1 чел.
По популярности
Мини-группа
2 часа
Вечерний каякинг по заливу Сортавалы
Поймать лучи уходящего солнца и проплыть по живописному озеру Ляппяярви в мини-группе
Начало: В Сортавале
Расписание: ежедневно в 19:00
22 июня в 19:00
26 июня в 19:00
2 700₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Групповая каякинг экскурсия по озеру Ристиярви в Карелии
Погрузитесь в мир карельских озер на каяках! Увлекательная экскурсия по озеру Ристиярви с рассказами о легендах и истории края. Подходит для всех
Начало: На озере Ристиярви в 16 км от г. Сортавала
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
22 июня в 10:00
3 500₽ за человека
Мини-группа
2.5 часа
Прогулка на сап-борде по Ладожским шхерам: уникальный тур в Сортавала
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Ладожским шхерам на сап-борде. Вас ждут живописные заливы, карельские фьорды и уникальные виды природы
Начало: По договорённости
Завтра в 18:00
26 июня в 18:00
3 200₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
День наедине с природой Карелии: треккинг + каякинг
Насладитесь природой Карелии на индивидуальной экскурсии. Три маршрута на выбор: треккинг и каякинг по Ладожским шхерам, озерам и водопадам
Начало: По договоренности
10 июля в 10:00
16 июля в 10:00
от 22 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Большая сап-прогулка к открытой Ладоге
Провести полный день в заповедных местах озера с остановками на живописных островах
Начало: По договоренности
7 июля в 07:00
21 июля в 07:00
8 900₽ за человека
Мини-группа
6.5 часов
Большая сап-прогулка по Ладожским шхерам
Увлекательное исследование островов Северного Приладожья - в поисках ярких впечатлений и эмоций
Начало: По договорённости
10 июля в 11:00
14 июля в 11:00
6 800₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Уксинская озовая гряда: сап-прогулка в одном из самых красивых мест Карелии
Прокатиться по прозрачным лесным озёрам вдоль россыпей ледниковых валунов
Начало: Питкяранта
Сегодня в 14:00
Завтра в 12:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДенис17 июня 2024Это просто восторг! Саша и Наташа великолепные, не просто знают всё о регионе, но и умеют это так увлекательно рассказывать. 5-ти
- ААнна17 июня 2024Прогулка на сапах с Натальей и Александром оставила неизгладимое впечатление. После 2,5 часов единения с природой очень захотелось остаться в
- ННаталья12 июня 2024Отличная экскурсия! Иван - прекрасный гид и любит свою землю и свою работу! Мы с подругами даже не думали, что преодолеем этот путь 🙈но мы-смогли. Всем рекомендую - не пожалеете!
- ТТатьяна9 июня 2024Прекрасная прогулка на каяках, были в восторге. До этого никогда не катались. Огромное спасибо Ивану за катание и интересные рассказы.
- ДДмитрий9 июня 2024Поверьте, это одна из лучших прогулок в Карелии, в которую вы можете отправиться. Иван подходит к своему делу с душой, страстью и профессионализмом! Море впечатлений и высочайший уровень духовной близости к природе гарантирован!
- ААнастасия6 июня 2024Очень понравился сплав! Иван доходчиво объясняет все нюансы, рассказывает про технику. Виды великолепные, интересные рассказы, 2 часа пролетели на одном дыхании! Отдельное спасибо за чай на маршруте!
- ССабина2 июня 2024Красиво, душевно,интересно, я в восторге)по всем статьям)))))!!!
- ААгниия1 июня 2024Это была потрясающая экскурсия! Иван, спасибо вам большое! Вы просто сделали наш отдых в Карелии на ура!
- ООльга24 мая 202423 мая состоялась моя прогулка на сапборде с замечательным инструктором Александром!!! Так как это мой первый опыт, было не много
- ЕЕкатерина24 мая 202415 мая 2024 года мы с Натальей и Александром отправились на большую сап-прогулку и однозначно не пожалели, взяв эту экскурсию. Наталья
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Сплавы и рафтинг»
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