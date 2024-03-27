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Авторский тур
2 дня 18 часов
Карельские пейзажи: трехдневный тур на ретропоезде
Начало: Ж/д вокзал Сортавала
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
от 16 650₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Карельская перезагрузка в женской компании
Покататься на ретропоезде, увидеть Мраморный каньон и обнять хаски
Начало: Сортавала, до 08:30
«Перенесёмся к завораживающим лесам и озёрам, попробуем местную кухню и устроим фотосессии с хаски и в старинных интерьерах ретропоезда»
32 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлексей27 марта 2024Закончилось наше прекрасное зимнее путешествие. Приехали сюда из Москвы посмотреть на местные красоты. Карелия невероятная, мы остались под огромным впечатлением.
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Животные»
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