1 день

Эко-парк "Долина водопадов". Кирха Яккима. "Гора Филина". Экотропа "Водопад Метсямилки". Экскурсия по Сортавале с посещением "Музея морошки"

07:00 Отправление автобуса из г. Санкт-Петербурга от ст. метро «Озерки».

Свободное посещение эко-парка «Долина водопадов». Вы посетите уникальный экологический парк, изящно вплетенный в ландшафт Карелии.

Маршрут проходит вдоль четырех каскадных водопадов на реке Иййоки. Тропа оборудована деревянными лестницами, настилами и смотровыми площадками. На территории создана историческая локация, где можно ознакомиться с культурой древних карел и саамов, научиться стрелять из лука или метать копьё.

Уютное кафе на территории готовит тонкие блинчики, испеченные исключительно на дровяной печи.

Осмотр Кирхи Яккима. Памятник культурного наследия 1851 года постройки. Внутри расположен музей деревянной скульптуры «Город ангелов», который вы сможете посетить.

После осмотра Кирхи запланирован перерыв на обед, рядом есть магазин форелевого хозяйства, где можно купить рыбу и съесть знаменитый лохикейтто.

Посещение военно-исторического комплекса «Гора Филина» с экскурсией. Само место нахождения объекта уникально – это огромный рукотворный бункер внутри мощной гранитной скалы, ее реальный масштаб и красота поражают.

«Гора Филина» — один из самых крупных подземных музеев в Северной Европе, занимающий площадь более 750 кв. м.

Прогулка по экотропе «Водопад Метсямилки».

Следующая остановка — это место, где оживают легенды, а вода с грохотом несется вниз с высоты 8 метров, заглушая суету большого мира. Вас ждут руины заброшенной финской ГЭС, экотропы и смотровые площадки вдоль реки, подвесной мост и деревянные фигуры в человеческий рост: суровые герои эпоса «Калевала» и персонажи любимых сказок для наших юных гостей.

Переезд до Сортавалы.

Обзорная экскурсия по городу с посещением «Музея морошки» и дегустацией сладкой карельской продукции.

Переезд до базы отдыха «Длинный берег». Отель находится на первой береговой линии Ладожского озера, в тихом месте, которое идеально подходит для отдыха на природе.

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