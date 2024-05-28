Церковь Николая Чудотворца

Найдено 5 экскурсий в категории «Церковь Николая Чудотворца» в Сортавале, цены от 2 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Пешком по Сортавале
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
18 отзывов
Пешком по Сортавале: от деревянной архитектуры до видов с горы Ваккосалми
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сортавалы, пройдясь по историческим улицам и насладившись природными красотами
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
5 200 за всё до 5 чел.
Прогулка на катере по Ладожским шхерам из Сортавала
🚤 На катере
Мини-группа
2 часа
92 отзыва
Прогулка на катере по Ладожским шхерам: впечатляющие виды и исторические места
Погрузитесь в мир карельской природы и истории во время захватывающей прогулки на катере по Ладожским шхерам. Откройте для себя красоту и тайны этих мест
Начало: Ул. Ленина, д. 18
Расписание: Ежедневно начиная с 29 апреля
Завтра в 12:00
10 июня в 10:00
2 400 за человека
Индивидуальный тур на катере к Ладожским шхерам и острову Хонкасало
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Индивидуальный тур на катере к Ладожским шхерам и острову Хонкасало
Начало: Г. Сортавала, ул. Промышленная дом 44
Расписание: См. расписание
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
12 000 за всё до 5 чел.
Валаам и Ладожские шхеры - индивидуальный тур на катере
🚤 На катере
Индивидуальная
6 часов
10 отзывов
Валаам и Ладожские шхеры - индивидуальный тур на катере
Начало: Г. Сортавала, ул. Промышленная, д. 44
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
50 000 за всё до 11 чел.
Индивидуальная прогулка на катере на Валаам и по Ладожским шхерам
🚤 На катере
Индивидуальная
5.5 часов
15 отзывов
Индивидуальная прогулка на катере на Валаам и по Ладожским шхерам
Начало: Ул. Ленина, 18
Расписание: Ежедневно с 29 апреля в 09:00, 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 15:00
35 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валентина
    28 мая 2024
    Прогулка на катере по Ладожским шхерам из Сортавала
    Экскурсия была 27 мая 2024 года. к Капитан Юрий очень приветливый молодой человек. Всю экскурсия рассказывал исторические моменты и нам даже удалось увидеть ладожскую норку. Экскурсией очень довольны. Спасибо! Рекомендуем.
  • А
    Алина
    28 мая 2024
    Прогулка на катере по Ладожским шхерам из Сортавала
    Все супер! Лодка, капитан, программа! Даже нерпочек нам показали, дети в восторге!
  • А
    Анна
    8 января 2024
    Пешком по Сортавале
    Утро 1 января нового года встретило нас -30 (по ощущениям как -35) и прекрасным гидом Натальей Александровной!!! Обзорная экскурсия несмотря
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    на мороз, а наш экскурсовод был еще и без варежек… УДАЛАСЬ и БЫЛА ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ! Человек, влюбленный в свой город, в историю, рассказчик очень удивительный! Нет лишней информации, но самые главные моменты все собраны воедино: Сордавала, Сердоболь, Сортавала… вот он маленький сказочный город! Завершилась наша экскурсия в музее деревянного зодчества Кронида Гоголева. СПАСИБО БОЛЬШОЕ, Наталье Александровне! Теперь приедем летом, чтобы больше всего обойти и узнать еще больше об истории и людях Карелии!!!

    Утро 1 января нового года встретило нас -30 (по ощущениям как -35) и прекрасным гидом НатальейУтро 1 января нового года встретило нас -30 (по ощущениям как -35) и прекрасным гидом НатальейУтро 1 января нового года встретило нас -30 (по ощущениям как -35) и прекрасным гидом НатальейУтро 1 января нового года встретило нас -30 (по ощущениям как -35) и прекрасным гидом НатальейУтро 1 января нового года встретило нас -30 (по ощущениям как -35) и прекрасным гидом НатальейУтро 1 января нового года встретило нас -30 (по ощущениям как -35) и прекрасным гидом НатальейУтро 1 января нового года встретило нас -30 (по ощущениям как -35) и прекрасным гидом Натальей
  • М
    Мария
    17 октября 2023
    Пешком по Сортавале
    Заранее предоставили информацию о месте встрече, несколько раз уточнили всё ли в силе🙂 Экскурсию для нас проводила Наталья. Очень интересно рассказывала,
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    отвечала на все вопросы. Видно, что человек много знает и отлично ориентируется в материале. Экскурсия интересная, не затянутая. Побольше бы таких гидов😊

  • К
    Константин
    3 октября 2023
    Индивидуальный тур на катере к Ладожским шхерам и острову Хонкасало
    Катер был небольшой, но очень уютный, на волнах конечно подкидывает, но терпимо, да и волны. Капитан с большим опытом, ответить
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    на все интересующиеся вопросы Останавливались на острове погуляли, супер. Вообщем индивидуальная поездка состоялась и все по времени (поездка занимает два часа). Катер не промокаемый и не продуваемый. Рекомендую.

  • Л
    Лобанова
    3 августа 2023
    Индивидуальная прогулка на катере на Валаам и по Ладожским шхерам
    Отличная организация, помощь в указании знаменательных мест для посещения. Рекомендации по вкусностям:рыба, пирожки, пряники. Спасибо Дмитрию и Юрию за заботу и безопасное проведение экскурсии
  • А
    Андрей
    13 сентября 2022
    Валаам и Ладожские шхеры - индивидуальный тур на катере
    Всё отлично! Катер был именно такой как на картинке, по волнам сильно не прыгали, всё отлично организовано и было очень комфортно. Рекомендую!
  • А
    Анжелика
    20 августа 2022
    Валаам и Ладожские шхеры - индивидуальный тур на катере
    Поездка на Валаам и шхеры понравилась. . Капитан уверенно вел катер. Все договоренности были соблюдены. Лучше брать совместную экскурсию на Валаам и шхеры. Шхеры очень красивые, за полчаса, которые проводишь на острове получилось много хороших фото из разных локаций. Спасибо.
  • С
    Светлана
    19 августа 2022
    Валаам и Ладожские шхеры - индивидуальный тур на катере
    Современный катер, полностью закрытый, чистый салон - нет ни ветра ни брызг. При движении катер ощутимо подпрыгивает на волнах -
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    дети восприняли это как дополнительный аттракцион, но не всём понравится. . Отправились-вернулись чётко по времени, всё хорошо организованно. Времени на Валааме немного не хватило, можно было ещё час погулять. В общем остались очень довольны. Срасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Церковь Николая Чудотворца»

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Сколько стоит экскурсия по Сортавале в июне 2024
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