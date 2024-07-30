Программа тура по дням
День заезда, выход на маршрут
08:19 Прибытие в г. Сортавала поездом №160В (отправление из Москвы в 15:45, отправление из Санкт-Петербурга в 00:44).
Трансферт ж\д вокзал г. Сортавала – п. Мейери – 15 км.
Прибытие в п. Мейери, стартовая поляна на берегу залива Отсойстенлахти.
Завтрак.
Знакомство, информация по маршруту, комплектование экипажей байдарок, выдача снаряжения.
Инструктаж по технике безопасности.
Подготовка к выходу на маршрут (укладка личного и общественного снаряжения, загрузка байдарок).
Обед.
Выход на маршрут.
Переход –– 4 км.
Техническая остановка.
Переход – о. Самматсари – 9 км.
Посещение останков финской школы, датируемой 19 веком, (кладка стен из тесаного камня, рассказ о жизни финских хуторов, «школа финских диверсантов»).
Полдник.
Посещение оборонительных сооружений 30-40 годов (уникальные сооружения для орудий, блиндажи и т. п. сложенных из камней и прорубленных в скалах), фотосессия на скальном берегу с возможностью увидеть «каменные вены», «хребет дракона», «дорогу в рай», растение хищник – росянка, редкие мхи и лишайники.
Можно провести сеанс релаксации на «краю света».
Ужин.
Рыбалка, отдых.
О. Самматсари - о. Рахкасари - о. Миконсари
Завтрак.
Переход о. Самматсари – о. Рахкасари – 5 км.
Обед на песчаном пляже, кристально чистый, вкусный родник.
Посещение памятника морякам Ладожской флотилии, которая организовывала эвакуацию советских войск с залива Рауталахти в августе 1941 года.
Обзорная точка для организации фотосессии Ладожских островов.
Переход о. Рахкасари – о. Миконсари – 9 км.
Ужин.
Отдых, рыбалка, фотосессия.
Вечерний чай.
Дневка
Дневка.
Завтрак.
Подготовка туристской бани, прогулка среди островных ладожских лабиринтов.
Обед.
Туристская баня.
Ужин.
Вечер отдыха, рыбалка.
О. Путсаари - о. Самматсари
Завтрак.
Переход на о. Путсари – 6 км.
Посещение Сергиевского скита Валаамского монастыря, поклонный каменный крест 1879 г., «пещера одинокого монаха», финские оборонительные сооружения (окопы прорубленные в скалах, огневые точки для орудий), монашеские каменоломни 19 века.
Прогулка по отполированным ледником скалам, где можно сделать редкие кадры.
Обед.
Переход – о. Самматсари – 8 км.
Полдник.
Восхождение на обзорную точку о. Сури – о. Хепосари, фотосессия на фоне Валаамского архипелага.
Ужин.
Вечер отдыха, рыбалка.
О. Самматсари - о. Хонкасало - о. Орьятсари
Завтрак.
Переход о. Самматсари – о. Хонкасало – 8 км.
Обед.
Посещение видовых точек острова, являющегося самым красивым «шхерным» уголком Ладожского озера, самый популярный природный объект финского экскурсионного маршрута 20-40 годов 20 века.
На этих берегах в 1917-18 годах Н. К. Рерих создавал свои картины «Эскиз двух островов», «Приказ».
Переход о. Хонкасало – о. Орьятсари – 6 км.
О. Орьятсари - о. Хейкурисенсари
Завтрак.
Переход о. Орьятсари – о. Хейкурисенсари – 8 км.
Посещение горы Айно на о. Карнетсари (гора Желаний — 15 лет назад был заложен каменный тур, связанный с легендой из «Калевала» и исполнения желаний, теперь туристы приезжают ради желаний, сейсмодислокации (их рисовал Н. К. Рерих – «Утес»).
С 2015 года расщелина в скале, где туристы любили фотографироваться, занята бобровой семьей.
Обед.
Экскурсия на г. Риутавуори – вид с этой горы был изображен на банкноте в 500 финских марок.
Ужин.
Г. Вяхтимяки - Дозорная
Завтрак.
Экскурсия на г. Вяхтимяки – Дозорная (Крыша Ладоги – 82 м над уровнем моря), вся Ладога как на ладони, дорога на гору ведет через старый лес, напоминающий декорации фильмов сказок Рома – лес бабы Яги, леших, ламбушка с белыми кувшинками (5 км).
В 2019 году здесь снимались сцены фильма «Последний богатырь-2».
Обед.
Отдых, рыбалка.
Возможна установка мобильной бани или походного душа.
Ужин.
О. Хейкурисенсари - о. Хавус - Мейери
Завтрак.
Переход о. Хейкурисенсари – о. Хавус (7 км).
Обед.
