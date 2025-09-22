План нашего путешествия:

Наше путешествие начинается от Валаамского причала. Мы отправляемся в залив Ляппяярви, огибая по левой стороне остров Риеккалансаари. Далее к мысу Таруниемм. Затем мы сделаем короткую остановку (7-10 минут, или на обратном пути) у острова Хавус.

После этого мы входим в акваторию национального парка Ладожские шхеры. Совершим высадку на Хонкасало (или Пиени-Хепосаари на обратном пути) на 30-40 минут, покажем секретные места и потаенные уголки Ладожских шхер. Маршрут через Хонкасало и Пиени-Хепосаари может меняться в зависимости от погодных условий и пожеланий группы! Во время водной прогулки вы сможете по запросу выходить на переднюю или заднюю палубу (если это безопасно и не на рейде), чтобы насладиться красотами Ладоги, фотографировать и снимать видео. Если повезет, вы сможете увидеть ладожскую нерпу. Капитан поделится с вами увлекательными историями и проведет по самому интересному пути. Важная информация:.

