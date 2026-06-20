Предлагаем вам уникальный тур, с ночевками в Петрозаводске и в Сортавала, чтобы вы могли в полной мере насладиться Карелией: понять Валаам, посетить Рускеалу и огромное количество Приладожских водопадов, услышать звуки самого большого озера в Европе — Ладоги, увидеть красоту острова Кижи и столицы Карелии — Петрозаводска, а также увидеть достопримечательности по знаменитому «Золотому кольцу Карелии».
Описание тураАтмосферное путешествие в северную легенду На Севере древние легенды и культура оживают на глазах, а гости погружаются в атмосферу загадочных карельских лесов, чистейших озер и величественных скал. Приглашаем послушать сказания Севера в нашем четырехдневном путешествии по самым живописным местам и достопримечательностям Карелии. Мы построили маршрут вокруг двух главных точек – городов Сортавала и Петрозаводск, что позволяет за короткий срок увидеть множество природных красот и интересных мест:
- познакомиться с национальной историей, культурой, бытом, слушая увлекательные рассказы гида в музее Кронида Гоголева, Марциальных водах, на горе Сампо, любуясь деревянным зодчеством на острове Кижи и памятниками северной архитектуры в Петрозаводске и Сортавала;
- окунуться в духовное наследие, проведя день в одном из главных центров православия России – острове Валаам;
- восхититься гармонией и лаконичным изяществом северной природы в поездках к мраморному каньону Рускеала, палеовулкану Гирвас, водопадам Ахинкоски и Кивач. Временные рамки экскурсии являются ориентировочными и могут изменятся Важная информация: Памятка по посещению Валаама • Просим соблюдать пунктуальность! В связи с привязкой ко времени отправления водного транспорта мы имеем право не дожидаться опоздавших туристов, иначе пострадает вся группа • При планировании поездки закладывайте достаточный резерв времени – не менее 3 часов после окончания программы, так как возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами – неблагоприятными погодными условиями на Ладожском озере (шторм, туман и т. п.), затруднениями на дорогах (пробки) и другими непредвиденными факторами • При посещении действующих храмов и внутренней территории монастыря мужчины должны быть без головных уборов, женщины иметь юбки и головной убор. Не разрешается посещение монастыря в спортивной и открытой одежде • Рекомендуем иметь удобную обувь • Для подтверждения льготы на ребенка возьмите с собой копию свидетельства о рождении • В программу поездки могут быть внесены незначительные изменения Порядок отмены экскурсии в связи с погодными условиями • Ладожское озеро может штормить, будьте готовы к возможной отмене поездки!
- В большинстве случаев, информацию об отмене мы сообщаем вечером перед экскурсией или рано утром, в крайнем случае – уже на месте сбора в Петрозаводске. В таком случае мы возвращаем 100% денежных средств или предлагаем перенос экскурсии на другой день, когда она может быть проведена • В ситуации «пограничного прогноза» официальный перевозчик – Паломническая служба может не принимать решение об отмене вплоть до нашего прибытия в г. Сортавала. В таком случае экскурсионная поездка на Валаам будет заменена на равноценную по стоимости экскурсию «Обзорная экскурсия по Сортавала + посещение дома-музея Гоголева + посещение исторического парка, крепости викингов «Бастионъ» с обедом в кафе» или экскурсию на водопад Белые Мосты (Юканскоски) на автомобиле УРАЛ + посещение месторождения гранатов-альмадинов с их добычей» • Мы сотрудничаем только с официальным перевозчиком – Паломнической службой Валаамского монастыря. При отмене экскурсии вы сможете запросить официальное письмо о причинах отмены рейса, которое мы получаем от партнеров в течение дня • Для нас отмена экскурсии на Валаам также является неприятным форс-мажорным обстоятельством, при котором компания несет убытки. Надеемся на ваше понимание и взаимное сотрудничество в этой ситуации. Если рейс на Валаам отменяют заранее, мы предложим для вас альтернативные экскурсии и постараемся сгладить неудобства Памятка по посещению острова Кижи • Время пребывания на острове – 4 часа. В период c 1 cентября до окончания навигации - время пребывания на острове Кижи составит 3 часа • При штормовом предупреждении и запрете выхода судов в Онежское озеро экскурсия отменяется: переносится на другой день тура или заменяется равноценной по стоимости экскурсией • Рекомендуем взять с собой перекус. Единственное кафе на острове расположено на причале вдали от экскурсионных объектов • Советуем отправляться на экскурсию в удобной обуви. Для посещения действующих храмов женщинам необходимо иметь головной убор.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сортавала
- Петрозаводск
- Кижи
- Марциальные воды
- Водопад Кивач
- Гора Сампо
- Вулкан Гирвас
- Валаам
- Водопады Ахинкоски
- Рускеала
Что включено
- Проживание в гостиницах (1 ночь в Сортавала, 2 ночи в Петрозаводске)
- 4 завтрака, 1 обед (на Валааме), 1 ужин (в Сортавала)
- Все входные билеты по программе
- Работа экскурсовода
- Транспортное обслуживание на автобусе
- Метеоры на Кижи и Валаам
Что не входит в цену
- Ж/Д билеты
- Обеды и ужины (кроме первого дня)
- Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски
- Дополнительные услуги в парке Рускеала
- Билеты на ретропоезд
