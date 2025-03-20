Поездка на снегоходах — один из лучших способов погрузиться в зимнюю атмосферу Карелии. Вы увидите деревья в снежных шапках, оледеневшие скалы, замёрзшую водную гладь. Подышите свежим морозным воздухом. И конечно, получите удовольствие от скорости и управления мощной техникой!
Описание экскурсии
Опытный инструктор проведёт вас интересным маршрутом. Вы проедете по протяженной трассе сквозь лесной массив. Вас ждут подъёмы и спуски, низменности и возвышенности. Будете маневрировать, преодолевать рыхлый снег, поймаете драйв на скоростных участках маршрута. И всё это — в окружении невероятной карельской природы.
Организационные детали
Как проходит поездка
- Программа начинается и завершается в 8 км от центра Сортавалы, куда вам нужно добраться самостоятельно. Это можно сделать на личном автомобиле или такси. Также мы можем помочь организовать трансфер за доплату
- Мы катаемся на снегоходах «Тайга Варяг 550»
- Катание проходит в колонне в сопровождении опытного инструктора
- Перед поездкой вас ждёт инструктаж по принципам вождения и технике безопасности — 15 минут. Чистое время катания — 1 час
- Мы выдадим вам защитную маску, шлем и подшлемник. За доплату по желанию предоставим костюм, специальную обувь с теплыми вкладышами, варежки
Обязательные условия
- Для управления необходимы права категории В
- Возьмите с собой оригинал паспорта и залог (10 000 ₽ наличными)
- Вместимость снегохода: 2 человека с ограничением по весу 180 кг
- Поездка доступна детям старше 6 лет (только со взрослым)
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ТК Ригола
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — Организатор в Сортавале
Провёл экскурсии для 1144 туристов
Мы — компания, которая уже 10 лет занимается водными прогулками на катерах и поездками на снегоходах. Можем организовать ваш отдых в трёх городах: Москве, Санкт-Петербурге и Сортавале. Мы знаем всёЗадать вопрос
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