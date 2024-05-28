1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Пешком по Сортавале: от деревянной архитектуры до видов с горы Ваккосалми
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сортавалы, пройдясь по историческим улицам и насладившись природными красотами
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
5 200₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
2 часа
Прогулка на катере по Ладожским шхерам: впечатляющие виды и исторические места
Погрузитесь в мир карельской природы и истории во время захватывающей прогулки на катере по Ладожским шхерам. Откройте для себя красоту и тайны этих мест
Начало: Ул. Ленина, д. 18
Расписание: Ежедневно начиная с 29 апреля
Завтра в 12:00
10 июня в 10:00
2 400₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальный тур на катере к Ладожским шхерам и острову Хонкасало
Начало: Г. Сортавала, ул. Промышленная дом 44
Расписание: См. расписание
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Валаам и Ладожские шхеры - индивидуальный тур на катере
Начало: Г. Сортавала, ул. Промышленная, д. 44
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
50 000₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Индивидуальная прогулка на катере на Валаам и по Ладожским шхерам
Начало: Ул. Ленина, 18
Расписание: Ежедневно с 29 апреля в 09:00, 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 15:00
35 000₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалентина28 мая 2024Экскурсия была 27 мая 2024 года. к Капитан Юрий очень приветливый молодой человек. Всю экскурсия рассказывал исторические моменты и нам даже удалось увидеть ладожскую норку. Экскурсией очень довольны. Спасибо! Рекомендуем.
- ААлина28 мая 2024Все супер! Лодка, капитан, программа! Даже нерпочек нам показали, дети в восторге!
- ААнна8 января 2024Утро 1 января нового года встретило нас -30 (по ощущениям как -35) и прекрасным гидом Натальей Александровной!!! Обзорная экскурсия несмотря
- ММария17 октября 2023Заранее предоставили информацию о месте встрече, несколько раз уточнили всё ли в силе🙂 Экскурсию для нас проводила Наталья. Очень интересно рассказывала,
- ККонстантин3 октября 2023Катер был небольшой, но очень уютный, на волнах конечно подкидывает, но терпимо, да и волны. Капитан с большим опытом, ответить
- ЛЛобанова3 августа 2023Отличная организация, помощь в указании знаменательных мест для посещения. Рекомендации по вкусностям:рыба, пирожки, пряники. Спасибо Дмитрию и Юрию за заботу и безопасное проведение экскурсии
- ААндрей13 сентября 2022Всё отлично! Катер был именно такой как на картинке, по волнам сильно не прыгали, всё отлично организовано и было очень комфортно. Рекомендую!
- ААнжелика20 августа 2022Поездка на Валаам и шхеры понравилась. . Капитан уверенно вел катер. Все договоренности были соблюдены. Лучше брать совместную экскурсию на Валаам и шхеры. Шхеры очень красивые, за полчаса, которые проводишь на острове получилось много хороших фото из разных локаций. Спасибо.
- ССветлана19 августа 2022Современный катер, полностью закрытый, чистый салон - нет ни ветра ни брызг. При движении катер ощутимо подпрыгивает на волнах -
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Церковь Николая Чудотворца»
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