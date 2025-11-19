А ещё вы сможете погрузиться в атмосферу праздника, примите участие в рождественских колядках, мастер-классах по изготовлению ёлочных игрушек и карельской выпечки, а уютный загородный комплекс станет вашим сказочным зимним домиком в деревне!
Программа тура по дням
Прибытие в Сортавалу. Обзорная экскурсия по городу. Путешествие по Ладожским шхерам. Рождественский ужин
Путешествие начинается в Сортавале, куда вам нужно добраться самостоятельно в первый день программы.
Рекомендуем приобретать билеты на поезд № 160В с прибытием из Москвы.
Встреча на вокзале Сортавалы, завтрак в кафе.
Вы отправитесь с гидом на обзорную экскурсию по Сортавале, прогуляетесь по исторической части города, познакомитесь с его необычной застройкой и живописной природой, узнаете о судьбе города: от его основания до современной жизни.
После экскурсии поднимемся на гору Кухавуори в парке Ваккосалми. Наверх ведет бетонная лестница 1927 года постройки с 183 ступеньками. С высоты почти 64 м вы увидите во всей красе Ладожское озеро, исторический центр Сортавалы, по которому только что гуляли, и окрестности города.
С причала Сортавалы вы отправитесь на 2-х часовую прогулку на аэролодках по Ладожскому озеру – самому большому озеру Европы! Вы увидите знаменитые скальные острова, покрытые ледовыми наплесками, причудливо сформированными ветром и водой, и рифовые горы.
Рифовыми называют возвышенности, обрывающиеся в озеро отвесными скалами, высота которых может достигать 80 метров.
Багаж будет доставлен служебной машиной в загородный комплекс Ягодная деревня. На экскурсию вы отправитесь налегке.
Экскурсия закончится прибытием в загородный комплекс «Ягодная деревня», который расположился на двух разделенных проливом островах Ладожского озера.
Здесь вас уже будет ждать обед.
После расселения по номерам у вас будет свободное время.
При желании можно посетить баню-фурако на берегу пролива, отправиться на снегоходный маршрут, взять в аренду лыжи, снегоступы и другой инвентарь для активного времяпрепровождения (за доп. плату, цены уточняйте на стойке администратора) или отдохнуть в номерах.
На Рождество в Ягодной деревне мы сохраняем старинные традиции и приглашаем вас присоединиться к колядкам!
Вы будете петь праздничные песни, ходить по деревне от дома к дому и желать всем счастья, здоровья и благополучия.
Весёлые игры, звонкие голоса и атмосфера настоящего народного праздника подарят радость и взрослым, и детям, а знакомство с колядками станет уникальной частью вашего рождественского отдыха.
Наступает время рождественского застолья в ресторане «Ягодной деревни».
Все гости собираются за большим столом: бокалы звенят в тостах, аромат праздничных блюд наполняет воздух, мерцающие свечи и гирлянды поддерживают атмосферу уюта. И каждый за столом чувствует настоящую рождественскую магию!
Ночь вы проведете в уютных домиках со всеми удобствами.
Обед-пикник у костра. Свободное время или активности за доп. плату
После раннего завтрака в ресторане комплекса (шведский стол) вы можете продолжить свой отдых в домике или прогуляться по окрестностям «Ягодной деревни».
Днем вас ждёт настоящий зимний обед-пикник у костра (при хорошей погоде).
В тепле живого огня особенно вкусно пробовать традиционные карельские калитки и рыбу, согреваться горячим чаем и наслаждаться неспешными разговорами.
Свободное время на базе.
При желании можно посетить русскую баню или баню-фурако на берегу пролива, взять в аренду лыжи, снегоступы и другой инвентарь для активного времяпрепровождения (за доп. плату, цены уточняйте на стойке администратора) или отдохнуть в номерах.
Вы можете принять участие в снегоходном путешествии (за доп. плату) и отправиться в двухчасовое снегоходное сафари по острову Риеккалансаари (двухместное размещение на снегоходе, для водителей требуются права категории B).
Перед стартом вы прослушаете инструктаж по технике безопасности и подберете снегоходную экипировку.
Остров Риеккалансаари – крупнейший остров Ладожских шхер с уникальной природой: скалы с мрачными ущельями, протяженные равнины, которые покрыты лесами, болотами и лугами.
Ужин в ресторане комплекса (шведский стол).
Вечером продолжим знакомиться за настольными играми и общением в ресторане или у костра (в зависимости от погодных условий).
На базе есть своя коллекция игр, которыми можно свободно пользоваться, так что вечер пройдёт легко и непринужденно, в беседах и со смехом.
Ночь вы проведете в уютных домиках со всеми удобствами.
Мастер-классы по калиткам и по елочной игрушке. Свободное время или активности за доп. плату
Утром, сразу после завтрака, у вас будет немного свободного времени, которое вы можете провести на свое усмотрение.
Далее для вас будет организован мастер-класс по приготовлению калиток – традиционной карельской выпечки.
Хранитель карельских традиций поделится секретами приготовления теста и правильной лепки, а также расскажет про главный ингредиент удачной калитки: различные варианты начинок.
Вы приготовите их самостоятельно, и уже во время обеда вы сможете их попробовать!
Свободное время на базе.
При желании можно посетить русскую баню или баню-фурако на берегу пролива, взять в аренду лыжи, снегоступы и другой инвентарь для активного времяпрепровождения (за доп. плату, цены уточняйте на стойке администратора) или отдохнуть в номерах.
Вы можете принять участие в снегоходном путешествии (за доп. плату) и отправиться в двухчасовое снегоходное сафари по острову Риеккалансаари (двухместное размещение на снегоходе, для водителей требуются права категории B).
