Вас ждет посещение острова Кижи с его знаменитой деревянной архитектурой, уникальный мраморный парк Рускеала, экскурсия на первый российский курорт «Марциальные Воды», а также возможность посетить остров Валаам с его монастырским комплексом и неповторимой атмосферой покоя и уединения.
Программа тура по дням
Приезд. Сортавала. По желанию за дополнительную плату - экскурсия на о. Валаам
08:20 По прибытии поезда №160 в г. Сортавала - Встреча с гидом на ж/д вокзале г. Сортавала табличка «Хиты Карелии».
Завтрак в кафе города.
Обзорная экскурсия по г. Сортавала.
Вместе с опытным гидом окунетесь в историю Сортавалы: узнаете о развитии города в разные эпохи, культурных особенностях и традициях. Прогуляетесь по историческому центру и полюбуетесь финскими домиками, погружаясь в особенности деревянного зодчества 19 века.
По желанию за дополнительную плату – экскурсия на о. Валаам 5300 руб. /чел. (оплата и заказ при бронировании).
Отправление по Ладожскому озеру на остров Валаам. (45 мин. в пути на «метеоре»).
Экскурсия по Центральной усадьбе монастыря и Экскурсия на один из скитов монастыря.
Обед в монастырской трапезной (постный).
Валаам-Северный Афон, святая обитель, волшебная земля. В свое время на Валааме любили бывать Н. Рерих, И. Шишкин, А. Куинджи, Ф. Тютчев, представители династии Романовых, видные церковные деятели.
Вас Валаам не оставит равнодушным!
Возвращение в г. Сортавала.
Свободное время.
Заселение в гостиницу г. Сортавала (гостиницы туркласса, номера с удобствами).
Рускеала
Завтрак в кафе гостиницы.
Освобождение номеров, вещи можно оставить в камере хранения отеля.
Трансфер в горный парк Рускеала.
Встреча с гидом в горном парке.
Групповая наземная экскурсия в горном парке Рускеала.
Старый и заброшенный карьер добычи камня, разрабатывавшийся почти три столетия, сегодня обустроен для посещения туристов. Вы увидите уникальное творение - огромную чашу, вырубленную руками человека в массиве мраморного пласта, которая простирается с севера на юг на 456 м, а ее ширина - 109 м. Прогуляетесь вдоль необыкновенного озера, которое обрамлено пологими и отвесными скалами из светло-серого мрамора, достигающими высоты 25 м над зеркалом воды.
В свободное время Вы можете воспользоваться дополнительными услугами парка (покупка в кассах парка в день проведения):
- Маршрут «Подземная Рускеала».
- Музей «Обители Ангелов».
- Музей Троллей.
- Тайные тропы земли.
Возвращение на ретро-поезде в г. Сортавала.
Для покупки билета просьба выслать полные данные.
Ужин в кафе города.
Трансфер в Петрозаводск (ориентировочно 4 часа в пути).
Позднее заселение в гостиницу (двухместные номера с удобствами).
Остров Кижи
Завтрак в кафе гостиницы.
Освобождение номеров, вещи можно оставить в камере хранения отеля.
Поездка на «комете» на остров Кижи 1 час 20 мин. по Онежскому озеру. На острове-4 часа).
Остров Кижи – жемчужина Заонежья, расположен среди Кижских шхер. Главной достопримечательностью острова является музей деревянного зодчества, в центре которого расположен ансамбль Кижского погоста.
Во время экскурсии по острову Вы посетите традиционный дом крестьянина, узнаете много нового о карельских ремеслах и традициях, послушаете колокольные звоны и увидите одну из главных православных святынь Русского Севера – церковь Воскрешения Лазаря.
Возвращение в Петрозаводск.
Трансфер в «Верховье».
Ужин.
Свободный день. По желанию сплав на рафтах
Завтракв кафе
Свободный день – отдых на базе.
По желанию сплав на рафтах (продолжительность сплава 5-6 часов).
Стоимость: 2700 руб. /человек, 2500 руб. /школьник.
