Вас ожидает увлекательная экскурсия в национальный парк Ладожские шхеры, на острова Пиени-Хепосари, Хавус, Хонкасало и другие, по секретным местам, недоступных большинству туристов – почувствуйте себя первооткрывателем, в окружении первозданной природы.
Описание водной прогулки
План нашего путешествия:
Наше путешествие начинается от Валаамского причала. Мы отправляемся в залив Ляппяярви, огибая по левой стороне остров Риеккалансаари. Далее к мысу Таруниемм. Затем мы сделаем короткую остановку (7-10 минут, или на обратном пути) у острова Хавус.
После этого мы входим в акваторию национального парка Ладожские шхеры. Совершим высадку на Хонкасало (или Пиени-Хепосаари на обратном пути) на 30-40 минут, покажем секретные места и потаенные уголки Ладожских шхер. Маршрут через Хонкасало и Пиени-Хепосаари может меняться в зависимости от погодных условий и пожеланий группы! Во время водной прогулки вы сможете по запросу выходить на переднюю или заднюю палубу (если это безопасно и не на рейде), чтобы насладиться красотами Ладоги, фотографировать и снимать видео. Если повезет, вы сможете увидеть ладожскую нерпу. Капитан поделится с вами увлекательными историями и проведет по самому интересному пути. Важная информация:.
- Просьба прибывать на место встречи за 15 минут до начала экскурсии.
- Одевайтесь по погоде, выбирайте удобную одежду и обувь с нескользящей подошвой.
- Прогулка не рекомендуется людям с проблемами позвоночника и беременным женщинам.
- В случае неблагоприятных погодных условий поездка может быть перенесена или отменена из соображений безопасности.
Экскурсии проводятся ежедневно в 15:00 и 17:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мы увидим и посетим: остров Риеккалансаари
- Церковь Николая Чудотворца
- Гидрогородок
- Мыс Таруниемм
- Дачу Винтера
- Остров Хавус
- Национальный парк Ладожские шхеры
- Остров Хонкасало
- Остров Пиени-Хепосари и другие места
Что включено
- Услуги капитана
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Сортавала, ул. Валаамская 1
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсии проводятся ежедневно в 15:00 и 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 20 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Арина
22 сен 2025
А
Анна
24 авг 2025
Ничего секретного мы не увидели, нас привезли на остров, мы там погуляли 40 минут, потом вернулись обратно. Очень красиво, конечно, но другие люди там тоже гуляют, следы жизнедеятельности человека видны)))
А
Анна
21 авг 2025
Прекрасная экскурсия в мини группе. Природа потрясающая! Катер очень комфортный, очень чистый. Водитель катера супер внимательный, доброжелательный. Немного рассказал, на вопросы ответил, на красивый необитаемый остров привез!
И
Игорь
19 авг 2025
Е
Екатерина
15 авг 2025
Экскурсию проводил капитан Сергей, все прошло на высшем уровне. Было интересно и увлекательно, атмосфера на борту была легкой и непринужденной!
Н
Наталья
4 авг 2025
Общее впечатление на 5+, тем более с погодой повезло. Спасибо организатору Николаю. Рекомендую всем.
S
Svetlana
1 авг 2025
З
Зульфия
1 авг 2025
Нам показали только один шхер, высадили просто на берег и все.
Никаких подробных рассказов - что это такое, в чем особенность, ценность, красота и т. д.- никакой информации от сопровождающего.
Как водное такси - высадил на берег, потом через время посадил обратно.
И всё
И
Ирина
25 июл 2025
Спасибо организаторам, красивая динамичная экскурсия!
А
Альфия
23 июл 2025
М
Марина
17 июл 2025
Прекрасная экскурсия, комфортный катер, крайне приветливый организатор и капитан. Поездка была увлекательной, зрелищной, было время самостоятельно погулять по острову, искупаться и запечатлеть понравившиеся пейзажи.
С
Светлана
15 июл 2025
Прекрасная прогулка⛵
Л
Лариса
13 июл 2025
Это не прям экскурсия, а скорее прогулка. Скоростной катер на 11 пассажиров, прекрасный юморной капитан, очень красивые шхеры. Бухта живописная, но катера идут по расписанию толпой, поэтому единоразово много народу. На шхерах есть змеи, будьте осторожны и внимательны.
К поездке рекомендую.
Е
Елена
11 июл 2025
Обещания не соответствуют реальности. Что это за "секретные места" в которых толпы народу. Обычная прогулка на катере, не вводите людей в заблуждение.
Е
Евгения
10 июл 2025
Входит в следующие категории Сортавалы
