Сплавы по рекам на рафтах в Сортавале

Найдено 7 экскурсий в категории «Сплавы и рафтинг» в Сортавале, цены от 2 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вечерний каякинг по заливу Сортавалы
🚣 Прогулки на каяках
Мини-группа
2 часа
73 отзыва
Вечерний каякинг по заливу Сортавалы
Поймать лучи уходящего солнца и проплыть по живописному озеру Ляппяярви в мини-группе
Начало: В Сортавале
Расписание: ежедневно в 19:00
22 июня в 19:00
26 июня в 19:00
2 700 за человека
Прогулка на каяках по озерам Карелии
🚣 Прогулки на каяках
Мини-группа
2 часа
25 отзывов
Групповая каякинг экскурсия по озеру Ристиярви в Карелии
Погрузитесь в мир карельских озер на каяках! Увлекательная экскурсия по озеру Ристиярви с рассказами о легендах и истории края. Подходит для всех
Начало: На озере Ристиярви в 16 км от г. Сортавала
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
22 июня в 10:00
3 500 за человека
Прогулки на сап-борде по Ладожским шхерам
🏄 SUP-прогулки
Мини-группа
2.5 часа
118 отзывов
Прогулка на сап-борде по Ладожским шхерам: уникальный тур в Сортавала
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Ладожским шхерам на сап-борде. Вас ждут живописные заливы, карельские фьорды и уникальные виды природы
Начало: По договорённости
Завтра в 18:00
26 июня в 18:00
3 200 за человека
День наедине с природой Карелии: треккинг + каякинг
🚣 Прогулки на каяках
Индивидуальная
8 часов
14 отзывов
День наедине с природой Карелии: треккинг + каякинг
Насладитесь природой Карелии на индивидуальной экскурсии. Три маршрута на выбор: треккинг и каякинг по Ладожским шхерам, озерам и водопадам
Начало: По договоренности
10 июля в 10:00
16 июля в 10:00
от 22 000 за всё до 4 чел.
Большая сап-прогулка к открытой Ладоге
🏄 SUP-прогулки
Мини-группа
10 часов
8 отзывов
Большая сап-прогулка к открытой Ладоге
Провести полный день в заповедных местах озера с остановками на живописных островах
Начало: По договоренности
7 июля в 07:00
21 июля в 07:00
8 900 за человека
Большая сап-прогулка по Ладожским шхерам
🏄 SUP-прогулки
Мини-группа
6.5 часов
7 отзывов
Большая сап-прогулка по Ладожским шхерам
Увлекательное исследование островов Северного Приладожья - в поисках ярких впечатлений и эмоций
Начало: По договорённости
10 июля в 11:00
14 июля в 11:00
6 800 за человека
Уксинская озовая гряда: сап-прогулка в одном из самых красивых мест Карелии
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Уксинская озовая гряда: сап-прогулка в одном из самых красивых мест Карелии
Прокатиться по прозрачным лесным озёрам вдоль россыпей ледниковых валунов
Начало: Питкяранта
Сегодня в 14:00
Завтра в 12:00
20 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Денис
    17 июня 2024
    Большая сап-прогулка к открытой Ладоге
    Это просто восторг! Саша и Наташа великолепные, не просто знают всё о регионе, но и умеют это так увлекательно рассказывать. 5-ти
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    бальная оценка может не отразить всей сути, всех мелочей организации которые они продумали по маршруту следования прогулки. Поездки по другим знаковым местам региона(Рускеала, долина водопадов), не принесла даже 1/10 части эмоций которые мы получили на данной прогулке. Но часть с восприятием у всех может работать по разному, я лишь могу отметить бесспорный профессионализм и душевность Александра и Натальи. Огромное спасибо, благодаря вам, мы приедем сюда ещё не раз👏 P\S фотографий миллион, еще не разгрёб, готовьтесь к этому,у вас будет контента на год вперёд🫣

  • А
    Анна
    17 июня 2024
    Прогулки на сап-борде по Ладожским шхерам
    Прогулка на сапах с Натальей и Александром оставила неизгладимое впечатление. После 2,5 часов единения с природой очень захотелось остаться в
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    этих местах подольше и обязательно вернуться. Организация на высшем уровне, удобное снаряжение, интересный маршрут и бонусом 150 фото на память. Рекомендую всем любителям отдыхать активно.

