Путешествие по Ладожским шхерам предлагает уникальную возможность увидеть дикие красоты Карелии. Туристы отправляются на комфортабельном катере, который обеспечивает безопасность и комфорт.
Высадки на островах Валаам и Хонкасало позволяют насладиться историческими и природными достопримечательностями.
Валаам удивит древними скитами и Спасо-Преображенским собором, а на Хонкасало открывается захватывающая панорама Ладоги. Возможность увидеть нерп делает поездку ещё более захватывающей
5 причин купить эту прогулку
- 🌊 Уникальные Ладожские шхеры
- 🏝 Высадки на Валааме и Хонкасало
- 📸 Возможность сделать потрясающие фото
- 🛥 Комфортабельный катер
- 🐟 Возможность увидеть нерп
Что можно увидеть
- Спасо-Преображенский собор
- Древние скиты
- Монастырская ферма
Описание водной прогулки
Ладожские шхеры
Приглашаем вас в мир дикой природы Карелии, где воды Ладожского озера встречаются с гранитными скалами. Вы проплывёте мимо отвесных утёсов, услышите шум водопадов и, если повезёт, увидите нерп — особенно активных в мае и июне.
Высадки по маршруту:
- Остров Валаам (3 часа свободного времени). Здесь вы увидите древние скиты, Спасо-Преображенский собор, монастырскую ферму и сосну, которую писал Шишкин
- Остров Хонкасало (30 минут свободного времени). Вы подниметесь на гору Вахтимяки. С высоты 80 метров перед вами откроется панорама Ладоги и шхер — как живая картина, созданная самой природой
Организационные детали
- Прогулка проходит на комфортабельном катере, который оснащён всеми необходимыми спасательными средствами, на борту есть отопление
- Перед началом поездки проводится инструктаж по безопасности
- Дополнительные расходы: пожертвование на острове Валаам — 200 ₽ за чел. (дети бесплатно), посещение национального парка «Ладожские шхеры» — 350 ₽ за чел.
- За штурвалом буду я или другой капитан из нашей команды
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00, 11:00 и 15:00, в воскресенье в 09:00, 11:00 и 15:15
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Валаамской
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00, 11:00 и 15:00, в воскресенье в 09:00, 11:00 и 15:15
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Сортавале
Провели экскурсии для 52 туристов
Родился и вырос в городе Сортавала, знаю историю города от и до! В сфере туризма с 2000-го года. Я и мои компаньоны не только безопасно доставим вас, но и расскажем увлекательные истории!
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 3 отзывах
М
Мария
21 авг 2025
Капитаны катеров хоть и называются экскурсоводамм, по сути таковыми не являются. Катер несётся быстро, рассказывать и прыгать по волнам не получится. Но мне понравился его подход к организации экскурсии. Он
Л
Лара
12 авг 2025
Это была не экскурсия, а трансфер из Сортавалы до Валаама. На о. Хонкасало не заплывали, так как, по словам капитана, там проблема с местом для остановки катера.
Наталья
26 июл 2025
Супер экскурсия, рекомендую!!!!
Все понравилось, советую посетить!!
Особенно понравилась поездка на катере в Валаам!!!
Входит в следующие категории Сортавалы
