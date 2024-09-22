5 дней
Гастрономический тур в Карелию и Выборг на новогодние праздники
Начало: Санкт-Петербург
«Подарите себе незабываемые впечатления от новогодних праздников в нашем туре по Выборгу и Карелии»
3 янв в 10:00
152 000₽ за человека
скидка
10%
3 дня
Новый год по-карельски: хаски, северные олени, викинги и ретропоезд
Оказаться в сказке заснеженных лесов, погладить животных и погрузиться в волшебство «Рускеалы»
Начало: Сортавала, до 08:30
«Мы будем жить в уютном коттедже, где и встретим Новый год с песнями, играми и загадыванием желаний»
31 дек в 08:30
6 янв в 08:30
4600041 400₽ за человека
4 дня
Новый год в Карелии без суеты! Отдых в загородном отеле «Кружево»
Начало: Загородный отель «Кружево», пос. Рантуэ
«Что вас ожидает: 1-й день: Загородный отель «Кружево» – размещение в отеле – свободное время 2-й день: Новогодний квест – Детский новый год – Детская дискотека – Встреча нового года 2025»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
30 дек в 16:00
113 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЛЛариса22 сентября 2024Спасибо Вам, за чёткую организацию тура! Теперь будем путешествовать только с Вами!
- ЕЕкатерина18 сентября 2024Наш самолет задержали на 4 часа и принимающая сторона перенесла время ужина для нас. Любовались северным сиянием (это не входило
- ННадежда5 сентября 2024Еда отличная, гостиницы тоже, особенно в Териберке.
- ЕЕлена15 апреля 2023VIP-тур «Новогодняя Рускеала» в доме на водеВсё понравилось. Особенно забота о туристах. Своих нигде не бросают. Всегда на связи. Постоянно рассылают необходимую информацию. Спасибо.
- ТТатьяна14 марта 2023VIP-тур «Новогодняя Рускеала» в доме на водеСпасибо организаторам за тур Гран-тур Карелия!
- ННаталья27 февраля 2023VIP-тур «Новогодняя Рускеала» в доме на водеОрганизаторы сделали все чётко. Нигде не подвели. Спасибо за прекрасную поездку.
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Новогодние 2025»
Самые популярные туры этой рубрики в Сортавале
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит тур в Сортавале в октябре 2024
Сейчас в Сортавале в категории "Новогодние 2025" можно забронировать 3 тура от 41 400 до 152 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Ищете где отпраздновать Новый год в Сортавале? У нас есть туры и туры на новогодние праздники Сортавалы, но бронировать нужно заранее, так как времени осталось немного и билетов на всех может не хватить. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь 2024