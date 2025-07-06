Прогулка на святой остров Валаам с обзором Ладожских шхер
Описание экскурсииПутешествие к острову Валаам начинается через уникальные скалистые острова Ладожских шхер. Архипелаг, который образовался миллионы лет назад, спокойная гладь озера и хвойные леса делают эти места особенно привлекательными. Во время прогулки на катере вы увидите финскую каменоломню, Петровскую бухту, водопад и остров Волнорез. Осмотрев эти привлекательные пейзажи мы выйдем в открытую Ладогу. А затем посетим остров Валаам – в вашем распоряжении будет 3 часа свободного времени (можно воспользоваться услугами местного гида). За это время вы успеете познакомится с уникальным и святым местом, прогуляться по острову и посетить самые знаковые церкви и скиты. Здесь красота природы сливаются воедино с архитектурой этого монастыря. Это настоящая возможность насладиться спокойным и уединённым окружением Валаама. Важная информация: Входной билет в Национальный парк (Ладожские шхеры) оплачивать не нужно, так как там мы не делаем высадку. Входной билет на о Валаам 200 р. с человека Лицензия на Катер ЛО 18-00112-78/01944165 Страховки на пассажиров
С пн - вс 8:00 11:00, 15:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- На парковке у причала вас встретит капитан
- И после знакомства и инструктажа мы отправимся в путешествие! Пройдём рядом с финской военной базой и гидросамолетами
- А также через заповедные ладожские шхеры
- Где скалы и водная гладь сливаются в единый неповторимый пейзаж. Посмотрим на церковь Николая Чудотворца и Дачу Винтера с воды. Попутно вы услышите о местной флоре и фауне
- Обычаях и особенностях жизни в Карелии. Если повезёт
- Встретите ладожскую нерпу
Место начала и завершения?
Г. Сортавала набережная Ладожской Флотилии 5
Когда и сколько длится?
Когда: С пн - вс 8:00 11:00, 15:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Важная информация
- Входной билет в Национальный парк (Ладожские шхеры) оплачивать не нужно, так как там мы не делаем высадку
- Входной билет на о Валаам 200 р. с человека
- Лицензия на Катер
- ЛО 18-00112-78/01944165
- Страховки на пассажиров
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Прогулка прекрасно организована! Катер чистый, новый комфортный. Капитан профессионал своего дела. Ко всем индивидуальный подход.
Перед отправлением, всем были выданы спас. жилеты.
Был проведен инструктаж.
По пути до о. Валаам капитан рассказывал о
Перед отправлением, всем были выданы спас. жилеты.
Был проведен инструктаж.
По пути до о. Валаам капитан рассказывал о
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А
Отличная прогулка Валаам +Ладожское шхеры. Маршрут построен до мелочей. Перед отправление капитан провёл инструктаж, подобрали всем спасательные жилеты. Капитан Александр очень внимательный, опытный, дружелюбный, кстати сотрудник МЧС. Прогулка с ним
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Е
Недавно посетила о. Валаам с отправлением из п. Импилахти — впечатления незабываемые! Огромное спасибо за комфортную поездку на частном катере: просторный, чистый, тихий ход и возможность наслаждаться природой без суеты.
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Е
Были на водной прогулке, с посещением о. Валаам. Впечатления остались замечательные. Администратор Юлия очень внимательная, все вопросы решались быстро. Капитан Александр профессионал, уверенный, тактичный, ответственный. Серьёзный подход чувствуется во всём. Катер блестит, новенький, чистый. Техника безопасности на высшем уровне. Ребята помогли с заказом экскурсии на острове. На Валааме стоит побывать и не раз. Сейчас самое время!
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А
Спасибо огромное за организацию экскурсии.
Все было на высшем уровне.
Юлия всегда была на связи, отвечала на все возникающие вопросы.
Очень понравилась экскурсионное сопровождение капитана до о. Валаам. Увидели Ладожские шхеры и многие другие достопримечательности.
На острове Валаам была организована экскурсия, за что отдельное спасибо.
Всем рекомендую!
Все было на высшем уровне.
Юлия всегда была на связи, отвечала на все возникающие вопросы.
Очень понравилась экскурсионное сопровождение капитана до о. Валаам. Увидели Ладожские шхеры и многие другие достопримечательности.
На острове Валаам была организована экскурсия, за что отдельное спасибо.
Всем рекомендую!
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Д
Спасибо команде.
Был много где, есть с чем сравнить.
Индивидуальный подход к каждому.
Экскурсионное сопровождение капитана выше всех похвал.
Плыть на катере было комфортно, не укачивает.
На о. Валаам советую брать экскурсию, о. Валаам очень большой не обойти, ребята помогают с организацией.
Рекомендую всем!!!!
Был много где, есть с чем сравнить.
Индивидуальный подход к каждому.
Экскурсионное сопровождение капитана выше всех похвал.
Плыть на катере было комфортно, не укачивает.
На о. Валаам советую брать экскурсию, о. Валаам очень большой не обойти, ребята помогают с организацией.
Рекомендую всем!!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Сортавалы
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