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на мороз, а наш экскурсовод был еще и без варежек… УДАЛАСЬ и БЫЛА ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ! Человек, влюбленный в свой город, в историю, рассказчик очень удивительный! Нет лишней информации, но самые главные моменты все собраны воедино: Сордавала, Сердоболь, Сортавала… вот он маленький сказочный город! Завершилась наша экскурсия в музее деревянного зодчества Кронида Гоголева. СПАСИБО БОЛЬШОЕ, Наталье Александровне! Теперь приедем летом, чтобы больше всего обойти и узнать еще больше об истории и людях Карелии!!!