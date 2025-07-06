Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Прогулка на святой остров Валаам с обзором Ладожских шхер 5 9 отзывов

Юлия Ваш гид в Сортавале Задать вопрос Групповая экскурсия 5500 ₽ за человека 5 9 отзывов 6 часов 1-11 человек На катере Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Путешествие к острову Валаам начинается через уникальные скалистые острова Ладожских шхер. Архипелаг, который образовался миллионы лет назад, спокойная гладь озера и хвойные леса делают эти места особенно привлекательными. Во время прогулки на катере вы увидите финскую каменоломню, Петровскую бухту, водопад и остров Волнорез. Осмотрев эти привлекательные пейзажи мы выйдем в открытую Ладогу. А затем посетим остров Валаам – в вашем распоряжении будет 3 часа свободного времени (можно воспользоваться услугами местного гида). За это время вы успеете познакомится с уникальным и святым местом, прогуляться по острову и посетить самые знаковые церкви и скиты. Здесь красота природы сливаются воедино с архитектурой этого монастыря. Это настоящая возможность насладиться спокойным и уединённым окружением Валаама. Важная информация: Входной билет в Национальный парк (Ладожские шхеры) оплачивать не нужно, так как там мы не делаем высадку. Входной билет на о Валаам 200 р. с человека Лицензия на Катер ЛО 18-00112-78/01944165 Страховки на пассажиров

С пн - вс 8:00 11:00, 15:00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? На парковке у причала вас встретит капитан

И после знакомства и инструктажа мы отправимся в путешествие! Пройдём рядом с финской военной базой и гидросамолетами

А также через заповедные ладожские шхеры

Где скалы и водная гладь сливаются в единый неповторимый пейзаж. Посмотрим на церковь Николая Чудотворца и Дачу Винтера с воды. Попутно вы услышите о местной флоре и фауне

Обычаях и особенностях жизни в Карелии. Если повезёт

Встретите ладожскую нерпу Место начала и завершения? Г. Сортавала набережная Ладожской Флотилии 5 Когда и сколько длится? Когда: С пн - вс 8:00 11:00, 15:00 Экскурсия длится около 6 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек. Важная информация Входной билет в Национальный парк (Ладожские шхеры) оплачивать не нужно, так как там мы не делаем высадку

Входной билет на о Валаам 200 р. с человека

Лицензия на Катер

ЛО 18-00112-78/01944165

Страховки на пассажиров Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.