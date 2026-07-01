Этот тур - реализация идеи прожить Северное Приладожье целиком, в разных форматах и состояниях. Увидеть заповедные Ладожские шхеры с воды, с земли и с островов, проехать увлекательные лесные маршруты, побывать в ключевых природных точках региона и при этом оставаться в комфорте - есть в хороших ресторанах и полноценно восстанавливать силы на одной из лучших баз отдыха.

Программа выстроена так, чтобы впечатления чередовались и не утомляли: движение на велосипеде, лодочные прогулки, участие в фестивале Рускеала Симфони - одном из самых значимых событий событийного туризма в России, баня и купание в озере. Природа, события и телесный отдых собраны в одном маршруте и логично дополняют друг друга.

В результате за несколько дней удаётся увидеть и почувствовать всё, ради чего сюда едут: Такой формат позволяет прожить регион глубже и оставить после поездки ровное, насыщенное и приятное послевкусие.