Природа Карелии прекрасна и уникальна как летом, так и зимой.
Наилучшая возможность увидеть красоту и погрузиться в атмосферу скандинавской природы — поездка на снегоходе. Вы помчитесь среди густых хвойных лесов с шапками снега, увидите бесконечные заснеженные долины.
Описание экскурсииУникальность зимней природы Карелии заключается в контрасте между суровой погодой и красотой заснеженных пейзажей. Прогулка на снегоходе подарит вам как ощущение драйва, скорости, свободы, так и поможет посетить и увидеть красоту зимней Карелии — лесов, снежных просторов, шхер с пушистым снегом. На прогулку вы отправитесь на снегоходе ТАЙГА ВАРЯГ. Характеристики: Тайга Варяг 550v — новый большой российский двухместный снегоход, мощностью 55 л. с. для самостоятельного катания в определенной локации по полю, водохранилищу в свободном формате. Данная модель снегохода обладает широкой гусеницей, что обеспечивает максимальную устойчивость при маневрах, а также гарантирует высокий уровень проходимости по любому рельефу. Благодаря большим габаритам снегохода на нем комфортно смогут разместиться 2 человека, для пассажира установлена спинка сидения с ручками. Для водителя предусмотрен обогрев рукояток руля и курка газа. Имеется ограничение по весу пассажиров — не более 180 кг! Важная информация: Цены указаны за чистое время катания — 1 час! Инструктаж проводится заранее и не входит во время аренды. ДОПЛАТЫ ЗА ПАССАЖИРА НЕТ – цена за снегоход, а не за человека. Условия аренды снегохода:
- Необходимо прибыть за 15 минут до начала катания на инструктаж.
- При себе нужно иметь оригинал паспорта и водительских прав любой категории(А,В,С,Д) и залог 10000 рублей наличными за каждую единицу техники.
- К управлению допускаются лица от 18 лет, дети допускаются пассажирами в присутствии родителей от 6 лет.
- Наличие снежного покрова не менее 20 см. и замерзшей прибрежной части озера.
- В наличии 3 снегохода. Один снегоход — для 2 людей.
Ежедневно 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Топливо
- Защитная маска
- Шлем
Что не входит в цену
- Теплые варежки - 200руб.
- Специальная обувь с теплыми вкладышами - 400руб.
Место начала и завершения?
Г. Сортавала, ст. Морозная, пос. Хелюля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
