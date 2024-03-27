Туры с животными в Сортавале

Найдено 4 тура в категории «Животные» в Сортавале, цены от 16 650 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Карельские пейзажи: трехдневный тур на ретропоезде
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня 18 часов
21 отзыв
Карельские пейзажи: трехдневный тур на ретропоезде
Начало: Ж/д вокзал Сортавала
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
от 16 650 за человека
Карельская перезагрузка в женской компании
Авторский тур
3 дня
Карельская перезагрузка в женской компании
Покататься на ретропоезде, увидеть Мраморный каньон и обнять хаски
Начало: Сортавала, до 08:30
«Перенесёмся к завораживающим лесам и озёрам, попробуем местную кухню и устроим фотосессии с хаски и в старинных интерьерах ретропоезда»
32 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Алексей
    27 марта 2024
    Карельские пейзажи: трехдневный тур на ретропоезде
    Закончилось наше прекрасное зимнее путешествие. Приехали сюда из Москвы посмотреть на местные красоты. Карелия невероятная, мы остались под огромным впечатлением.
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    Виды потрясают, хоть и зима, есть на что посмотреть, не пожалели ни капли. Водопады, бескрайние леса, реки и озера потрясли и остались в сердце. Огромное СПАСИБО нашему гиду Александру Адамовичу! Профессионал своего дела, влюбленный в свою работу. А еще хороший, с чувством юмора и душевный человек! Рассказывал нам интересные факты и истории про свой родной город Сортавала, отвечал на любые вопросы, давал советы и в целом с ним экскурсии проходили легко и увлекательно. Также спасибо водителю-гиду Максиму! Мы посмотрели все и даже больше чем планировали. Обязательно вернемся сюда еще и не 1 раз.

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Животные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных тура 😍 из 2
  1. Карельские пейзажи: трехдневный тур на ретропоезде
  2. Карельская перезагрузка в женской компании
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рускеала
  2. Ладожские шхеры
  3. Ладожское озеро
  4. Набережная
  5. Остров Валаам
  6. Водопад Кивач
Сколько стоит тур в Сортавале в июне 2024
Сейчас в Сортавале в категории "Животные" можно забронировать 4 тура от 16 650 до 32 500. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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