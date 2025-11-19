1 день

Прибытие в Сортавалу. Обзорная экскурсия по городу. Путешествие по Ладожским шхерам. Рождественский ужин

Путешествие начинается в Сортавале, куда вам нужно добраться самостоятельно в первый день программы.

Рекомендуем приобретать билеты на поезд № 160В с прибытием из Москвы.

Встреча на вокзале Сортавалы, завтрак в кафе.

Вы отправитесь с гидом на обзорную экскурсию по Сортавале, прогуляетесь по исторической части города, познакомитесь с его необычной застройкой и живописной природой, узнаете о судьбе города: от его основания до современной жизни.

После экскурсии поднимемся на гору Кухавуори в парке Ваккосалми. Наверх ведет бетонная лестница 1927 года постройки с 183 ступеньками. С высоты почти 64 м вы увидите во всей красе Ладожское озеро, исторический центр Сортавалы, по которому только что гуляли, и окрестности города.

С причала Сортавалы вы отправитесь на 2-х часовую прогулку на аэролодках по Ладожскому озеру – самому большому озеру Европы! Вы увидите знаменитые скальные острова, покрытые ледовыми наплесками, причудливо сформированными ветром и водой, и рифовые горы.

Рифовыми называют возвышенности, обрывающиеся в озеро отвесными скалами, высота которых может достигать 80 метров.

Багаж будет доставлен служебной машиной в загородный комплекс Ягодная деревня. На экскурсию вы отправитесь налегке.

Экскурсия закончится прибытием в загородный комплекс «Ягодная деревня», который расположился на двух разделенных проливом островах Ладожского озера.

Здесь вас уже будет ждать обед.

После расселения по номерам у вас будет свободное время.

При желании можно посетить баню-фурако на берегу пролива, отправиться на снегоходный маршрут, взять в аренду лыжи, снегоступы и другой инвентарь для активного времяпрепровождения (за доп. плату, цены уточняйте на стойке администратора) или отдохнуть в номерах.

На Рождество в Ягодной деревне мы сохраняем старинные традиции и приглашаем вас присоединиться к колядкам!

Вы будете петь праздничные песни, ходить по деревне от дома к дому и желать всем счастья, здоровья и благополучия.

Весёлые игры, звонкие голоса и атмосфера настоящего народного праздника подарят радость и взрослым, и детям, а знакомство с колядками станет уникальной частью вашего рождественского отдыха.

Наступает время рождественского застолья в ресторане «Ягодной деревни».

Все гости собираются за большим столом: бокалы звенят в тостах, аромат праздничных блюд наполняет воздух, мерцающие свечи и гирлянды поддерживают атмосферу уюта. И каждый за столом чувствует настоящую рождественскую магию!

Ночь вы проведете в уютных домиках со всеми удобствами.

