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с чем сравнить). В разговоре с ребятами, узнали, что у них есть страничка ВК (краеведы Сивеевы),по приезду заглянула. Если бы нам не уезжать, мы бы еще с удовольствием съездили с ними на другие экскурсии, которые не найти в стандартных поисках.