Отдых у бассейна. Кулинарный мастер-класс
Завтрак в кафе.
Отдых у бассейна (в беседках) с дегустацией карельских напитков и мороженого с карельскими ягодами.
Кулинарный мастер-класс по приготовлению национальных блюд с дегустацией - обед.
Ужин.
Центр Шунгита. Гора Сампо. Марциальные Воды. Вулкан Гирвас. Заповедник Кивач. Завершение тура
Завтракв кафе.
Освобождение номеров до 12:00, выезд с вещами.
Посещение центра Шунгита.
Вас ждет знакомство с загадочным минералом, здесь Вы узнаете о свойствах шунгита и его применении, посетите шунгитовую релакс-комнату, отдых в которой подарит вам невероятный заряд живой энергии. После мы угостим Вас карельским иван-чаем.
Посещение горы «Сампо».
Гора Сампо в Карелии считается местом силы и впечатляет своей красотой. В высоту гора Сампо небольшая, подниматься несложно, а вид с вершины изумительный.
Экскурсия на первый российский курорт «Марциальные Воды».
Главным объектом показа является церковь апостола Петра – архитектурный памятник петровской эпохи. Здание было построено в 1721 году по приказу Петра I, возможно даже по его проекту и чертежам. Эта церковь - единственный архитектурный памятник, сохранившийся от строений курорта петровских времен и связанный с пребыванием царя в крае. Уникальная возможность попробовать целебную воду из 3-х источников, известных со времен Петра 1.
Посещение древнего вулкана Гирвас.
К счастью, вулкан уже недействующий, но мы можем увидеть застывшую лаву, вулканические породы и удивительной красоты пейзажи.
Выезд на Загородную Экскурсию в заповедник Кивач - старейший в России и первый в Карелии.
Во время экскурсии по заповеднику Вы увидите самый известный водопад Карелии - Кивач и дендрарий знаменитой карельской березы и музей природы.
Обед в пути.
Возвращение в г. Петрозаводск.
~19:00 Трансфер на ж/д вокзал.
Окончание программы.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах г. Петрозаводска и г. Сортавала.
Отели тур класса г. Сортавала (Сеурохуоне, Ладога) + в г. Петрозаводск (Петра 3*, Петрозаводск 3*, Лофт 3*) +3 суток в загородном отеле Верховье (25 км от Петрозаводска).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Двухместный номер
(основное место)
Одноместный номер
(основное место)
Взрослый
на доп. месте
(евро раскладушка)
|62 500 рублей
|71 700 рублей
|55 700 рублей
Скидка на ребенка до 16 лет - 2000 руб.
Расчетный час в отеле — заселение после 15:00, освобождение номеров до 12:00.
Варианты проживания
Отель Сеурахуоне
Гостиница "Сеурахуоне" находится в городе Сортавала. Здание имеет достаточно удобное месторасположение. Постояльцы могут получить следующие услуги: круглосуточная стойка регистрации, Wi-Fi, ежедневная уборка номера.
Комфортные, уютные комнаты с видом на красивую улицу, оборудованные необходимой мебелью, телевизором с плоским экраном. Так же предусмотрена отдельная ванная с душевой кабиной и всеми принадлежностями.
На территории отеля располагается кафе. Каждое утро гостям предоставляется континентальный завтрак. В непосредственной близости расположены различные магазины и рестораны, в которых тоже можно вкусно поесть.
Расстояние до ближайшего аэропорта — 96 км.
Гостиница Ладога Петрозаводск
Трехзведочная гостиница «Ладога» находится в Петрозаводске. Своим гостям она предлагает не только качественное обслуживание высококвалифицированным персоналом, но и широкий спектр услуг. Так Вы можете попариться в хамаме или сауне, а также поплавать в бассейне. На территории работает оздоровительный центр.
Номерной фонд представлен большим количеством категорий, которые оснащены всем необходимым, для того, чтобы даже длительное проживание было максимально комфортным. Все номера, обустроены так, что чувствуется домашний уют. В них есть качественная мебель и техника, а также собственная ванная комната.
