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Комфортабельный велотур по Карелии

Событийный велотур по Карелии уровня premium
Комфортабельный велотур по КарелииФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Комфортабельный велотур по КарелииФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Комфортабельный велотур по КарелииФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Событийный велотур по Карелии уровня premium. Лесные веломаршруты без автомобильных дорог, лодочные прогулки по Ладожским шхерам, проживание в коттеджах у воды и день на фестивале Рускеала Симфони в мраморном каньоне. Формат, где каждый день — отдельное впечатление. Проводится один раз в году.

  • Фестиваль Рускеала Симфони в мраморном каньоне Один из самых сильных событийных форматов в России. Музыка в природном амфитеатре, сцены в каньоне и выступления на плотах - впечатление, которое невозможно воспроизвести в другом месте.
  • Ладожские шхеры с воды и с суши Архипелаг скалистых островов на Ладожском озере. Прогулки на лодке среди скалистых островов и панорамные точки с берега - два разных взгляда на одно из главных природных мест Карелии.
  • Лесные веломаршруты без автомобильных дорог Катание по хвойным лесам и грунтовым тропам без автомобильных дорог. Маршруты подобраны для спокойного темпа и визуального удовольствия.
  • Проживание в коттеджах на берегу озера База отдыха с рестораном карельской кухни, баней и выходом к воде. Формат, в котором восстановление и атмосфера - часть путешествия.
  • Природные символы Северного Приладожья Водопады Ахинкоски и Белые мосты, скальные озёра, лесные массивы и места, связанные с историей региона.
  • Дополнительные эмоции: Небольшой подъем на гору Хийденсельга, прогулки по шхерам, посещение форелевого хозяйства.
  • Сезон северных ягод Черника, малина и морошка как естественная часть летней Карелии.

Программа тура по дням

1 день

Сбор группы и трансфер

  • Сбор группы в 10:00 у Московского вокзала в Санкт-Петербурге. Переезд на комфортабельном микроавтобусе в Карелию, к месту проживания в районе посёлка Рауталахти.

  • По дороге — остановка на форелевом хозяйстве с возможностью познакомиться с местным производством.

  • После — лодочная прогулка по Ладожским шхерам: знакомство с архипелагом скалистых островов и северным ландшафтом региона.

  • По прибытии — размещение в коттеджах на

    Базе отдыха ужин в ресторане.

  • Свободное время для отдыха, прогулок у воды и восстановления после дороги.

2 день

Веломаршрут на водопады Белые мосты

  • Утром — трансфер от места размещения к старту маршрута.

  • По пути — остановка у плотины Гэс Ляскеля, одного из характерных индустриальных объектов региона.

  • Далее — велопрогулка по лесным маршрутам к водопадам Белые мосты — самым высоким водопадам Северного Приладожья.

  • После завершения маршрута — трансфер обратно к месту размещения.

  • Вечером — отдых, свободное время, баня и купание в озере по желанию.

3 день

Озеро в скалах в заповеднике Ладожские шхеры

  • Утром — трансфер от места размещения в Горный парк Рускеала.

  • День посвящён участию в фестивале Рускеала Симфони. Свободное время в парке и на площадках фестиваля, возможность выбрать интересующие концерты и форматы.

  • После завершения программы — трансфер обратно к месту размещения.

  • Опционально, для участников, которым не откликается фестивальная программа, после осмотра Каньона, будет предложена дополнительная прогулка по городу Сортавала.

4 день

Мистическое озеро в скалах и каменный пляж

  • Утром — трансфер от места размещения к старту маршрута.

  • Велопрогулка по лесным дорогам к озеру Импилампи — одному из самых живописных мест Северного Приладожья. Место силы.

  • На озере — пикник, отдых на каменном берегу и короткий хайкинг к смотровым точкам с видами на архипелаг Ладожских шхер.

  • После завершения маршрута — трансфер обратно к месту размещения. Вечером — свободное время, баня и купание в озере по желанию.

