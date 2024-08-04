1 день

Приезд. Сортавала. По желанию за дополнительную плату - экскурсия на о. Валаам

08:20 По прибытии поезда №160 в г. Сортавала - Встреча с гидом на ж/д вокзале г. Сортавала табличка «Хиты Карелии».

Завтрак в кафе города.

Обзорная экскурсия по г. Сортавала.

Вместе с опытным гидом окунетесь в историю Сортавалы: узнаете о развитии города в разные эпохи, культурных особенностях и традициях. Прогуляетесь по историческому центру и полюбуетесь финскими домиками, погружаясь в особенности деревянного зодчества 19 века.



По желанию за дополнительную плату – экскурсия на о. Валаам 5300 руб. /чел. (оплата и заказ при бронировании).

Отправление по Ладожскому озеру на остров Валаам. (45 мин. в пути на «метеоре»).

Экскурсия по Центральной усадьбе монастыря и Экскурсия на один из скитов монастыря.

Обед в монастырской трапезной (постный).

Валаам-Северный Афон, святая обитель, волшебная земля. В свое время на Валааме любили бывать Н. Рерих, И. Шишкин, А. Куинджи, Ф. Тютчев, представители династии Романовых, видные церковные деятели.

Вас Валаам не оставит равнодушным!

Возвращение в г. Сортавала.

Свободное время.

Заселение в гостиницу г. Сортавала (гостиницы туркласса, номера с удобствами).