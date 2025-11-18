Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы В составе группы до 11 человек вас ждет приключение на Ладожском озере! Вы посетите остров Валаам и погрузитесь в его духовную атмосферу.



Откроете для себя великолепие национального парка «Ладожские шхеры» и ощутите мощь Карельской природы. Прогуляетесь по одному из островов, чтобы запечатлеть в памяти потрясающие виды.

Описание водной прогулки Нескучная поездка По пути плавания нам откроются потрясающие виды отвесных скал и бескрайние водные просторы. Капитан-гид расскажет интересные истории обо всём, что будет встречаться на пути, и с удовольствием поддержит любой разговор. Остров Валаам Здесь у вас будет 3 часа времени для самостоятельного изучения острова, капитан подскажет, как это лучше сделать. Вы можете посетить Спасо-Преображенский собор, Никольский скит, часовню «Всех скорбящих Радосте», Благовещенскую часовню, часовню святой Ксении Петербургской, Игуменское кладбище. Насладитесь духовной атмосферой и проведёте время вдали от шумного города. По желанию можно арендовать гольф-кар или электровелосипед и изучать остров на колёсах. Национальный парк и видовая площадка Мы проследуем через архипелаги и посетим живописный национальный парк «Ладожские шхеры» с его богатой разнообразной природой. Причалим к одному из островов на полчаса. Вы увидите немало чудес, например, деревья, растущие на скалистых берегах практически без почвы.

