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А Анастасия Сделала выбор в пользу агентства «Золотое кольцо Карелии» и не пожалела! ОГРОМНОЕ СПАСИБО Вам за прекрасный тур!!! Отличная организация с первого дня и встречи на вокзале до последнего экскурсионного дня! Всё продумано от экскурсий до питания и размещения, гостиницы уютные и опрятные. Даже погода не помешала, оперативно заменили экскурсию на о. Кижи, программа ничуть не хуже! Спасибо за всё🌷 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

В Виктория Очень понравился тур на 4 дня. Отдельная благодарность экскурсоводам, очень насыщенные и живые экскурсии по Петрозаводску и пригородам, по Сортавале, и конечно же Валаам. Отпуск получился насыщенным, очень тёплым и вдохновляющим! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Алёна Спасибо за прекрасное путешествие! Четыре дня пролетели незаметно, но впечатлений осталось на целый год. Огромная благодарность Андрею за экскурсии по Сортавале и Валааму — очень интересно рассказывал, с юмором и любовью к своему делу. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Э Эльвира Тур очень понравился! Карелия оказалась ещё красивее, чем на фото. Огромное спасибо Андрею и Анне за интересные рассказы и полезные советы на протяжении всего пребывания. После такой поездки хочется обязательно вернуться сюда ещё раз. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

К Кира От всего сердца благодарим вас за невероятно тёплую, душевную и отлично организованную поездку по Карелии! Четыре дня волшебства и незабываемых впечатлений. Влюбились в Карелию навсегда 💖 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет