4 дня в «Ягодной деревне». Рождество в Карелии

4 дня в «Ягодной деревне»
Проведите волшебные рождественские дни на Ладожских островах! В этом туре вас ждут знакомство с исторической Сортавалой, прогулка на аэролодках по Ладожскому озеру, экскурсия в горный парк «Рускеала».

А ещё вы сможете погрузиться в атмосферу праздника, примите участие в рождественских колядках, мастер-классах по изготовлению ёлочных игрушек и карельской выпечки, а уютный загородный комплекс станет вашим сказочным зимним домиком в деревне!
Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Сортавалу. Обзорная экскурсия по городу. Путешествие по Ладожским шхерам. Рождественский ужин

Путешествие начинается в Сортавале, куда вам нужно добраться самостоятельно в первый день программы.

Рекомендуем приобретать билеты на поезд № 160В с прибытием из Москвы.

Встреча на вокзале Сортавалы, завтрак в кафе.

Вы отправитесь с гидом на обзорную экскурсию по Сортавале, прогуляетесь по исторической части города, познакомитесь с его необычной застройкой и живописной природой, узнаете о судьбе города: от его основания до современной жизни.

После экскурсии поднимемся на гору Кухавуори в парке Ваккосалми. Наверх ведет бетонная лестница 1927 года постройки с 183 ступеньками. С высоты почти 64 м вы увидите во всей красе Ладожское озеро, исторический центр Сортавалы, по которому только что гуляли, и окрестности города.

С причала Сортавалы вы отправитесь на 2-х часовую прогулку на аэролодках по Ладожскому озеру – самому большому озеру Европы! Вы увидите знаменитые скальные острова, покрытые ледовыми наплесками, причудливо сформированными ветром и водой, и рифовые горы.

Рифовыми называют возвышенности, обрывающиеся в озеро отвесными скалами, высота которых может достигать 80 метров.

Багаж будет доставлен служебной машиной в загородный комплекс Ягодная деревня. На экскурсию вы отправитесь налегке.

Экскурсия закончится прибытием в загородный комплекс «Ягодная деревня», который расположился на двух разделенных проливом островах Ладожского озера.

Здесь вас уже будет ждать обед.

После расселения по номерам у вас будет свободное время.

При желании можно посетить баню-фурако на берегу пролива, отправиться на снегоходный маршрут, взять в аренду лыжи, снегоступы и другой инвентарь для активного времяпрепровождения (за доп. плату, цены уточняйте на стойке администратора) или отдохнуть в номерах.

На Рождество в Ягодной деревне мы сохраняем старинные традиции и приглашаем вас присоединиться к колядкам!

Вы будете петь праздничные песни, ходить по деревне от дома к дому и желать всем счастья, здоровья и благополучия.

Весёлые игры, звонкие голоса и атмосфера настоящего народного праздника подарят радость и взрослым, и детям, а знакомство с колядками станет уникальной частью вашего рождественского отдыха.

Наступает время рождественского застолья в ресторане «Ягодной деревни».

Все гости собираются за большим столом: бокалы звенят в тостах, аромат праздничных блюд наполняет воздух, мерцающие свечи и гирлянды поддерживают атмосферу уюта. И каждый за столом чувствует настоящую рождественскую магию!

Ночь вы проведете в уютных домиках со всеми удобствами.

2 день

Обед-пикник у костра. Свободное время или активности за доп. плату

После раннего завтрака в ресторане комплекса (шведский стол) вы можете продолжить свой отдых в домике или прогуляться по окрестностям «Ягодной деревни».

Днем вас ждёт настоящий зимний обед-пикник у костра (при хорошей погоде).

В тепле живого огня особенно вкусно пробовать традиционные карельские калитки и рыбу, согреваться горячим чаем и наслаждаться неспешными разговорами.

Свободное время на базе.

При желании можно посетить русскую баню или баню-фурако на берегу пролива, взять в аренду лыжи, снегоступы и другой инвентарь для активного времяпрепровождения (за доп. плату, цены уточняйте на стойке администратора) или отдохнуть в номерах.

Вы можете принять участие в снегоходном путешествии (за доп. плату) и отправиться в двухчасовое снегоходное сафари по острову Риеккалансаари (двухместное размещение на снегоходе, для водителей требуются права категории B).

Перед стартом вы прослушаете инструктаж по технике безопасности и подберете снегоходную экипировку.

Остров Риеккалансаари – крупнейший остров Ладожских шхер с уникальной природой: скалы с мрачными ущельями, протяженные равнины, которые покрыты лесами, болотами и лугами.

Ужин в ресторане комплекса (шведский стол).

Вечером продолжим знакомиться за настольными играми и общением в ресторане или у костра (в зависимости от погодных условий).

На базе есть своя коллекция игр, которыми можно свободно пользоваться, так что вечер пройдёт легко и непринужденно, в беседах и со смехом.

Ночь вы проведете в уютных домиках со всеми удобствами.

3 день

Мастер-классы по калиткам и по елочной игрушке. Свободное время или активности за доп. плату

Утром, сразу после завтрака, у вас будет немного свободного времени, которое вы можете провести на свое усмотрение.

Далее для вас будет организован мастер-класс по приготовлению калиток – традиционной карельской выпечки.

Хранитель карельских традиций поделится секретами приготовления теста и правильной лепки, а также расскажет про главный ингредиент удачной калитки: различные варианты начинок.

Вы приготовите их самостоятельно, и уже во время обеда вы сможете их попробовать!

Свободное время на базе.

При желании можно посетить русскую баню или баню-фурако на берегу пролива, взять в аренду лыжи, снегоступы и другой инвентарь для активного времяпрепровождения (за доп. плату, цены уточняйте на стойке администратора) или отдохнуть в номерах.

Вы можете принять участие в снегоходном путешествии (за доп. плату) и отправиться в двухчасовое снегоходное сафари по острову Риеккалансаари (двухместное размещение на снегоходе, для водителей требуются права категории B).

Перед стартом вы прослушаете инструктаж по технике безопасности и подберете снегоходную экипировку.

Остров Риеккалансаари – крупнейший остров Ладожских шхер с уникальной природой: скалы с мрачными ущельями, протяженные равнины, которые покрыты лесами, болотами и лугами.

Вы поучаствуете в мастер-классе по изготовлению елочной игрушки.

Под руководством мастера вы своими руками сделаете для себя или в подарок близкому человеку карельский оберег, который защитит от зла, принесет удачу, здоровье и благополучие в Новом году.

Ужин в ресторане комплекса.

4 день

Экскурсия в горный парк Рускеала. Свободное время в Сортавале

Вы позавтракаете в ресторане на базе, и у вас будет свободное время: можно прогуляться по территории или отдохнуть в номере.

Освобождение домиков в 12:00.

После обеда в «Ягодной деревне» вы отправитесь в горный парк «Рускеала». Здесь вас ждет наземная экскурсия с гидом.

Рускеальский мраморный карьер является памятником культурного наследия России (за доп. плату возможно посещение подземной части каньона). Разработка здесь началась в 1765 году.

Рускеальским мрамором отделаны стены знаменитого Исаакиевского собора, станций метро «Ладожская» и «Приморская» в Санкт-Петербурге.

Карьер представляет собой огромную систему подземных штолен и штреков, соединенных вертикальными шахтами. Большая их часть после Великой Отечественной войны оказалась затоплена, и карьер превратился в удивительно красивое озеро с бирюзовым оттенком воды, прозрачность которой достигает 15-18 метров.

Экскурсия познакомит вас с историей этого места, а затем у вас будет свободное время, которое можно посвятить прогулкам по парку или выбрать для себя другие доступные в парке активности.

По пути из парка заезжаем на ж/д вокзал Сортавалы, здесь вы можете оставить багаж в камере хранения (при желании, за доп. плату).