Экскурсия на о. Тамханка – оз. Хилконлампи – ключевое озеро с теплой и прозрачной водой, скалы для любителей прыжков в воду названное туристами Русалочьим за возможность купаться без купальников.
Переход о. Хавус – Мейери (7 км).
Возвращение (по погодным условиям) на поляну п. Мейери (возможна ночевка на островах по согласованию с участниками группы).
Ужин.
День отъезда
Завтрак.
Баня «на дорожку», возврат снаряжения, «сбор чемоданов».
Возможен заказ экскурсионной программы за доп. плату (по запросу).
16:00 Обед.
Подведение итогов тура.
18:00 Трансфер на ж/д вокзал г. Сортавала (15 км).
Отъезд поездами:
- поезд №160А – отправление из Сортавала в 20:25 (прибытие в Москву в 10:16, прибытие в Санкт-Петербург в 01:52);
- поезд №822Ч «Ласточка» – отправление из Сортавала в 18:45 (прибытие в Санкт-Петербург в 22:43).
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатках по пути следования.
Стоимость тура на 1 человека — 29 990 руб.
Скидка детям до 7 лет — 50%.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Проживание в 2-3-местных палатках.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание (кроме последнего дня): чай, кофе, сыр, сырокопченая колбаса, свежие овощи и фрукты, зелень, супы, крупяные и макаронные блюда с тушенкой, кондитерские изделия, копченая рыба и другие деликатесы
- Транспортное обслуживание
- Аренда снаряжения: 2-местные байдарки (возможна посадка третьего человека - ребенка) спасжилетыгермоупаковкиспальные мешки с вкладышамитеплоизоляционные коврики2-3-местные палаткистоловая посудабензопилагрупповые тентыкоптилкакостровое оборудованиепоходная баня
- 2-местные байдарки (возможна посадка третьего человека - ребенка)
- Спасжилеты
- Гермоупаковки
- Спальные мешки с вкладышами
- Теплоизоляционные коврики
- 2-3-местные палатки
- Столовая посуда
- Бензопила
- Групповые тенты
- Коптилка
- Костровое оборудование
- Походная баня
- Работа инструкторов
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до г. Сортавала и обратно
- Парковый сбор (оплачивается на месте)
- Экскурсии за доп. плату в последний день тура (стоимость рассчитывается индивидуально по запросу)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- кеды простые (кроссовки);
- сапожки резиновые (на сырую погоду, для выхода в воду);
- пляжные тапочки (для выхода в воду из байдарки, ходить в лагере, желательно с задником);
- носки х/б (на неделю);
- носки ч/ш;
- штаны х/б (трико), термобелье;
- брюки плотные ветрозащитные для работы у костра и движения по лесу;
- футболки;
- рубашки с длинным рукавом (для движения по воде);
- свитер ч/ш (толстовка);
- куртка плотная ветрозащитная;
- куртка непромокаемая легкая или накидка от дождя (дождевик);
- кепка с козырьком и шапка тонкая шерстяная;
- нижнее бельё (на неделю);
- плавки, купальник;
- фотоаппарат, видеокамера;
- туалетные принадлежности + полотенце для лица маленькое и полотенце банное (желательно не махровое), туалетная бумага.;
- солнцезащитные очки;
- сидение (по желанию);
- ручка, блокнот;
- спрей от комаров, клещей (по желанию);
- powerbank, дополнительные аккумуляторы для техники;
- крем защитный от солнца (SPF не менее 30).
Список вещей имеет информационный и рекомендательный характер. Что взять с собой в поход для себя решает исключительно каждый.
Палатки, спальники, вкладыши в спальники, байдарки, каски, спасательные жилеты и все снаряжение для комфортного прохождения маршрута выдается компанией.
Если Вы берете свое снаряжение, просьба сообщить заранее.
Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?
Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
На сколько сложный предстоит маршрут?
Маршрут абсолютно не сложен. Сплав проходит в шхерной части Ладожского озера, где практически не бывает волны. Т. к. это озеро, там нет ни порогов, ни бурных течений. И конечно же, у нас равнение на слабейшего, на скорость мы не "ходим"
Возможны ли изменения в программе?
Программа тура (нитка маршрута, места стоянок, время выхода и возвращения с маршрута) может меняться по погодным условиям, состоянию опыта членов группы, наличием дополнительной экскурсионной программы, без изменения предоставления заявленных услуг.
Компания оставляет за собой право менять порядок предоставляемых услуг без уменьшения их объема.
Какие возможны дополнительные экскурсии?
Экскурсионные программы по запросу за доп. плату:
- г. Сортавала;
- выставочный зал К. Гоголева;
- о. Валаам;
- горный парк «Рускеала»;
- военно-исторический комплекс «Гора Филина»;
- исторический парк «Бастионъ»;
- карельский зоопарк;
- г. Лахденпохья;
- п. Лумивара и др.