренний баланс
Начало: В центре города
10 июня в 13:00
12 июня в 13:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Cортавала и ее живописные окрестности
Познакомиться со столицей Северного Приладожья и проехать по одной из самых красивых дорог в Карелии
Начало: на ж/д вокзал Сортавалы
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Финский Харлу: путешествие в историческое сердце Карелии
Вас ждет захватывающее путешествие по историческому поселению Финский Харлу, где прошлое и настоящее сливаются в единое целое
Начало: по договоренности
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Целительное путешествие по глубинной Карелии
Увидеть Ладожские шхеры, научиться языку камней и узнать тайны карельских ведунов
Начало: У памятника рунопевцу
Сегодня в 17:30
10 июня в 14:30
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Рускеальские водопады, секретный мраморный карьер и экотропа
Провести полдня в живописных природных уголках Карелии
Начало: В центре Сортавалы
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
14 700₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
6 часов
Автоквест по Северному Приладожью (на машине путешественников)
Прокатиться по увлекательному маршруту с аудиогидом, узнать о крае и найти клад
11 июня в 09:00
12 июня в 17:00
4 800₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий2 июня 2024Сергей Карел🙂 до мозга костей. Рекомендуем. 😉
- ММарина30 мая 2024Сергей, спасибо за экскурсию! Очень понравилось всё! Если хотите индивидуальную экскурсию, много интересных/ой историй/и и узнать что-то новое, то отличный вариант! Природа невероятная! ♥️ Сергей приятный. 🙌
- ААнна28 мая 2024Замечательная экскурсия! Наши экскурсоводы оказались профессионалами своего дела!!! Очень много интересного нам поведали. Экскурсия оказалась очень насыщенной и не заезженной(есть
- ООльга25 мая 2024Лучший день! Лучший проводник Константин👌 увидеть Карелию за 1 день не возможно, но почувствовать ее красоту и захотеть обязательно вернуться,
- ООльга23 мая 2024Благодарю за волшебное путешествие по местам силы❤ идеально для перезагрузки и отдыха от городской суеты и напряжения. Будет интересно для
- ООльга19 мая 2024Классная экскурсия, рекомендую! Мы даже не заметили, как пролетели 6 часов. Спасибо, Дан!
- ККирилл19 мая 2024Рекомендую данную экскурсию! Все прошло отлично. Очень живописные локации, подробные рассказы о каждом месте, ответы на интересующие вопросы. Отдельное спасибо Дану! Все организовано чётко, с толком с чувством с расстановкой. Ничего лишнего или навязывающего.
- ЛЛариса18 мая 2024Дан - местный житель, влюбленный в свой край. Знает много интересных нетуристических мест. Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо огромнейшее!
- ГГеоргий16 мая 2024Всё понравилось) Сергей забрал нас прямо с вокзала, привез обратно прямо к дому) Ездили по красивым местам, водопадам, показал красивые мосты,
- ЮЮлия15 мая 2024Хочу поблагодарить Эдуарда и Сергея за организацию такого классного и интересного мероприятия! Мы посещали с мужем чудесный город Сортавала, и решили,
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «На машине»
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