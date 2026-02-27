Незабываемые пейзажи и дух северной природы подарят ощущение настоящего приключения и полного погружения в первозданную красоту северного края.
Программа тура по дням
Эко-парк "Долина водопадов". Кирха Яккима. "Гора Филина". Экотропа "Водопад Метсямилки". Экскурсия по Сортавале с посещением "Музея морошки"
07:00 Отправление автобуса из г. Санкт-Петербурга от ст. метро «Озерки».
Свободное посещение эко-парка «Долина водопадов». Вы посетите уникальный экологический парк, изящно вплетенный в ландшафт Карелии.
Маршрут проходит вдоль четырех каскадных водопадов на реке Иййоки. Тропа оборудована деревянными лестницами, настилами и смотровыми площадками. На территории создана историческая локация, где можно ознакомиться с культурой древних карел и саамов, научиться стрелять из лука или метать копьё.
Уютное кафе на территории готовит тонкие блинчики, испеченные исключительно на дровяной печи.
Осмотр Кирхи Яккима. Памятник культурного наследия 1851 года постройки. Внутри расположен музей деревянной скульптуры «Город ангелов», который вы сможете посетить.
После осмотра Кирхи запланирован перерыв на обед, рядом есть магазин форелевого хозяйства, где можно купить рыбу и съесть знаменитый лохикейтто.
Посещение военно-исторического комплекса «Гора Филина» с экскурсией. Само место нахождения объекта уникально – это огромный рукотворный бункер внутри мощной гранитной скалы, ее реальный масштаб и красота поражают.
«Гора Филина» — один из самых крупных подземных музеев в Северной Европе, занимающий площадь более 750 кв. м.
Прогулка по экотропе «Водопад Метсямилки».
Следующая остановка — это место, где оживают легенды, а вода с грохотом несется вниз с высоты 8 метров, заглушая суету большого мира. Вас ждут руины заброшенной финской ГЭС, экотропы и смотровые площадки вдоль реки, подвесной мост и деревянные фигуры в человеческий рост: суровые герои эпоса «Калевала» и персонажи любимых сказок для наших юных гостей.
Переезд до Сортавалы.
Обзорная экскурсия по городу с посещением «Музея морошки» и дегустацией сладкой карельской продукции.
Переезд до базы отдыха «Длинный берег». Отель находится на первой береговой линии Ладожского озера, в тихом месте, которое идеально подходит для отдыха на природе.
Водопады Койриноя. Водопад Ляскеля. Гора Паасо. Отправление в Санкт-Петербург
Завтрак в гостинице (дополнительная оплата).
Водопады Койриноя. Два каскадных водопада высотой около 5–6 метров образовались на месте бывшей финской гидроэлектростанции, действовавшей до 1940 года. Фрагменты плотины сохранились до сих пор, а над ней перекинут деревянный мост.
Водопад Ляскеля. Там, где карельские леса подступают к самой воде, а воздух пахнет хвоей и свежестью, шумит водопад Ляскеля. Он будто вырвался из самой души Севера: мощный, своенравный, живой.
Здесь, у Ляскеля, время будто замедляется. Остаётся только вода, камень, лес — и ощущение, что ты прикоснулся к чему-то древнему и настоящему.
Переезд до курорта «Черные камни».
Обед на территории (дополнительная оплата).
Посещение главного зоопарка Карелии (дополнительная оплата по желанию).
Гора Паасо. С горой связано несколько легенд. Некоторые местные жители верят, что Паасо связывает мир людей и мир духов. По преданиям, в древности здесь проводили обряды карельские шаманы-нойды.
Говорят, что в полнолуние, если приложить ухо к камням на вершине, можно услышать голоса предков. В туманные дни старики замечают среди скал тени воинов в доспехах — это духи древних карел, которые охраняют свои земли.
22:30 Ориентировочное время возвращения в г. Санкт-Петербург к станции метро «Озерки».
Проживание
Тур предусматривает проживание на базе отдыха «Длинный берег». Отель находится на первой береговой линии Ладожского озера, в тихом месте, которое идеально подходит для отдыха на природе.
Стоимость тура на 1 человека:
- при двухместном размещении – 14800 руб.;
- при одноместном размещении – 17300 руб.
Скидка для школьников, студентов и пенсионеров – 200 руб.
Варианты проживания
База отдыха «Длинный берег»
«Длинный берег» расположен в городе Питкяранта Республики Карелия, на берегу Ладожского озера.
Номера включают в свое оснащение необходимую мебель для комфортного размещения, собственным санузел с душевой кабиной и телевидение. Постояльцам предоставляются чистые полотенца и туалетные средства, а также бесплатное подключение к Wi-Fi. Проводится ежедневная уборка.
Питание организовано в уютном кафе «Горница».
Машину на время отдыха можно оставить на парковке.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортно-экскурсионное обслуживание
- Проживание в номерах категории «стандарт» с удобствами
- Услуги гида
- Экскурсия по «Горе Филина»
- Посещение «Музея морошки» и дегустация сладкой карельской продукции
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
- Дополнительные услуги (цены ориентировочные):эко-парк "Долина водопадов" - от 400 руб. в зависимости от маршрута (оплата на месте) музей деревянной скульптуры "Город ангелов" - 200 руб. (оплата на месте по желанию) экотропа "Водопад Метсямиски" - 600 руб. (оплата на месте) пакет питания (1 завтрак и 1 обед) - 1500 руб. (по желанию, дополнительно оплачивается при покупке тура) карельский зоопарк - 1500 руб. (оплата на месте по желанию)
- Эко-парк «Долина водопадов» - от 400 руб. в зависимости от маршрута (оплата на месте)
- Музей деревянной скульптуры «Город ангелов» - 200 руб. (оплата на месте по желанию)
- Экотропа «Водопад Метсямиски» - 600 руб. (оплата на месте)
- Пакет питания (1 завтрак и 1 обед) - 1500 руб. (по желанию, дополнительно оплачивается при покупке тура)
- Карельский зоопарк - 1500 руб. (оплата на месте по желанию)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли рекомендации по прибытию?
Отправление из Санкт-Петербурга на автобусе в 07:00 от ст. метро «Озерки».
Отправление из Москвы:
- прибытие в Санкт-Петербург любым рейсом до 05:00 в день тура.
- прибытие в Санкт-Петербург любым поездом до 06:00 в день тура.
Отправление из Новосибирска:
- прибытие в Санкт-Петербург любым рейсом до 05:00 в день тура.
- прибытие в Санкт-Петербург любым поездом до 06:00 в день тура.
Какие особенности есть у данного тура?
В туре обязательно иметь наличные деньги, так как не на всех объектах работает мобильный интернет.