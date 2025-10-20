Мои заказы

Путешествие на велосипеде из Сортавалы

Найдено 3 тура в категории «Велотуры» в Сортавале, цены от 29 000 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
На «железном коне» по Карелии: велотур по природным достопримечательностям
На велосипеде
Конные прогулки
4 дня
2 отзыва
На «железном коне» по Карелии: велотур по природным достопримечательностям
Проехать по полуострову Хунукка и прокатиться по Уксинской озовой гряде на фэтбайках
Начало: Станция «Сортавала», около 8:30 (при прибытии реко...
20 окт в 08:30
27 окт в 08:30
29 000 ₽ за человека
Лагерь для взрослых в Приладожье. Тур в Карелию
SUP-прогулки
5 дней
3 отзыва
Лагерь для взрослых в Приладожье. Тур в Карелию
Начало: Республика Карелия, Сортавала
5 июл в 10:00
2 авг в 10:00
44 500 ₽ за человека
Ладожский мультиактив в Карелии
SUP-прогулки
3 дня
3 отзыва
Ладожский мультиактив в Карелии
Начало: Республика Карелия, Сортавала
19 июн в 10:00
18 июл в 10:00
44 700 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Велотуры»

Сколько стоит тур в Сортавале в октябре 2025
Сейчас в Сортавале в категории "Велотуры" можно забронировать 3 тура от 29 000 до 44 700. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