Перед стартом вы прослушаете инструктаж по технике безопасности и подберете снегоходную экипировку.
Остров Риеккалансаари – крупнейший остров Ладожских шхер с уникальной природой: скалы с мрачными ущельями, протяженные равнины, которые покрыты лесами, болотами и лугами.
Вы поучаствуете в мастер-классе по изготовлению елочной игрушки.
Под руководством мастера вы своими руками сделаете для себя или в подарок близкому человеку карельский оберег, который защитит от зла, принесет удачу, здоровье и благополучие в Новом году.
Ужин в ресторане комплекса.
Экскурсия в горный парк Рускеала. Свободное время в Сортавале
Вы позавтракаете в ресторане на базе, и у вас будет свободное время: можно прогуляться по территории или отдохнуть в номере.
Освобождение домиков в 12:00.
После обеда в «Ягодной деревне» вы отправитесь в горный парк «Рускеала». Здесь вас ждет наземная экскурсия с гидом.
Рускеальский мраморный карьер является памятником культурного наследия России (за доп. плату возможно посещение подземной части каньона). Разработка здесь началась в 1765 году.
Рускеальским мрамором отделаны стены знаменитого Исаакиевского собора, станций метро «Ладожская» и «Приморская» в Санкт-Петербурге.
Карьер представляет собой огромную систему подземных штолен и штреков, соединенных вертикальными шахтами. Большая их часть после Великой Отечественной войны оказалась затоплена, и карьер превратился в удивительно красивое озеро с бирюзовым оттенком воды, прозрачность которой достигает 15-18 метров.
Экскурсия познакомит вас с историей этого места, а затем у вас будет свободное время, которое можно посвятить прогулкам по парку или выбрать для себя другие доступные в парке активности.
По пути из парка заезжаем на ж/д вокзал Сортавалы, здесь вы можете оставить багаж в камере хранения (при желании, за доп. плату).
Вечером у вас будет свободное время в Сортавале — можно самостоятельно поужинать в приглянувшемся кафе или ресторанчике, купить сувениры и прогуляться по городу.
Отправление вечерними поездами с ж/д вокзала г. Сортавала – в 20:52 ночной поезд № 160А, идущий через Санкт-Петербург в Москву.
Обратные билеты нужно купить на поезда с отправлением из Сортавалы не ранее 18:00.
Проживание
Тур предполагает двухместное размещение в домике в загородном комплексе «Ягодная деревня».
Стоимость тура на 1 человека – 61 500 руб. /чел.
Скидка детям до 12 лет – 10%.
Доплата за одноместное размещение в домике – 20 000 руб. (по желанию).
Варианты проживания
Загородный комплекс «Ягодная деревня»
Вы будете жить в загородном комплексе «Ягодная деревня» на берегу пролива между островами Онттолансаари и Риеккалансаари.
На территории комплекса расположены:
- ресторан, где каждый день для вас будут сервировать завтрак, обед и ужин в соответствии с программой выше;
- внутри организована обеденная и чайная зоны (всегда в свободном доступе горячая и холодная вода, чай, кофе, сладости), а также зона отдыха с камином и настольными играми;
- 50 уютных домиков вместимостью 2 человека. В каждом из них кровати-трансформеры – все кровати односпальные, которые при желании можно объединить – с постельным бельем и полотенцами, терраса, шкаф для одежды, а также розетки, собственный санузел и мини-холодильник;
- баня-фурако на берегу пролива – подогреваемая открытая деревянная купель;
- русская баня;
- костровая зона с местами для сидения;
- собственная парковка.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Сортавалы и обратно
- Ужин в последний день программы (по желанию)
- Доплата за одноместное размещение в домике - 20 000 руб. (по желанию)
- Снегоходный маршрут и экипировка: теплые ветрозащитные комбинезоны, снегоходные шлемы с забралом, подшлемник, снегоходная обувь, снегоходные перчатки
- Доплата за одноместную посадку на снегоходе - 12 500 руб. (по желанию)
- Баня-фурако (по желанию) - 6 000 руб. /сеанс до 2-х часов (до 4-х чел.)
- Русская баня (по желанию) - 10 000 руб. /сеанс до 2-х часов, до 4-х чел. (каждый доп. чел. + 500 руб., комфортно до 6 чел.)
- Сувениры
- Алкоголь (возможно употребление своего алкоголя: пробковый сбор - 400 руб. за бутылку крепкого, 250 руб. за вино)
- Доп. услуги на базе (снегоступы, лыжи, снегоходы) - цену уточнять на стойке администратора
- Доплата за проживание с питомцем - 1 000 руб. /ночь
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Можно ли в тур с собакой?
В Ягодной деревне можно отдохнуть вместе со своей собакой небольшой породы (до 30 кг).
Проживание с питомцем стоит 1000 руб. /ночь, при заезде берётся залог 5000 руб., который возвращается, если собака вела себя воспитанно.
Мы выдаём миски и биопакеты, чтобы отдых был комфортным и для вас, и для других гостей.
Ваш питомец может оставаться в домике, пока вы на экскурсиях, в парке «Бастион» маленьких собак (которых можно взять на руки) пускают внутрь, а больших просят подождать на улице.
Важно помнить, что вся ответственность за поведение питомца остаётся на владельце.
Есть ли рекомендации по прибытию?
Путешествие начинается в Сортавале, куда вам нужно добраться самостоятельно в первый день программы. Рекомендуем приобретать билеты на поезд № 160В с прибытием из Москвы.
Обратные билеты нужно купить на поезда с отправлением из Сортавалы не ранее 18:00 в заключительный день тура.
Есть ли скидки на тур?
Скидка детям до 12 лет – 10%.