Завтраки включены в стоимость номера, а обеды и ужины можно заказать за дополнительную плату и искусные повара с удовольствием приготовят для Вас лучшие блюда.
Поблизости расположились многие достопримечательности и известные места, магазины и сувенирные лавки, рестораны и столовые. До любой точки города возможно добраться на общественном транспорте.
Отель Petra Петрозаводск
Отель «Petra» находится в центре Петрозаводска, в историческом здании.
Небольшое количество номеров позволит насладиться отдыхом в домашней и уютной обстановке. Среди удобств предусмотрен кондиционер, телевизор, холодильник и индивидуальная ванная комната. Установлена рабочая зона, предлагается бутилированная вода, фен, а так же на территории работает Wi-Fi.
На первом этаже располагается гастробар «BOTTEGA», где подаются блюда кухни Европы, Италии, Азии и Ближнего Востока. Можно заказать комплексные завтраки.
Рядом различные парки и скверы, аптеки и магазины. Расстояние до аэропорта Бесовец - 14,4 км, до железнодорожного вокзала - 0,4 км.
Гостиница Петрозаводск
Гостиница Петрозаводск располагается в одноименном городе. Здесь путешественников ждет качественное обслуживание и комфортное проживание. В распоряжении постояльцев высокоскоростной интернет. Автомобиль можно оставить на просторной парковке. За дополнительную плату возможен заказ трансфера.
Номерной фонд представлен несколькими категориями. В вариантах размещения есть все необходимое, для того, чтобы даже длительный отдых стал по-домашнему уютным. В некоторых имеется собственная ванная комната с качественной сантехникой.
Для самостоятельного приготовления пищи предусмотрена общая кухня с холодильником, микроволновой печью и электрочайником.
В шаговой доступности находятся несколько музеев, магазины, кафе и бары, сувенирные лавки, остановки общественного транспорта и многие другие места, которые можно посетить всей семьей.
Hotel LOFT Ptz
«Hotel LOFT Ptz» находится в Петрозаводске, в окружении зеленых скверов. Для удобства гостей предоставляется круглосуточная стойка регистрации, трансфер и бесплатный Wi-Fi на всей территории комплекса.
Разместиться постояльцы могут в комфортабельных номерах, оснащенных удобной мебелью, современной техникой и индивидуальным санузлом. Есть возможность заселиться вместе с домашними питомцами. Отдохнуть предлагается в общем лаундже.
Пообедать гости могут в пиццерии, кафе и ресторанах европейской и карельской кухни поблизости.
«Hotel LOFT Ptz» находится рядом с основными достопримечательностями города. Гости могут посетить Кафедральный Собор Александра Невского, детские площадки и скверы, вещевые и продуктовые магазины.
Отель Верховье
Загородный отель “Верховье” располагается в одноименной деревне, недалеко от поселка Шуя, в Карелии. Он находится в спокойном, уединенном, живописном местечке республики, недалеко от столицы Карелии, Петрозаводска, на берегу Онежского озера. Отель располагает персональной территорией с огромным количеством вековых сосен, елей и других деревьев. Здесь имеется все необходимое для комфортного проживания, сна и отдыха посетителей.
В распоряжении постояльцев уютное заведение питания (мини-кафе), деревянная баня на дровах, частный бассейн. Для маленьких гостей есть питомник, где живут ручные белки, которых всегда можно покормить орешками. Для любителей спорта и активного досуга работает пункт аренды велосипедов.
Для размещения посетителей предоставляются уютные, комфортабельные коттеджи, рассчитанные на компании от двух до четырех человек максимум.
На территории загородного отеля ежедневно работает кафе, где гости могут отведать блюда русской и национальной кухни республики Карелии. В стоимость проживания включен только завтрак.
