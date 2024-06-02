Экскурсии по Сортавале на машине с гидом

Найдено 11 экскурсий в категории «На машине» в Сортавале, цены от 4 800 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Рускеала и окрестности: известное и нетуристическое Приладожье
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Рускеала и окрестности: путешествие по ярким местам Северного Приладожья
Погрузитесь в волшебство Карелии: от мраморного каньона Рускеала до водопадов Тохмайоки и уникального Сада камней
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
14 000 за всё до 4 чел.
Карельский Клондайк и водопад Белые мосты
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Карельский Клондайк и водопад Белые мосты
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Карелии! Добыча гранатов, водопад Белые мосты и вкусные карельские угощения ждут вас
Начало: Питкярантский район, Сортавальский район
15 июня в 11:00
17 июня в 12:00
от 5 000 за всё до 3 чел.
Лучшие места Карелии за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
5 отзывов
Популярное предложение
Лучшие места Карелии за один день: от Рускеалы до Паасо
Погрузитесь в мир карельской природы и истории: от величественных водопадов до древних городищ и мраморных каньонов
Начало: У фонтана в Сортавале
10 июня в 09:30
12 июня в 09:30
1400012 600 за всё до 4 чел.
Рускеала, гора Паасо и водопад Ахинкоски за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
40 отзывов
Завораживающая экскурсия по Сортавале: Рускеала и водопады
Вас ждет путешествие по живописным уголкам Карелии, где история и природа сплелись в единое целое
Начало: У ж/д вокзала
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 8 000 за всё до 4 чел.
Карелия глазами карела
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
Карелия глазами карела
Погулять по склонам горы Паасо, увидеть усадьбу аптекаря и любимое место кинематографистов
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 9 300 за всё до 7 чел.
Исцеляющее путешествие «В поисках своего Сампо»
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Исцеляющее путешествие «В поисках своего Сампо»
Побывать в заповедных местах, ощутить гармонизирующую силу природы и обрести внутренний баланс
Начало: В центре города
10 июня в 13:00
12 июня в 13:00
14 000 за всё до 4 чел.
Cортавала и ее живописные окрестности
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
38 отзывов
Cортавала и ее живописные окрестности
Познакомиться со столицей Северного Приладожья и проехать по одной из самых красивых дорог в Карелии
Начало: на ж/д вокзал Сортавалы
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
9 000 за всё до 4 чел.
Финский Харлу: историческое поселение Карелии
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Финский Харлу: путешествие в историческое сердце Карелии
Вас ждет захватывающее путешествие по историческому поселению Финский Харлу, где прошлое и настоящее сливаются в единое целое
Начало: по договоренности
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
10 000 за всё до 4 чел.
Целительное путешествие по глубинной Карелии
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
Целительное путешествие по глубинной Карелии
Увидеть Ладожские шхеры, научиться языку камней и узнать тайны карельских ведунов
Начало: У памятника рунопевцу
Сегодня в 17:30
10 июня в 14:30
14 000 за всё до 4 чел.
Рускеальские водопады, секретный мраморный карьер и экотропа
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
Рускеальские водопады, секретный мраморный карьер и экотропа
Провести полдня в живописных природных уголках Карелии
Начало: В центре Сортавалы
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
14 700 за всё до 4 чел.
Автоквест по Северному Приладожью (на машине путешественников)
🚗 На машине
Аудиогид
6 часов
Автоквест по Северному Приладожью (на машине путешественников)
Прокатиться по увлекательному маршруту с аудиогидом, узнать о крае и найти клад
11 июня в 09:00
12 июня в 17:00
4 800 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    2 июня 2024
    Карелия глазами карела
    Сергей Карел🙂 до мозга костей. Рекомендуем. 😉
  • М
    Марина
    30 мая 2024
    Карелия глазами карела
    Сергей, спасибо за экскурсию! Очень понравилось всё! Если хотите индивидуальную экскурсию, много интересных/ой историй/и и узнать что-то новое, то отличный вариант! Природа невероятная! ♥️ Сергей приятный. 🙌
    Сергей, спасибо за экскурсию! Очень понравилось всё! Если хотите индивидуальную экскурсию, много интересных/ой историй/и и узнатьСергей, спасибо за экскурсию! Очень понравилось всё! Если хотите индивидуальную экскурсию, много интересных/ой историй/и и узнатьСергей, спасибо за экскурсию! Очень понравилось всё! Если хотите индивидуальную экскурсию, много интересных/ой историй/и и узнатьСергей, спасибо за экскурсию! Очень понравилось всё! Если хотите индивидуальную экскурсию, много интересных/ой историй/и и узнатьСергей, спасибо за экскурсию! Очень понравилось всё! Если хотите индивидуальную экскурсию, много интересных/ой историй/и и узнатьСергей, спасибо за экскурсию! Очень понравилось всё! Если хотите индивидуальную экскурсию, много интересных/ой историй/и и узнатьСергей, спасибо за экскурсию! Очень понравилось всё! Если хотите индивидуальную экскурсию, много интересных/ой историй/и и узнатьСергей, спасибо за экскурсию! Очень понравилось всё! Если хотите индивидуальную экскурсию, много интересных/ой историй/и и узнатьСергей, спасибо за экскурсию! Очень понравилось всё! Если хотите индивидуальную экскурсию, много интересных/ой историй/и и узнатьСергей, спасибо за экскурсию! Очень понравилось всё! Если хотите индивидуальную экскурсию, много интересных/ой историй/и и узнать
  • А
    Анна
    28 мая 2024
    Рускеала и окрестности: известное и нетуристическое Приладожье
    Замечательная экскурсия! Наши экскурсоводы оказались профессионалами своего дела!!! Очень много интересного нам поведали. Экскурсия оказалась очень насыщенной и не заезженной(есть
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    с чем сравнить). В разговоре с ребятами, узнали, что у них есть страничка ВК (краеведы Сивеевы),по приезду заглянула. Если бы нам не уезжать, мы бы еще с удовольствием съездили с ними на другие экскурсии, которые не найти в стандартных поисках.

