3 в 1 из Сортавалы: Валаам, Хонкасало и Ладожские шхеры

Погрузитесь в красоту Ладожских шхер: гранитные скалы, спокойные воды и живописные острова ждут вас в этом уникальном путешествии
Путешествие по Ладожским шхерам предлагает уникальную возможность увидеть дикие красоты Карелии. Туристы отправляются на комфортабельном катере, который обеспечивает безопасность и комфорт.

Высадки на островах Валаам и Хонкасало позволяют насладиться историческими и природными достопримечательностями.

Валаам удивит древними скитами и Спасо-Преображенским собором, а на Хонкасало открывается захватывающая панорама Ладоги. Возможность увидеть нерп делает поездку ещё более захватывающей
4.4
3 отзыва

5 причин купить эту прогулку

  • 🌊 Уникальные Ладожские шхеры
  • 🏝 Высадки на Валааме и Хонкасало
  • 📸 Возможность сделать потрясающие фото
  • 🛥 Комфортабельный катер
  • 🐟 Возможность увидеть нерп
3 в 1 из Сортавалы: Валаам, Хонкасало и Ладожские шхеры© Сергей
3 в 1 из Сортавалы: Валаам, Хонкасало и Ладожские шхеры© Сергей
3 в 1 из Сортавалы: Валаам, Хонкасало и Ладожские шхеры© Сергей
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 09:00, 11:00, 15:00, 15:15

Что можно увидеть

  • Спасо-Преображенский собор
  • Древние скиты
  • Монастырская ферма

Описание водной прогулки

Ладожские шхеры

Приглашаем вас в мир дикой природы Карелии, где воды Ладожского озера встречаются с гранитными скалами. Вы проплывёте мимо отвесных утёсов, услышите шум водопадов и, если повезёт, увидите нерп — особенно активных в мае и июне.

Высадки по маршруту:

  • Остров Валаам (3 часа свободного времени). Здесь вы увидите древние скиты, Спасо-Преображенский собор, монастырскую ферму и сосну, которую писал Шишкин
  • Остров Хонкасало (30 минут свободного времени). Вы подниметесь на гору Вахтимяки. С высоты 80 метров перед вами откроется панорама Ладоги и шхер — как живая картина, созданная самой природой

Организационные детали

  • Прогулка проходит на комфортабельном катере, который оснащён всеми необходимыми спасательными средствами, на борту есть отопление
  • Перед началом поездки проводится инструктаж по безопасности
  • Дополнительные расходы: пожертвование на острове Валаам — 200 ₽ за чел. (дети бесплатно), посещение национального парка «Ладожские шхеры» — 350 ₽ за чел.
  • За штурвалом буду я или другой капитан из нашей команды

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00, 11:00 и 15:00, в воскресенье в 09:00, 11:00 и 15:15

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет5500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Валаамской
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00, 11:00 и 15:00, в воскресенье в 09:00, 11:00 и 15:15
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваша команда гидов в Сортавале
Провели экскурсии для 52 туристов
Родился и вырос в городе Сортавала, знаю историю города от и до! В сфере туризма с 2000-го года. Я и мои компаньоны не только безопасно доставим вас, но и расскажем увлекательные истории!
Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
1
2
1
М
Мария
21 авг 2025
Капитаны катеров хоть и называются экскурсоводамм, по сути таковыми не являются. Катер несётся быстро, рассказывать и прыгать по волнам не получится. Но мне понравился его подход к организации экскурсии. Он
читать дальше

посмотрел, что катеров в этот день на Валаам много плывёт и изменил очерёдность посещения островов. Мы никуда не торопились, после Валаама пролучили удовольствие от высадки на о. Хонкасало, с ветерком проплыми мимо шхер.

Л
Лара
12 авг 2025
Это была не экскурсия, а трансфер из Сортавалы до Валаама. На о. Хонкасало не заплывали, так как, по словам капитана, там проблема с местом для остановки катера.
Наталья
Наталья
26 июл 2025
Супер экскурсия, рекомендую!!!!
Все понравилось, советую посетить!!
Особенно понравилась поездка на катере в Валаам!!!
Супер экскурсия, рекомендую!!!!Супер экскурсия, рекомендую!!!!Супер экскурсия, рекомендую!!!!Супер экскурсия, рекомендую!!!!

Входит в следующие категории Сортавалы

