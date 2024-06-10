Северное Приладожье — место, где жили и творили талантливые люди, волшебный край рунопевцев.
Карельские руны легли в основу знаменитого эпоса «Калевала», стали источником вдохновения для многих писателей, художников, композиторов. Вы услышите живое пение рун под аккомпанемент кантеле. И познакомитесь с историей края через эволюцию его музыкальных традиций.
Карельские руны легли в основу знаменитого эпоса «Калевала», стали источником вдохновения для многих писателей, художников, композиторов. Вы услышите живое пение рун под аккомпанемент кантеле. И познакомитесь с историей края через эволюцию его музыкальных традиций.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Музыка как история
Вместе мы проследим, как со сменой эпох трансформировалась и музыка края. Вы узнаете:
- о стоянках людей каменного века
- о музыкальных традициях средневековых викингов, живших в этих краях
- о «финском кантри» 18 века и более современных формах народной музыки
Край рунопевцев
- Поговорим о современном статусе карельских рун и их значении в культуре коренных народов
- Вы узнаете о певческих традициях и знаменитых рунопевцах Приладожья: Андрее (Онтрее) Ваннинен, Самппе Уймонен, Петри Шемейкка
- Услышите песни, баллады, пиирилейкки, которые ещё 100-150 лет назад звучали почти в каждой деревне. И всё это под аккомпанемент традиционного карельского инструмента «кантеле»
Сортавала — столица рунного пения
Гуляя по традиционному пешеходному маршруту, вы попутно познакомитесь с историей и особенной архитектурой города. Особое внимание уделим местам, посвящённым певческим традициям Приладожья:
- Вы посетите парк «Ваккосалми» с его природным певческим полем. По акустическим данным это была одна из лучших природных площадок в Европе. Уникальное место, где проводились и проводятся певческие праздники высшего уровня.
- И конечно, мы подойдём к памятнику Рунопевцу, единственному в мире. Он имеет культурную ценность для всей Финляндии. А Сортавала, в некотором роде, считается столицей рунного пения.
Организационные детали
Позаботьтесь об удобной обуви и одежде по погоде.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита — ваш гид в Сортавале
Местная жительница, по профессии фольклорист, этномузыколог. Закончила факультет культуры и искусств СпбГУ. Более 30 лет педагогического стажа. Занимаюсь музыкальным фольклором Карелии, руковожу ансамблем, пою на карельском языке, играю на традиционных инструментах. Изучаю историю Приладожья. С удовольствием проведу для вас экскурсию по городу с погружением в музыкальные традиции края.Задать вопрос
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