    Замечательная экскурсия! Наши экскурсоводы оказались профессионалами своего дела!!! Очень много интересного нам поведали. Экскурсия оказалась оченьЗамечательная экскурсия! Наши экскурсоводы оказались профессионалами своего дела!!! Очень много интересного нам поведали. Экскурсия оказалась оченьЗамечательная экскурсия! Наши экскурсоводы оказались профессионалами своего дела!!! Очень много интересного нам поведали. Экскурсия оказалась оченьЗамечательная экскурсия! Наши экскурсоводы оказались профессионалами своего дела!!! Очень много интересного нам поведали. Экскурсия оказалась оченьЗамечательная экскурсия! Наши экскурсоводы оказались профессионалами своего дела!!! Очень много интересного нам поведали. Экскурсия оказалась оченьЗамечательная экскурсия! Наши экскурсоводы оказались профессионалами своего дела!!! Очень много интересного нам поведали. Экскурсия оказалась очень
  • О
    Ольга
    25 мая 2024
    Лучшие места Карелии за 1 день
    Лучший день! Лучший проводник Константин👌 увидеть Карелию за 1 день не возможно, но почувствовать ее красоту и захотеть обязательно вернуться,
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    наполнится силой природы. Все это нам удалось благодаря Константину. Человек большой души! Знает и любит свой край! Было очень комфортно, как будто мы знаем друг друга давно! Отдельная благодарность за прыжок на Зиплайн. Это мы запомним на всю жизнь. 💪🏼До новых встреч в прекрасной Карелии!

    Лучший день! Лучший проводник Константин👌 увидеть Карелию за 1 день не возможно, но почувствовать ее красоту
  • О
    Ольга
    23 мая 2024
    Исцеляющее путешествие «В поисках своего Сампо»
    Благодарю за волшебное путешествие по местам силы❤ идеально для перезагрузки и отдыха от городской суеты и напряжения. Будет интересно для
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    тех, кто любит колоритные и исцеляющие места с историей и активные экскурсии. Осталась под впечатлением! Гид Виктория тонко чувствует ваши потребности и щедро делится сакральными знаниями и лайфхаками. Было очень интересно, весело и комфортно ❤

