Природа Карелии прекрасна и уникальна как летом, так и зимой.



Наилучшая возможность увидеть красоту и погрузиться в атмосферу скандинавской природы — поездка на снегоходе. Вы помчитесь среди густых хвойных лесов с шапками снега, увидите бесконечные заснеженные долины.