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в тур, но природа решила подарить нам и эту красоту, а Константин, наш гид, организовал по нашей просьбе дополнительную экскурсию). Огромное спасибо нашим сопровождающим, Константину и водителю Дмитрию. Константин очень интересный рассказчик, мог ответить на любой вопрос и решить все мелкие проблемки (больших просто не было), которые возникали по маршруту. Дмитрий останавливался по нашим просьбам в тех местах, где мы хотели сделать фотографии. Все было организованно на отлично.