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала, Старовыборгское шоссе, 19
Завершение: Петрозаводск, Ж/Д вокзал. Обратные билеты нужно приобретать на любой поезд после 17:30 из Петрозаводска. Самый комфортабельный и оптимальный вариант: Петрозаводск-Москва 017А с отправлением в 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Памятка по посещению Валаама
- Просим соблюдать пунктуальность! В связи с привязкой ко времени отправления водного транспорта мы имеем право не дожидаться опоздавших туристов, иначе пострадает вся группа
- При планировании поездки закладывайте достаточный резерв времени - не менее 3 часов после окончания программы, так как возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами - неблагоприятными погодными условиями на Ладожском озере (шторм, туман и т. п.), затруднениями на дорогах (пробки) и другими непредвиденными факторами
- При посещении действующих храмов и внутренней территории монастыря мужчины должны быть без головных уборов, женщины иметь юбки и головной убор. Не разрешается посещение монастыря в спортивной и открытой одежде
- Рекомендуем иметь удобную обувь
- Для подтверждения льготы на ребенка возьмите с собой копию свидетельства о рождении
- В программу поездки могут быть внесены незначительные изменения
- Порядок отмены экскурсии в связи с погодными условиями
- Ладожское озеро может штормить, будьте готовы к возможной отмене поездки
- В большинстве случаев, информацию об отмене мы сообщаем вечером перед экскурсией или рано утром, в крайнем случае - уже на месте сбора в Петрозаводске. В таком случае мы возвращаем 100% денежных средств или предлагаем перенос экскурсии на другой день, когда она может быть проведена
- В ситуации "пограничного прогноза" официальный перевозчик - Паломническая служба может не принимать решение об отмене вплоть до нашего прибытия в г. Сортавала. В таком случае экскурсионная поездка на Валаам будет заменена на равноценную по стоимости экскурсию "Обзорная экскурсия по Сортавала + посещение дома-музея Гоголева + посещение исторического парка, крепости викингов "Бастионъ" с обедом в кафе" или экскурсию на водопад Белые Мосты (Юканскоски) на автомобиле УРАЛ + посещение месторождения гранатов-альмадинов с их добычей"
- Мы сотрудничаем только с официальным перевозчиком - Паломнической службой Валаамского монастыря. При отмене экскурсии вы сможете запросить официальное письмо о причинах отмены рейса, которое мы получаем от партнеров в течение дня
- Для нас отмена экскурсии на Валаам также является неприятным форс-мажорным обстоятельством, при котором компания несет убытки. Надеемся на ваше понимание и взаимное сотрудничество в этой ситуации. Если рейс на Валаам отменяют заранее, мы предложим для вас альтернативные экскурсии и постараемся сгладить неудобства
- Памятка по посещению острова Кижи
- Время пребывания на острове - 4 часа. В период c 1 cентября до окончания навигации - время пребывания на острове Кижи составит 3 часа
- При штормовом предупреждении и запрете выхода судов в Онежское озеро экскурсия отменяется: переносится на другой день тура или заменяется равноценной по стоимости экскурсией
- Рекомендуем взять с собой перекус. Единственное кафе на острове расположено на причале вдали от экскурсионных объектов
- Советуем отправляться на экскурсию в удобной обуви. Для посещения действующих храмов женщинам необходимо иметь головной убор
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Сделала выбор в пользу агентства «Золотое кольцо Карелии» и не пожалела! ОГРОМНОЕ СПАСИБО Вам за прекрасный тур!!! Отличная организация с первого дня и встречи на вокзале до последнего экскурсионного дня! Всё продумано от экскурсий до питания и размещения, гостиницы уютные и опрятные. Даже погода не помешала, оперативно заменили экскурсию на о. Кижи, программа ничуть не хуже! Спасибо за всё🌷
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В
Очень понравился тур на 4 дня. Отдельная благодарность экскурсоводам, очень насыщенные и живые экскурсии по Петрозаводску и пригородам, по Сортавале, и конечно же Валаам. Отпуск получился насыщенным, очень тёплым и вдохновляющим!
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А
Спасибо за прекрасное путешествие! Четыре дня пролетели незаметно, но впечатлений осталось на целый год. Огромная благодарность Андрею за экскурсии по Сортавале и Валааму — очень интересно рассказывал, с юмором и любовью к своему делу.
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Э
Тур очень понравился! Карелия оказалась ещё красивее, чем на фото. Огромное спасибо Андрею и Анне за интересные рассказы и полезные советы на протяжении всего пребывания. После такой поездки хочется обязательно вернуться сюда ещё раз.
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К
От всего сердца благодарим вас за невероятно тёплую, душевную и отлично организованную поездку по Карелии! Четыре дня волшебства и незабываемых впечатлений. Влюбились в Карелию навсегда 💖
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И
Хочу поблагодарить всю команду за высокий уровень организации. Каждый день был насыщенным, но всё проходило спокойно и без спешки. Гиды создавали отличное настроение на протяжении всей поездки.
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Тур входит в следующие категории Сортавалы
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