    Благодарю за волшебное путешествие по местам силы❤ идеально для перезагрузки и отдыха от городской суеты иБлагодарю за волшебное путешествие по местам силы❤ идеально для перезагрузки и отдыха от городской суеты иБлагодарю за волшебное путешествие по местам силы❤ идеально для перезагрузки и отдыха от городской суеты иБлагодарю за волшебное путешествие по местам силы❤ идеально для перезагрузки и отдыха от городской суеты иБлагодарю за волшебное путешествие по местам силы❤ идеально для перезагрузки и отдыха от городской суеты иБлагодарю за волшебное путешествие по местам силы❤ идеально для перезагрузки и отдыха от городской суеты иБлагодарю за волшебное путешествие по местам силы❤ идеально для перезагрузки и отдыха от городской суеты и
  • О
    Ольга
    19 мая 2024
    Cортавала и ее живописные окрестности
    Классная экскурсия, рекомендую! Мы даже не заметили, как пролетели 6 часов. Спасибо, Дан!
    Классная экскурсия, рекомендую! Мы даже не заметили, как пролетели 6 часов. Спасибо, Дан!Классная экскурсия, рекомендую! Мы даже не заметили, как пролетели 6 часов. Спасибо, Дан!Классная экскурсия, рекомендую! Мы даже не заметили, как пролетели 6 часов. Спасибо, Дан!Классная экскурсия, рекомендую! Мы даже не заметили, как пролетели 6 часов. Спасибо, Дан!Классная экскурсия, рекомендую! Мы даже не заметили, как пролетели 6 часов. Спасибо, Дан!Классная экскурсия, рекомендую! Мы даже не заметили, как пролетели 6 часов. Спасибо, Дан!Классная экскурсия, рекомендую! Мы даже не заметили, как пролетели 6 часов. Спасибо, Дан!
  • К
    Кирилл
    19 мая 2024
    Cортавала и ее живописные окрестности
    Рекомендую данную экскурсию! Все прошло отлично. Очень живописные локации, подробные рассказы о каждом месте, ответы на интересующие вопросы. Отдельное спасибо Дану! Все организовано чётко, с толком с чувством с расстановкой. Ничего лишнего или навязывающего.
  • Л
    Лариса
    18 мая 2024
    Cортавала и ее живописные окрестности
    Дан - местный житель, влюбленный в свой край. Знает много интересных нетуристических мест. Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо огромнейшее!
  • Г
    Георгий
    16 мая 2024
    Карелия глазами карела
    Всё понравилось) Сергей забрал нас прямо с вокзала, привез обратно прямо к дому) Ездили по красивым местам, водопадам, показал красивые мосты,
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    заброшенный завод, также попробовали карельскую кухню. Рассказывал очень много интересного, необычного про места, природу, коренной народ, карельский быт, культуру и духовную жизнь, приводил исторические факты. Поездка нам очень запомнилась, было комфортно и не скучно общаться, понравился индивидуальный подход в составлении маршрута!) Спасибо еще раз!

    Всё понравилось)Всё понравилось)Всё понравилось)Всё понравилось)Всё понравилось)Всё понравилось)
  • Ю
    Юлия
    15 мая 2024
    Рускеала, гора Паасо и водопад Ахинкоски за 1 день
    Хочу поблагодарить Эдуарда и Сергея за организацию такого классного и интересного мероприятия! Мы посещали с мужем чудесный город Сортавала, и решили,
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    что хотим познакомиться с природой этого края поближе. И за 1 день Сергею не только удалось нас познакомить с природой и историей Сортавальского района, но и зажечь нас на следующую поездку. Дорогие туристы, если вам нужна типичная обзорная экскурсия по топовым местам Карелии, то пересмотрите свои взгляды и все-таки отправьтесь в путешествие с этими замечтальными людьми. Нет лучше гида, чем человек, любящий свой край и свою работу. Прилагаю фото❤️

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «На машине»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сортавале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Рускеала и окрестности: известное и нетуристическое Приладожье
  2. Карельский Клондайк и водопад Белые мосты
  3. Лучшие места Карелии за 1 день
  4. Рускеала, гора Паасо и водопад Ахинкоски за 1 день
  5. Карелия глазами карела
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ладожское озеро
  2. Ладожские шхеры
  3. Остров Хонкасало
  4. Самое главное
  5. Остров Валаам
  6. Дача Винтера
  7. Рускеала
  8. Городище Паасо
  9. Мраморный каньон
  10. Гора Хийденвуори
Сколько стоит экскурсия по Сортавале в июне 2024
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