5 день

Отъезд

  • Утром — лодочная прогулка по архипелагу Ладожские шхеры: скалистые острова, узкие проливы и северные пейзажи с воды.

  • После — трансфер в Санкт-Петербург. Вернемся в город примерно в 22-23 часа

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер Санкт-Петербург - Сортавала. Рускеала - Санкт-Петербург. Все трансферы в течение тура
  • 2-х местное проживание в большом комфортном котедже на берегу озера. Купаться и нырять можно
  • Ежедневная заброска на автобусе и автосопровождение
  • Сопровождение гида
  • Помощь механика
  • Билеты на экскурсионные объекты
  • Билет на фестиваль Рускеала Симфони
  • Баня
Что не входит в цену
  • Аренда велосипеда - 3900 рублей
  • Обеды ужины
О чём нужно знать до поездки

Этот тур - реализация идеи прожить Северное Приладожье целиком, в разных форматах и состояниях. Увидеть заповедные Ладожские шхеры с воды, с земли и с островов, проехать увлекательные лесные маршруты, побывать в ключевых природных точках региона и при этом оставаться в комфорте - есть в хороших ресторанах и полноценно восстанавливать силы на одной из лучших баз отдыха.

Программа выстроена так, чтобы впечатления чередовались и не утомляли: движение на велосипеде, лодочные прогулки, участие в фестивале Рускеала Симфони - одном из самых значимых событий событийного туризма в России, баня и купание в озере. Природа, события и телесный отдых собраны в одном маршруте и логично дополняют друг друга.

В результате за несколько дней удаётся увидеть и почувствовать всё, ради чего сюда едут: Такой формат позволяет прожить регион глубже и оставить после поездки ровное, насыщенное и приятное послевкусие.

Пожелания к путешественнику

Для участия в туре рекомендуется взять удобную одежду и обувь, подходящие для активного отдыха на природе. Удобные разношенные кроссовки и лёгкий головной убор. Для катания пригодятся велоперчатки; Шлем (елси используете свой велосипед). Также стоит взять купальные принадлежности для купания в озере и посещения бани.

Из личного снаряжения понадобится велосипедная бутылка для воды объёмом не менее 0,6 литра.

Велосипед можно арендовать у организатора - предоставляется горный велосипед, подходящий для маршрутов тура. При желании можно участвовать на собственном велосипеде; подойдёт горный велосипед с амортизацией. Доплаты за перевозку личного велосипеда не требуется, однако об этом необходимо сообщить заранее. В этом случае участнику нужно иметь с собой запасную камеру, подходящую именно для его велосипеда и шлем (обязательно).

Также рекомендуется взять индивидуальную аптечку, средства личной гигиены и полотенце.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Павел
Павел — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Привет, меня зовут Павел Я организатор оригинальных авторских путешествий в разных краях света с 2017 года. За прошедшее время провел более 120 групповых велотуров по Нидерландам, Португалии, Карелии, Крыму, Сардинии, Турции. #1
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среди русскоязычных организаторов велотуров для начинающих Вы в самых опытных руках. Создатель нового развлекательно экскурсионного формата велотуризма. Для этих велотуров не нужно обладать какой-то спортивной формой. Нужно просто уметь кататься на велосипеде. Самое важное во время путешествия не то, сколько километров вы проедете. Важно сколько раз вы скажете восторженное —"Вау"! Важно то, чем мы будем заниматься помимо кручения педалей. В турах всегда интересная культурная программа. Каждое путешествие содержит особую идею и сценарий. Моя миссия — открыть велопутешествия для людей как вид активного отдыха. Я организую авторские туры более 7-ти лет. За это время более 1000 человек стали участниками моих туров. В Турции я создал новые форматы, которых не было за всю историю туризма в регионе. В Нидерландах и Португалии делаю событийные велотуры. Доверившись мне, вы получите путешествие мирового уровня, недоступное для любых других путешественников. Присоединяйтесь!

Тур входит в следующие категории Сортавалы

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