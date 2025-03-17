Добро пожаловать на прекрасную зимнюю прогулку! Вы прокатитесь на современных санях за снегоходом, полной грудью вдохнете зимний воздух карельских просторов, увидите уникальную скандинавскую природу. Во время остановки прогуляетесь по шхерам, сделаете красивые фото. И конечно, просто отдохнёте.
Описание экскурсии
Опытный инструктор прокатит вас вдоль Ладожских шхер по лесным участкам с заснеженными шапками деревьев. Ваша задача — только наслаждаться, восхищаться и фотографировать. Ведь зимние карельские пейзажи великолепны!
Как проходит прогулка
Прогулка проходит в шестиместных санях за снегоходом. Сани оборудованы защитным стеклом, чтобы ветер и снег не били в лицо, для безопасности в каждом ряду есть ручки. Амортизаторы позволяют мягко проходить снежные заносы и неровности рельефа.
Организационные детали
- За рулём снегохода будет опытный инструктор
- Поездка доступна детям от 5 лет
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Валаамском причале
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — Организатор в Сортавале
Провёл экскурсии для 1144 туристов
Мы — компания, которая уже 10 лет занимается водными прогулками на катерах и поездками на снегоходах. Можем организовать ваш отдых в трёх городах: Москве, Санкт-Петербурге и Сортавале. Мы знаем всёЗадать вопрос
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