  • Н
    Наталья
    12 июня 2024
    День наедине с природой Карелии: треккинг + каякинг
    Отличная экскурсия! Иван - прекрасный гид и любит свою землю и свою работу! Мы с подругами даже не думали, что преодолеем этот путь 🙈но мы-смогли. Всем рекомендую - не пожалеете!
    Отличная экскурсия! Иван - прекрасный гид и любит свою землю и свою работу! Мы с подругамиОтличная экскурсия! Иван - прекрасный гид и любит свою землю и свою работу! Мы с подругамиОтличная экскурсия! Иван - прекрасный гид и любит свою землю и свою работу! Мы с подругами
  • Т
    Татьяна
    9 июня 2024
    Вечерний каякинг по заливу Сортавалы
    Прекрасная прогулка на каяках, были в восторге. До этого никогда не катались. Огромное спасибо Ивану за катание и интересные рассказы.
  • Д
    Дмитрий
    9 июня 2024
    Вечерний каякинг по заливу Сортавалы
    Поверьте, это одна из лучших прогулок в Карелии, в которую вы можете отправиться. Иван подходит к своему делу с душой, страстью и профессионализмом! Море впечатлений и высочайший уровень духовной близости к природе гарантирован!
  • А
    Анастасия
    6 июня 2024
    Вечерний каякинг по заливу Сортавалы
    Очень понравился сплав! Иван доходчиво объясняет все нюансы, рассказывает про технику. Виды великолепные, интересные рассказы, 2 часа пролетели на одном дыхании! Отдельное спасибо за чай на маршруте!
    Очень понравился сплав! Иван доходчиво объясняет все нюансы, рассказывает про технику. Виды великолепные, интересные рассказы, 2Очень понравился сплав! Иван доходчиво объясняет все нюансы, рассказывает про технику. Виды великолепные, интересные рассказы, 2Очень понравился сплав! Иван доходчиво объясняет все нюансы, рассказывает про технику. Виды великолепные, интересные рассказы, 2
  • С
    Сабина
    2 июня 2024
    Прогулки на сап-борде по Ладожским шхерам
    Красиво, душевно,интересно, я в восторге)по всем статьям)))))!!!
  • А
    Агниия
    1 июня 2024
    День наедине с природой Карелии: треккинг + каякинг
    Это была потрясающая экскурсия! Иван, спасибо вам большое! Вы просто сделали наш отдых в Карелии на ура!
  • О
    Ольга
    24 мая 2024
    Прогулки на сап-борде по Ладожским шхерам
    23 мая состоялась моя прогулка на сапборде с замечательным инструктором Александром!!! Так как это мой первый опыт, было не много
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    волнительно.. Однако после инструктажа и выхода на воду мои страхи улетучились) Александр подсказывал, поддерживал, внимательно следил за моими иногда неправильными движениями. И, о чудо- я уже стоя гребу))) Восторгу не было предела!!! А до чего интересная и непринуждённая была беседа про историю островов, про птиц, про природу.. По итогу прогулка оказалась очень познавательной, увлекательной, наполняющей и вдохновляющей!!

    23 мая состоялась моя прогулка на сапборде с замечательным инструктором Александром!!! Так как это мой первый опыт, было не много волнительно.23 мая состоялась моя прогулка на сапборде с замечательным инструктором Александром!!! Так как это мой первый опыт, было не много волнительно.23 мая состоялась моя прогулка на сапборде с замечательным инструктором Александром!!! Так как это мой первый опыт, было не много волнительно.23 мая состоялась моя прогулка на сапборде с замечательным инструктором Александром!!! Так как это мой первый опыт, было не много волнительно.
  • Е
    Екатерина
    24 мая 2024
    Большая сап-прогулка к открытой Ладоге
    15 мая 2024 года мы с Натальей и Александром отправились на большую сап-прогулку и однозначно не пожалели, взяв эту экскурсию. Наталья
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    и Александр были постоянно на связи, помогали подготовиться к путешествию, решили вопрос с транспортом, инструктировали по одежде и оборудованию. На Ладоге ветер и погода переменчивы, нам повезло и большую часть путешествия был штиль и светило солнце, но были моменты, когда нужно было напрячься. Этого бояться не стоит, инструкторы всегда помогут и, если надо, возьмут на буксир. В пути нас ждали потрясающие виды, редкие ладожские нерпы, очень вкусная еда, которую ребята делают сами. Я рекомендую эту экскурсию тем, кто любит активный отдых. 👏🌲🌤🌊🫕🏄🏼

    15 мая 2024 года мы с Натальей и Александром отправились на большую сап-прогулку и однозначно не пожалели, взяв эту экскурсию15 мая 2024 года мы с Натальей и Александром отправились на большую сап-прогулку и однозначно не пожалели, взяв эту экскурсию15 мая 2024 года мы с Натальей и Александром отправились на большую сап-прогулку и однозначно не пожалели, взяв эту экскурсию15 мая 2024 года мы с Натальей и Александром отправились на большую сап-прогулку и однозначно не пожалели, взяв эту экскурсию15 мая 2024 года мы с Натальей и Александром отправились на большую сап-прогулку и однозначно не пожалели, взяв эту экскурсию15 мая 2024 года мы с Натальей и Александром отправились на большую сап-прогулку и однозначно не пожалели, взяв эту экскурсию15 мая 2024 года мы с Натальей и Александром отправились на большую сап-прогулку и однозначно не пожалели, взяв эту экскурсию

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Сплавы и рафтинг»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сортавале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Вечерний каякинг по заливу Сортавалы
  2. Прогулка на каяках по озерам Карелии
  3. Прогулки на сап-борде по Ладожским шхерам
  4. День наедине с природой Карелии: треккинг + каякинг
  5. Большая сап-прогулка к открытой Ладоге
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ладожское озеро
  2. Ладожские шхеры
  3. Остров Хонкасало
  4. Самое главное
  5. Остров Валаам
  6. Дача Винтера
  7. Рускеала
  8. Мраморный каньон
  9. Городище Паасо
  10. Гора Хийденвуори
Сколько стоит экскурсия по Сортавале в июне 2024
Сейчас в Сортавале в категории "Сплавы и рафтинг" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 2 700 до 22 000. Туристы уже оставили гидам 246 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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