На «железном коне» по Карелии: велотур по природным достопримечательностям
Проехать по полуострову Хунукка и прокатиться по Уксинской озовой гряде на фэтбайках
Начало: Станция «Сортавала», около 8:30 (при прибытии реко...
20 окт в 08:30
27 окт в 08:30
29 000 ₽ за человека
Лагерь для взрослых в Приладожье. Тур в Карелию
Начало: Республика Карелия, Сортавала
5 июл в 10:00
2 авг в 10:00
44 500 ₽ за человека
Ладожский мультиактив в Карелии
Начало: Республика Карелия, Сортавала
19 июн в 10:00
18 июл в 10:00
44 700 ₽ за человека
