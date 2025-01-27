Вы увидите водопады и одну из старейших ГЭС России — Ляскеля.
Затем вас ждет посещение водопада Койриноя, после чего вы побываете на месторождении полудрагоценных гранатов, где сможете найти камни самостоятельно.
Затем вас ждет посещение водопада Койриноя, после чего вы побываете на месторождении полудрагоценных гранатов, где сможете найти камни самостоятельно.
Описание тураЧто вас ожидает: Вас ждет незабываемое путешествие по Карелии, где вы начнете с прогулки по живописным карельским лесам, увидите мощные водопады и посетите уникальные исторические объекты. Первым в программе — водопад у ГЭС Ляскеля, где вас впечатлят бурные потоки воды и старая гидростанция. Затем отправитесь к водопаду Койриноя, знаменитому своей необычной горкой, по которой стремительно стекает вода. Экскурсия также включает посещение месторождения гранатов. Вам предоставят инвентарь для того, чтобы собственными руками найти полудрагоценные камни. Далее вы посетите водопады Белые Мосты — две удивительные природные жемчужины Карелии, которые не замерзают даже зимой, образуя таинственные ледяные панцири вокруг. Это отличное место для фотографий и единения с природой. Заключительная часть тура включает посещение крупнейшего зоопарка региона, где обитает более 500 животных, включая редких зверей, занесенных в Красную книгу. Вы сможете пообщаться с животными в контактном зоопарке и увидеть величественных тигров, верблюдов и даже альпак. Этот тур подарит вам насыщенные впечатления от дикой природы Карелии, исторических объектов и уникальных природных красот. Важная информация:
- Автобус подается за 30 мин до отправления. В наших автобусах свободная рассадка, и если вы хотите занять определенное место, рекомендуем приходить к началу посадки.
- В наших турах будет комфортно и интересно детям от 5 лет. Чтобы путешествие прошло безопасно и легко, возьмите привычный для ребенка бустер с собой.
- В туре гид предложит вам меню комплексного обеда. Его можно будет заказать и оплатить в автобусе. Либо самостоятельно исследовать местную кухню в понравившихся кафе или ресторанах.
- Наши туры начинаются в Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Сортавала и в Кеми. Обращаем ваше внимание, что вы самостоятельно добираетесь до точки начала тура. Позаботьтесь о соответствующих билетах заранее. Во многих турах у вас есть уникальная возможность совершить поездку на «Рускеальском экспрессе». Приобретать билет на ретропоезд или нет – остается на ваше усмотрение.
- С 18:00 до 22:00 ч. накануне выезда мы пришлем вам СМС с номером автобуса и номером телефона гида. Телефон гида доступен с момента подачи автобуса. Любые вопросы по путешествию до начала тура помогут решить наши менеджеры.
- Путешествие детей без сопровождения родителя или законного представителя запрещено. В соответствии с законом о перевозке детей, один взрослый может сопровождать не более 7 несовершеннолетних детей.
- Обратите внимание! Рекомендуем брать с собой в дорогу наличные деньги. На объектах маршрута могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет.
- Внимание! Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу туристского продукта без уменьшения общего объема и качества услуг.
- При покупке ж/д и авиабилетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения указано ориентировочное!
Согласно расписанию в календаре
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|За одного человека при двухместном размещении в номере категории Бюджет
|от 11 750 ₽
|За одного человека при одноместном размещении в номере категории Оптима
|от 16 600 ₽
|За одного человека при двухместном размещении в номере категории Хит
|от 14 750 ₽
|За одного человека при одноместном размещении в номере категории Бюджет
|от 12 950 ₽
|За одного человека при двухместном размещении в номере категории Оптима
|от 13 350 ₽
|За одного человека при одноместном размещении в номере категории Хит
|от 19 450 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сортавала
- Кительское месторождение граната
- Посещение зимних водопадов
- Карельский зоопарк
- Горный парк «Рускеала»
- Водопады Ахвенкоски
- Музей живой истории «Бастiонъ»
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Трассовые экскурсии и посещение достопримечательностей по программе тура
- Проживание в отеле выбранной категории в регионе г. Сортавала (1 ночь)
- Завтраки в отеле (кроме отелей категории «бюджет»)
- Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
- Посещение Мраморного каньона, Итальянского карьера, озера Светлое, заброшенного мраморного завода
- Посещение фирменного магазина форелевого хозяйства и магазина карельских бальзамов и настоек
- Посещение месторождения карельского граната с возможностью добыть свой собственный камень
- Посещение зимних водопадов
- Входные билеты в Карельский зоопарк
- Входные билеты в горный парк «Рускеала»
- Экскурсия "Мраморный каньон" по горному парку "Рускеала" с аттестованным местным гидом
- Входные билеты в парк истории «Бастiонъ»
- Экскурсия по парку истории «Бастiонъ», в программе которой вы увидите походный лагерь мореходов, кузницу, гончарную мастерскую, жилые дома и небольшой монетный двор, капище, первую в России реконструкцию настоящего длинного дома викингов с крышей в виде перевернутого драккара
- Дегустация «Хмельного меда» или сбитня (старинный медовый безалкогольный напиток)
Что не входит в цену
- Ж/д билеты:/nБилеты до Сортавала и обратно/nСортавала - «Рускеала» на ретропоезде
- Активные развлечения в горном парке «Рускеала»: по ценам парка
- Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет - 500 руб. /чел., /nдети до 7 лет - бесплатно, дети от 7 до 14 лет - 400 руб. /чел., студенты (очн.) - 400 руб. /чел., пенсионеры - 400 руб. /чел.
- Комплексные обеды в туре: диапазон цен - 650-850 руб. /чел.
Место начала и завершения?
Ж/д вокзал, Сортавала
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Автобус подается за 30 мин до отправления. В наших автобусах свободная рассадка, и если вы хотите занять определенное место, рекомендуем приходить к началу посадки
- В наших турах будет комфортно и интересно детям от 5 лет. Чтобы путешествие прошло безопасно и легко, возьмите привычный для ребенка бустер с собой
- В туре гид предложит вам меню комплексного обеда. Его можно будет заказать и оплатить в автобусе. Либо самостоятельно исследовать местную кухню в понравившихся кафе или ресторанах
- Наши туры начинаются в Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Сортавала и в Кеми. Обращаем ваше внимание, что вы самостоятельно добираетесь до точки начала тура. Позаботьтесь о соответствующих билетах заранее. Во многих турах у вас есть уникальная возможность совершить поездку на «Рускеальском экспрессе». Приобретать билет на ретропоезд или нет - остается на ваше усмотрение
- С 18:00 до 22:00 ч. накануне выезда мы пришлем вам СМС с номером автобуса и номером телефона гида. Телефон гида доступен с момента подачи автобуса. Любые вопросы по путешествию до начала тура помогут решить наши менеджеры
- Путешествие детей без сопровождения родителя или законного представителя запрещено. В соответствии с законом о перевозке детей, один взрослый может сопровождать не более 7 несовершеннолетних детей
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
27 янв 2025
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