Встречаем Новый Год 2025 в Сортавале

Найдено 3 тура в категории «Новогодние 2025» в Сортавале, цены от 41 400 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Гастрономический тур в Карелию и Выборг на новогодние праздники
На автобусе
3 отзыва
5 дней
Гастрономический тур в Карелию и Выборг на новогодние праздники
Начало: Санкт-Петербург
«Подарите себе незабываемые впечатления от новогодних праздников в нашем туре по Выборгу и Карелии»
3 янв в 10:00
152 000 за человека
Новый год по-карельски: хаски, северные олени, викинги и ретропоезд
скидка
10%
3 дня
Новый год по-карельски: хаски, северные олени, викинги и ретропоезд
Оказаться в сказке заснеженных лесов, погладить животных и погрузиться в волшебство «Рускеалы»
Начало: Сортавала, до 08:30
«Мы будем жить в уютном коттедже, где и встретим Новый год с песнями, играми и загадыванием желаний»
31 дек в 08:30
6 янв в 08:30
4600041 400 за человека
Новый год в Карелии без суеты! Отдых в загородном отеле «Кружево»
На автобусе
4 дня
Новый год в Карелии без суеты! Отдых в загородном отеле «Кружево»
Начало: Загородный отель «Кружево», пос. Рантуэ
«Что вас ожидает: 1-й день: Загородный отель «Кружево» – размещение в отеле – свободное время 2-й день: Новогодний квест – Детский новый год – Детская дискотека – Встреча нового года 2025»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
30 дек в 16:00
113 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • Л
    Лариса
    22 сентября 2024
    Гастрономический тур в Карелию и Выборг на новогодние праздники
    Спасибо Вам, за чёткую организацию тура! Теперь будем путешествовать только с Вами!
    Спасибо Вам, за чёткую организацию тура! Теперь будем путешествовать только с Вами!Спасибо Вам, за чёткую организацию тура! Теперь будем путешествовать только с Вами!Спасибо Вам, за чёткую организацию тура! Теперь будем путешествовать только с Вами!Спасибо Вам, за чёткую организацию тура! Теперь будем путешествовать только с Вами!Спасибо Вам, за чёткую организацию тура! Теперь будем путешествовать только с Вами!Спасибо Вам, за чёткую организацию тура! Теперь будем путешествовать только с Вами!Спасибо Вам, за чёткую организацию тура! Теперь будем путешествовать только с Вами!Спасибо Вам, за чёткую организацию тура! Теперь будем путешествовать только с Вами!Спасибо Вам, за чёткую организацию тура! Теперь будем путешествовать только с Вами!Спасибо Вам, за чёткую организацию тура! Теперь будем путешествовать только с Вами!
  • Е
    Екатерина
    18 сентября 2024
    Гастрономический тур в Карелию и Выборг на новогодние праздники
    Наш самолет задержали на 4 часа и принимающая сторона перенесла время ужина для нас. Любовались северным сиянием (это не входило
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    в тур, но природа решила подарить нам и эту красоту, а Константин, наш гид, организовал по нашей просьбе дополнительную экскурсию). Огромное спасибо нашим сопровождающим, Константину и водителю Дмитрию. Константин очень интересный рассказчик, мог ответить на любой вопрос и решить все мелкие проблемки (больших просто не было), которые возникали по маршруту. Дмитрий останавливался по нашим просьбам в тех местах, где мы хотели сделать фотографии. Все было организованно на отлично.

  • Н
    Надежда
    5 сентября 2024
    Гастрономический тур в Карелию и Выборг на новогодние праздники
    Еда отличная, гостиницы тоже, особенно в Териберке.
  • Е
    Елена
    15 апреля 2023
    VIP-тур «Новогодняя Рускеала» в доме на воде
    Всё понравилось. Особенно забота о туристах. Своих нигде не бросают. Всегда на связи. Постоянно рассылают необходимую информацию. Спасибо.
  • Т
    Татьяна
    14 марта 2023
    VIP-тур «Новогодняя Рускеала» в доме на воде
    Спасибо организаторам за тур Гран-тур Карелия!
  • Н
    Наталья
    27 февраля 2023
    VIP-тур «Новогодняя Рускеала» в доме на воде
    Организаторы сделали все чётко. Нигде не подвели. Спасибо за прекрасную поездку.

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Новогодние 2025»

Самые популярные туры этой рубрики в Сортавале
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Гастрономический тур в Карелию и Выборг на новогодние праздники
  2. Новый год по-карельски: хаски, северные олени, викинги и ретропоезд
  3. Новый год в Карелии без суеты! Отдых в загородном отеле «Кружево»
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Рускеала
  2. Ретро поезд
  3. Ладожские шхеры
  4. Ладожское озеро
  5. Исторический парк «Бастионъ»
  6. Набережная
  7. Памятник «Рунопевец»
  8. Остров Валаам
  9. Форелевое хозяйство
Сколько стоит тур в Сортавале в октябре 2024
Сейчас в Сортавале в категории "Новогодние 2025" можно забронировать 3 тура от 41 400 до 152 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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