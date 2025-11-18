В составе группы до 11 человек вас ждет приключение на Ладожском озере! Вы посетите остров Валаам и погрузитесь в его духовную атмосферу.
Откроете для себя великолепие национального парка «Ладожские шхеры» и ощутите мощь Карельской природы. Прогуляетесь по одному из островов, чтобы запечатлеть в памяти потрясающие виды.
Описание водной прогулкиНескучная поездка По пути плавания нам откроются потрясающие виды отвесных скал и бескрайние водные просторы. Капитан-гид расскажет интересные истории обо всём, что будет встречаться на пути, и с удовольствием поддержит любой разговор. Остров Валаам Здесь у вас будет 3 часа времени для самостоятельного изучения острова, капитан подскажет, как это лучше сделать. Вы можете посетить Спасо-Преображенский собор, Никольский скит, часовню «Всех скорбящих Радосте», Благовещенскую часовню, часовню святой Ксении Петербургской, Игуменское кладбище. Насладитесь духовной атмосферой и проведёте время вдали от шумного города. По желанию можно арендовать гольф-кар или электровелосипед и изучать остров на колёсах. Национальный парк и видовая площадка Мы проследуем через архипелаги и посетим живописный национальный парк «Ладожские шхеры» с его богатой разнообразной природой. Причалим к одному из островов на полчаса. Вы увидите немало чудес, например, деревья, растущие на скалистых берегах практически без почвы.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Валаам
- Ладожские шхеры
Что включено
- Место в катере
- Прогулка на остров Валаам и ладожские шхеры с небольшим рассказом капитана
Что не входит в цену
- Туристический сбор на острове Валаам - 200 руб.
- Оплата национального парка ладожские шхеры - 350 руб.
Место начала и завершения?
Сортавала, ул. Валаамская дом 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