Вечером у вас будет свободное время в Сортавале — можно самостоятельно поужинать в приглянувшемся кафе или ресторанчике, купить сувениры и прогуляться по городу.

Отправление вечерними поездами с ж/д вокзала г. Сортавала – в 20:52 ночной поезд № 160А, идущий через Санкт-Петербург в Москву.

Обратные билеты нужно купить на поезда с отправлением из Сортавалы не ранее 18:00.

Проживание

Тур предполагает двухместное размещение в домике в загородном комплексе «Ягодная деревня».

Стоимость тура на 1 человека – 61 500 руб. /чел.

Скидка детям до 12 лет – 10%.

Доплата за одноместное размещение в домике – 20 000 руб. (по желанию).

Варианты проживания

Загородный комплекс «Ягодная деревня»

3 ночи

Вы будете жить в загородном комплексе «Ягодная деревня» на берегу пролива между островами Онттолансаари и Риеккалансаари.

На территории комплекса расположены:

  • ресторан, где каждый день для вас будут сервировать завтрак, обед и ужин в соответствии с программой выше;
  • внутри организована обеденная и чайная зоны (всегда в свободном доступе горячая и холодная вода, чай, кофе, сладости), а также зона отдыха с камином и настольными играми;
  • 50 уютных домиков вместимостью 2 человека. В каждом из них кровати-трансформеры – все кровати односпальные, которые при желании можно объединить – с постельным бельем и полотенцами, терраса, шкаф для одежды, а также розетки, собственный санузел и мини-холодильник;
  • баня-фурако на берегу пролива – подогреваемая открытая деревянная купель;
  • русская баня;
  • костровая зона с местами для сидения;
  • собственная парковка.
Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Сортавалы и обратно
  • Ужин в последний день программы (по желанию)
  • Доплата за одноместное размещение в домике - 20 000 руб. (по желанию)
  • Снегоходный маршрут и экипировка: теплые ветрозащитные комбинезоны, снегоходные шлемы с забралом, подшлемник, снегоходная обувь, снегоходные перчатки
  • Доплата за одноместную посадку на снегоходе - 12 500 руб. (по желанию)
  • Баня-фурако (по желанию) - 6 000 руб. /сеанс до 2-х часов (до 4-х чел.)
  • Русская баня (по желанию) - 10 000 руб. /сеанс до 2-х часов, до 4-х чел. (каждый доп. чел. + 500 руб., комфортно до 6 чел.)
  • Сувениры
  • Алкоголь (возможно употребление своего алкоголя: пробковый сбор - 400 руб. за бутылку крепкого, 250 руб. за вино)
  • Доп. услуги на базе (снегоступы, лыжи, снегоходы) - цену уточнять на стойке администратора
  • Доплата за проживание с питомцем - 1 000 руб. /ночь
Место начала и завершения?
Республика Карелия, Сортавала
Входят ли билеты в стоимость тура?

Билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Можно ли в тур с собакой?

В Ягодной деревне можно отдохнуть вместе со своей собакой небольшой породы (до 30 кг).

Проживание с питомцем стоит 1000 руб. /ночь, при заезде берётся залог 5000 руб., который возвращается, если собака вела себя воспитанно.

Мы выдаём миски и биопакеты, чтобы отдых был комфортным и для вас, и для других гостей.

Ваш питомец может оставаться в домике, пока вы на экскурсиях, в парке «Бастион» маленьких собак (которых можно взять на руки) пускают внутрь, а больших просят подождать на улице.

Важно помнить, что вся ответственность за поведение питомца остаётся на владельце.

Есть ли рекомендации по прибытию?

Путешествие начинается в Сортавале, куда вам нужно добраться самостоятельно в первый день программы. Рекомендуем приобретать билеты на поезд № 160В с прибытием из Москвы.

Обратные билеты нужно купить на поезда с отправлением из Сортавалы не ранее 18:00 в заключительный день тура.

Есть ли скидки на тур?

Скидка детям до 12 лет – 10%.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

