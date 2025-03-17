Добро пожаловать на прекрасную зимнюю прогулку! Вы прокатитесь на современных санях за снегоходом, полной грудью вдохнете зимний воздух карельских просторов, увидите уникальную скандинавскую природу. Во время остановки прогуляетесь по шхерам, сделаете красивые фото. И конечно, просто отдохнёте.

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Описание экскурсии

Опытный инструктор прокатит вас вдоль Ладожских шхер по лесным участкам с заснеженными шапками деревьев. Ваша задача — только наслаждаться, восхищаться и фотографировать. Ведь зимние карельские пейзажи великолепны!

Как проходит прогулка

Прогулка проходит в шестиместных санях за снегоходом. Сани оборудованы защитным стеклом, чтобы ветер и снег не били в лицо, для безопасности в каждом ряду есть ручки. Амортизаторы позволяют мягко проходить снежные заносы и неровности рельефа.

Организационные детали