К услугам приезжающих посетителей предоставляется место для парковки личного транспорта.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранной гостинице
- Экскурсионное и транспортное обслуживание
- Питание, указанное в программе тура (4 завтрака, 1 чаепитие, 1 ужин, 1 обед)
- Входные билеты
- Работа гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Сортавалы обратно из г. Петрозаводска
- Питание, не указанное в программе тура
- Личные расходы
- Экскурсии по желанию (бронируются при оформлении тура)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документ, удостоверяющий личность, в герметичной упаковке (для детей – свидетельство о рождении);
- полис обязательного медицинского страхования;
- удобная обувь – кроссовки или ботинки;
- непромокаемая, ветрозащитная куртка;
- дождевик;
- теплый свитер или теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
- брюки спортивные;
- головной убор;
- предметы личной гигиены: мыло, полотенце, зубную щетку и зубную пасту;
- личная аптечка;
- фото и видеоаппаратура + герметичная упаковка к ним на случай дождя;
- небольшой рюкзак (20-30 л).
Как организована встреча?
В день начала тура туристы встречаются с гидом у входа на вокзал со стороны перрона.
08:20 По прибытии поезда №160 в г. Сортавала - Встреча с гидом на ж/д вокзале г. Сортавала табличка «Хиты Карелии».
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Будут ли клещи, комары или змеи на маршруте?
Период с начала мая до середины июня особо опасен в связи с активностью энцефалитных клещей. Заранее подготовьтесь к поездке в Карелию в данный период – сделайте профилактическую прививку от клещевого энцефалита, возьмите с собой специальную мазь, а также одежду и головные уборы, максимально закрывающие все части тела.
Комары встречаются повсеместно с конца мая по начало сентября, но особенно активны с начала июня до середины июля. Мокрецы наиболее активные утром и вечером. Мошки, внешне напоминающие мух, нападают днем. Слепни наиболее активны в жаркие, солнечные дни. Не забудьте средство от комаров и мошки.
В некоторых районах Карелии водятся змеи. Они неагрессивны, но мы рекомендуем туристам воздерживаться от прогулок по высокой траве и выбирать для путешествий закрытую обувь.
Какая погода в туре?
Климат в Карелии умеренно-континентальный. Лето прохладное, но возможна продолжительная жара. Погода часто меняется, бывают грозы и затяжные дожди. Вода в реках и озерах прогревается в конце июня – июле до 18-20 градусов С. До середины лета держаться белые ночи.
Погода в Карелии изменчива, совершенно внезапно может усилиться ветер, а на озерах начаться шторм. Особенно это касается Онежского и Ладожского озер. В связи с этим возможны изменения в экскурсионных программах, связанных с передвижением по воде.
При большой волне на Ладожском озере быстроходные суда по техническим причинам не выходят на маршрут, а заменяются тихоходными. Поэтому время в пути до острова Валаам до 2-х часов в одну сторону (вместо 50 минут), а экскурсионная программа на острове сокращается или изменяется (при невозможности добраться на тот или иной скит по погодным условиям водным путем).
Какие необходимо иметь при себе документы?
В связи с объявлением г. Сортавала приграничной зоной, всем туристам, посещающим данный регион, иметь при себе удостоверение личности (общегражданские паспорта, детям – свидетельства о рождении) для возможного прохождения паспортного контроля.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Дополнительные экскурсии
2-х часовой сплав на рафтах по р. Шуя + пикник.
Трансфер к сбору с группой.
Прибытие на начало сплава – порог Юманишки (40 км от г. Петрозаводск). Деление на экипажи, экипировка, инструктаж по технике безопасности. Отправляемся в плавание.
Шуя ждет наших приключений: м. Юманишки – пор. Кривой – пор. Большой Толли (2-3 к. с.), 3 км. Покатушки на пороге Большой Толли.
Продолжение сплава. Пикник (полевой обед на природе).
Трансфер в Верховье.
Стоимость: 2700 руб. /человек, 2500 руб. /школьник.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Когда узнал что у меня будет свободный день в течении часа организатор для меня устроил сплав на рафтах, крайне советую посетить данное мероприятие.
Отдельно хочу выделить нашего гида Веру Ивановну, провела очень интересные экскурсии, всем всё объясняла, проявила к нам максимальную заботу, без нее тур был бы не столь интересен!!