Описание тура
Событийный велотур по Карелии уровня premium. Лесные веломаршруты без автомобильных дорог, лодочные прогулки по Ладожским шхерам, проживание в коттеджах у воды и день на фестивале Рускеала Симфони в мраморном каньоне. Формат, где каждый день — отдельное впечатление. Проводится один раз в году.
- Фестиваль Рускеала Симфони в мраморном каньоне Один из самых сильных событийных форматов в России. Музыка в природном амфитеатре, сцены в каньоне и выступления на плотах - впечатление, которое невозможно воспроизвести в другом месте.
- Ладожские шхеры с воды и с суши Архипелаг скалистых островов на Ладожском озере. Прогулки на лодке среди скалистых островов и панорамные точки с берега - два разных взгляда на одно из главных природных мест Карелии.
- Лесные веломаршруты без автомобильных дорог Катание по хвойным лесам и грунтовым тропам без автомобильных дорог. Маршруты подобраны для спокойного темпа и визуального удовольствия.
- Проживание в коттеджах на берегу озера База отдыха с рестораном карельской кухни, баней и выходом к воде. Формат, в котором восстановление и атмосфера - часть путешествия.
- Природные символы Северного Приладожья Водопады Ахинкоски и Белые мосты, скальные озёра, лесные массивы и места, связанные с историей региона.
- Дополнительные эмоции: Небольшой подъем на гору Хийденсельга, прогулки по шхерам, посещение форелевого хозяйства.
- Сезон северных ягод Черника, малина и морошка как естественная часть летней Карелии.
Программа тура по дням
Сбор группы и трансфер
Сбор группы в 10:00 у Московского вокзала в Санкт-Петербурге. Переезд на комфортабельном микроавтобусе в Карелию, к месту проживания в районе посёлка Рауталахти.
По дороге — остановка на форелевом хозяйстве с возможностью познакомиться с местным производством.
После — лодочная прогулка по Ладожским шхерам: знакомство с архипелагом скалистых островов и северным ландшафтом региона.
По прибытии — размещение в коттеджах на
Базе отдыха ужин в ресторане.
Свободное время для отдыха, прогулок у воды и восстановления после дороги.
Веломаршрут на водопады Белые мосты
Утром — трансфер от места размещения к старту маршрута.
По пути — остановка у плотины Гэс Ляскеля, одного из характерных индустриальных объектов региона.
Далее — велопрогулка по лесным маршрутам к водопадам Белые мосты — самым высоким водопадам Северного Приладожья.
После завершения маршрута — трансфер обратно к месту размещения.
Вечером — отдых, свободное время, баня и купание в озере по желанию.
Озеро в скалах в заповеднике Ладожские шхеры
Утром — трансфер от места размещения в Горный парк Рускеала.
День посвящён участию в фестивале Рускеала Симфони. Свободное время в парке и на площадках фестиваля, возможность выбрать интересующие концерты и форматы.
После завершения программы — трансфер обратно к месту размещения.
Опционально, для участников, которым не откликается фестивальная программа, после осмотра Каньона, будет предложена дополнительная прогулка по городу Сортавала.
Мистическое озеро в скалах и каменный пляж
Утром — трансфер от места размещения к старту маршрута.
Велопрогулка по лесным дорогам к озеру Импилампи — одному из самых живописных мест Северного Приладожья. Место силы.
На озере — пикник, отдых на каменном берегу и короткий хайкинг к смотровым точкам с видами на архипелаг Ладожских шхер.
После завершения маршрута — трансфер обратно к месту размещения. Вечером — свободное время, баня и купание в озере по желанию.
Отъезд
Утром — лодочная прогулка по архипелагу Ладожские шхеры: скалистые острова, узкие проливы и северные пейзажи с воды.
После — трансфер в Санкт-Петербург. Вернемся в город примерно в 22-23 часа
Варианты проживания
2-x местный номер
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер Санкт-Петербург - Сортавала. Рускеала - Санкт-Петербург. Все трансферы в течение тура
- 2-х местное проживание в большом комфортном котедже на берегу озера. Купаться и нырять можно
- Ежедневная заброска на автобусе и автосопровождение
- Сопровождение гида
- Помощь механика
- Билеты на экскурсионные объекты
- Билет на фестиваль Рускеала Симфони
- Баня
Что не входит в цену
- Аренда велосипеда - 3900 рублей
- Обеды ужины
О чём нужно знать до поездки
Этот тур - реализация идеи прожить Северное Приладожье целиком, в разных форматах и состояниях. Увидеть заповедные Ладожские шхеры с воды, с земли и с островов, проехать увлекательные лесные маршруты, побывать в ключевых природных точках региона и при этом оставаться в комфорте - есть в хороших ресторанах и полноценно восстанавливать силы на одной из лучших баз отдыха.
Программа выстроена так, чтобы впечатления чередовались и не утомляли: движение на велосипеде, лодочные прогулки, участие в фестивале Рускеала Симфони - одном из самых значимых событий событийного туризма в России, баня и купание в озере. Природа, события и телесный отдых собраны в одном маршруте и логично дополняют друг друга.
В результате за несколько дней удаётся увидеть и почувствовать всё, ради чего сюда едут: Такой формат позволяет прожить регион глубже и оставить после поездки ровное, насыщенное и приятное послевкусие.
Пожелания к путешественнику
Для участия в туре рекомендуется взять удобную одежду и обувь, подходящие для активного отдыха на природе. Удобные разношенные кроссовки и лёгкий головной убор. Для катания пригодятся велоперчатки; Шлем (елси используете свой велосипед). Также стоит взять купальные принадлежности для купания в озере и посещения бани.
Из личного снаряжения понадобится велосипедная бутылка для воды объёмом не менее 0,6 литра.
Велосипед можно арендовать у организатора - предоставляется горный велосипед, подходящий для маршрутов тура. При желании можно участвовать на собственном велосипеде; подойдёт горный велосипед с амортизацией. Доплаты за перевозку личного велосипеда не требуется, однако об этом необходимо сообщить заранее. В этом случае участнику нужно иметь с собой запасную камеру, подходящую именно для его велосипеда и шлем (обязательно).
Также рекомендуется взять индивидуальную аптечку, средства личной гигиены и полотенце.