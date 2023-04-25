Валаамcкий архипелаг, насчитывающий десятки островов, привлекает путешественников не только живописными видами, но и религиозной историей.
Вы самостоятельно сможете посетить остров Валаам, а на обратном пути побываете в Национальном парке «Ладожские шхеры» и прогуляетесь по острову Хонкасало.
Вы самостоятельно сможете посетить остров Валаам, а на обратном пути побываете в Национальном парке «Ладожские шхеры» и прогуляетесь по острову Хонкасало.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Церковь Николая Чудотворца
- Отвесные скалы острова Хавус
- Остров Хонкасало и гора Вахтимяки
- Никольский скит
- Спасо-Преображенский собор Валаамского монастыря
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Валаамский архипелаг — скопление 50 островов на Ладожском озере, расположенных настолько близко друг к другу, что выглядят они единым целым. Архипелаг чаще именуют Валаамом, по названию самого крупного острова. Туристов привлекают живописные бухты со скалистыми берегами и сосновыми рощами, а также религиозная история Валаама, где расположен мужской монастырь.
Что вас ждетВо время экскурсии на катере вы увидите церковь Николая Чудотворца, преемницу одной из древнейших православных церквей Приладожья, а также отвесные скалы острова Хавус. Вас ждет путешествие к Валаамскому архипелагу с высадкой на острове Валаам, на котором вы сможете находиться три часа, любуясь красотой северной природы, панорамными видами на Ладожское озеро, а также архитектурой Спасо-Преображенского собора и монастырских скитов. На обратном пути вы посетите Национальный парк «Ладожские шхеры» и прогуляетесь по острову Хонкасало, где сможете подняться на гору Вахтимяки.
Важно знать:• на территории Национального парка запрещено находиться в заповедной и особо охраняемой функциональной зоне,
- в рекреационной зоне вход и заезд возможны только по разрешению администрации Национального парка «Ладожские шхеры»,
- посещение территории Национального парка является платным,
- вам необходимо прибыть на место сбора за 15 минут до начала экскурсии,
- наденьте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Прогулка на катере на остров Валаам и обратно с экскурсией от капитана
- Прогулка по острову Хонкасало
- Что не входит
- Плата за посещение Национального парка «Ладожские шхеры»
- Личные расходы (напитки, еда, сувениры и пр.)
- Место начала и завершения?
- г. Сортавала, ул. Ленина, д. 3
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Путешествуя с «Сортавала-Валаам», вы получите море незабываемых впечатлений, ощущение счастья и эмоции.
- КоАП РФ Статья 8.39: «Нарушение установленного режима на территориях государственных природных заповедников и национальных парков влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч рублей».
- На территории Национального парка запрещено находиться в заповедной и особо охраняемой функциональной зоне.
- В рекреационной зоне вход и заезд возможны только по разрешению администрации Национального парка «Ладожские шхеры».
- Посещение территории Национального парка является платным.
- Вам необходимо прибыть за 15 минут до начала экскурсии.
- Контакты: тел. +7921 525 66 66
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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