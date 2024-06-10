Северное Приладожье — место, где жили и творили талантливые люди, волшебный край рунопевцев. Карельские руны легли в основу знаменитого эпоса «Калевала», стали источником вдохновения для многих писателей, художников, композиторов. Вы услышите живое пение рун под аккомпанемент кантеле. И познакомитесь с историей края через эволюцию его музыкальных традиций.

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Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Сортавале

Маргарита Ваш гид в Сортавале

Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Музыка как история

Вместе мы проследим, как со сменой эпох трансформировалась и музыка края. Вы узнаете:

о стоянках людей каменного века

о музыкальных традициях средневековых викингов, живших в этих краях

о «финском кантри» 18 века и более современных формах народной музыки

Край рунопевцев

Поговорим о современном статусе карельских рун и их значении в культуре коренных народов

Вы узнаете о певческих традициях и знаменитых рунопевцах Приладожья: Андрее (Онтрее) Ваннинен, Самппе Уймонен, Петри Шемейкка

Услышите песни, баллады, пиирилейкки, которые ещё 100-150 лет назад звучали почти в каждой деревне. И всё это под аккомпанемент традиционного карельского инструмента «кантеле»

Сортавала — столица рунного пения

Гуляя по традиционному пешеходному маршруту, вы попутно познакомитесь с историей и особенной архитектурой города. Особое внимание уделим местам, посвящённым певческим традициям Приладожья:

Вы посетите парк «Ваккосалми» с его природным певческим полем. По акустическим данным это была одна из лучших природных площадок в Европе. Уникальное место, где проводились и проводятся певческие праздники высшего уровня.

И конечно, мы подойдём к памятнику Рунопевцу, единственному в мире. Он имеет культурную ценность для всей Финляндии. А Сортавала, в некотором роде, считается столицей рунного пения.

Организационные детали

Позаботьтесь об удобной обуви и одежде по погоде.